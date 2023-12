Ocho de cada diez españoles jugaron en 2022

El informe anual elaborado por CeJuego, el Consejo Empresarial del Juego de España, encontró que el 83,9% de la población española de entre 18 y 75 años participó activamente en juegos de azar durante el año 2022. Este porcentaje representa 29,5 millones de personas, de los cuales 23,3 millones de personas juegan a las loterías nacionales, a los juegos de la ONCE o a la quiniela.

Preferencia por juegos de bajo riesgo

El informe se basa en la encuesta “Juego y Sociedad” de CeJuego, que estudia los hábitos de juego de los adultos en España. Y si bien la edición de 2023 encontró que 8 de cada 10 adultos españoles participan en juegos de azar, estos tienden a participar en juegos de bajo riesgo que no prometen una alta recompensa. Esta inclinación enfatiza la tendencia de la población hacia la tradición, en lugar del deseo de obtener grandes premios. Sin embargo, otro 17,9% de los españoles juega en casinos, salas de juego, bingos y apuestas deportivas, lo que representa 6,3 millones de individuos.

Aversión al juego y diferencias entre géneros en juegos populares

El informe indica que sólo 5,6 millones de personas no participaron en ningún juego en 2022. Este estudio también encontró que entre el 15 y el 20 por ciento de los españoles no quieren jugar. Según CeJuego, esto se debe a razones religiosas y miedo a perder dinero. E incluye sobre todo a las personas de bajos ingresos y a los jóvenes menores de 25 años.

En lo referente a géneros, el 14,3% de los hombres encuestados dijeron haber participado en la Lotería Nacional de jueves a domingo en 2022. Esto contrasta con el 12,3% de las mujeres encuestadas. En los últimos tres años, la participación de hombres y mujeres en otros sorteos, como la Lotería del Niño, que se lleva a cabo el 6 de enero de cada año, ha sido bastante equitativa. El 49,6% de las mujeres y el 50,4% de los hombres participaron en 2020, 2021 y 2022.

Perfiles demográficos

Según el informe, un altísimo porcentaje de quienes tienen problemas financieros o retrasos en el pago de hipotecas, alquileres, préstamos al consumo o suministros del hogar son los que lideran la compra de boletos para este tipo de sorteos especiales. Determinadas cuestiones sugieren que el perfil demográfico de los jugadores en el futuro podría ser más diverso y variado. Por ejemplo, por la influencia de las nuevas generaciones, cuyas preferencias, actitudes y mayor aceptación de este tipo de juegos.

También se observa un incremento en la participación de mujeres en comparación con décadas anteriores. Un factor que afecta a la diversificación de la oferta de juegos y estrategias de marketing de la industria. Además de otros segmentos étnicos y culturales que históricamente han mostrado menor interés en estos juegos. O la creciente población de adultos mayores se convertirá en un segmento más activo en los juegos de azar.

Impacto de la educación y nivel socioeconómico

El nivel educativo y socioeconómico también influye en la participación en juegos de azar. Donde se observa un aumento en la participación de segmentos de la población con mayor educación y estabilidad financiera. Además de la adopción por parte de comunidades tradicionalmente con cierta aversión al juego. Como aquellas con fuertes convicciones religiosas o culturales, para las que la industria del juego ha tomado medidas con la intención de atraer a estas comunidades.

La adopción de tecnologías emergentes, como la realidad virtual, también se considera un factor de atracción para segmentos demográficos que anteriormente no participaban en juegos de azar.

Comparativa con otras actividades de ocio

Resalta en el estudio que la participación en juegos de azar, con un 17,9%, se encuentra considerablemente por debajo de otras actividades de ocio. Como asistir al teatro, que cuenta con un notable 24,5% de la población. Esta diferencia sugiere que, a pesar de la alta prevalencia de los juegos de azar, hay una preferencia generalizada por otras formas de entretenimiento cultural en la sociedad española.

Sin embargo, es interesante observar que la cifra de participación en juegos de azar es superior a la de aquellos que se dedican a la pintura, con un 16,1%. Esto podría indicar una inclinación hacia actividades creativas y artísticas menos comunes. Pero aún así, muestra que los juegos de azar no están en la cúspide de las opciones de ocio para un considerable porcentaje de la población.

Otro dato llamativo es que la participación en juegos de azar casi duplica el porcentaje de personas que tocan instrumentos musicales, con un 9,6%. Esta disparidad sugiere que, aunque la música puede ser una forma popular de expresión artística, la atracción hacia los juegos de azar es significativamente mayor en comparación.

Aunque la participación en juegos de azar está por debajo de ciertas actividades culturales, como asistir al teatro, sigue siendo una opción de ocio más popular que otras formas de expresión artística, como la pintura o tocar instrumentos musicales. Esto subraya la importancia de comprender las preferencias de entretenimiento en la sociedad. Y cómo estas pueden influir en los hábitos de participación en distintas actividades recreativas.