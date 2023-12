El mercado de coches de segunda mano está cambiando

Dado el precio de los automóviles nuevos, el mercado de coches segunda mano goza de muy buena salud. De hecho, se puede decir que está viviendo uno de los mejores momentos de su historia. Ahora, además de unas ventas que no paran de subir, este mercado está cambiando. Se adapta a las nuevas tendencias e intereses de los conductores, que son muy diferentes a los de hace unos años.

Los SUV son los protagonistas

Clicars, la empresa española que lidera la compra venta de coches online de segunda mano, ha llevado a cabo un estudio en las primeras semanas del mes de noviembre.

Así, los datos recogidos muestran la transformación de los hábitos y es que el vehículo más buscado en el mercado de ocasión es un SUV con tracción a las cuatro ruedas, con la etiqueta ECO y cambio automático.

De hecho, los coches con esta carrocería centran el 44 % de las búsquedas, seguidos por los coches compactos y urbanos con un 15 %. Las furgonetas tienen unas cifras similares a los compactos y los automóviles familiares caen al 10 %.

Las berlinas y los monovolúmenes han pasado de moda

Los porcentajes más bajos son para las berlinas y los monovolúmenes. Ahora mismo es muy complicado encontrar las primeras a la venta en los concesionarios (si exceptuamos las marcas de lujo) y los segundos han desaparecido por completo en todas las marcas.

La berlina siempre ha sido un vehículo al que todo el mundo aspiraba por su comodidad y espacio, cualidad esta última que era la que se buscaba en los monovolúmenes, que al final eran furgonetas refinadas.

Actualmente, todo lo ocupan los SUV, que si bien son cómodos no son mejores a la hora de viajar que las berlinas ni tienen más espacio que los monovolúmenes.

Se buscan coches con la etiqueta ECO

Con la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones este año, los conductores han tenido que variar sus hábitos al buscar coches usados.

Si el año pasado las búsquedas las lideraban los diésel, ahora lo hacen los vehículos híbridos, eléctricos o a gas. Estos pueden llevar etiqueta ECO o 0, con las cuales no hay restricciones.

Se dice que hay una mayor conciencia ecológica y es cierto, pero lo que ha ocurrido es que millones de personas se han visto abocadas a dejar de usar vehículos que funcionaban perfectamente por no tener etiqueta.

El cambio automático se está imponiendo poco a poco

Otra de las transformaciones tiene que ver con el tipo de cambio. España siempre ha sido un país de coches con cambio manual, lo cual se debía a que las cajas automáticas de antaño eran poco adecuadas para nuestra orografía.

Sin embargo, hoy los usuarios buscan cajas automáticas muy por encima de las manuales. Los nuevos cambios automáticos han mejorado una barbaridad y funcionan muy bien en cualquier situación, de forma suave y precisa.

Por eso, los conductores los prefieren. En los viajes largos aportan mucha comodidad y qué decir en ciudad, donde nos podemos olvidar de pasar todo el tiempo pisando el embrague.