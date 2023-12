xQuad, el primer ‘Board of Advisors’ español para ‘startups’

● El servicio de Board of Advisors, dirigido a fundadores de empresas, fondos de inversión y Business Angels, da acceso a un modelo flexible de expertise en las distintas áreas para startups.

● xQuad nace de la mano de cinco emprendedores del ecosistema de 'startups' en España, que con más de 15 años de experiencia ya han fundado o ayudado a otras 'startups' en su crecimiento.



xQuad anuncia el lanzamiento al mercado del primer modelo de negocio para asesorar a startups a través de una solución de Board of Advisors. Así,se da acceso a un equipo de expertos transversales que, durante un tiempo limitado, ayudarán a las empresas a crecer y afrontar sus retos para escalar a la siguiente fase.

El servicio de Board of Advisors pretende ser una figura flexible y transversal que refuerce el liderazgo de los fundadores de empresas a través de un grupo de advisors que, con especialización en las distintas áreas, tenga experiencia escalando startups.

Además, cubre las áreas de tecnología y producto, estrategia de negocio, marketing y growth, operaciones, legal y estrategia de inversión, con especial foco en captación de fondos, donde el valor no viene solo del acceso a perfiles con ese expertise, sino de una metodología propia para trabajar de manera alineada desde la estrategia de cada área, facilitando la consecución de los objetivos marcados por los fundadores.

Sus cinco fundadores - Rafael Amorós, Pablo Ortuño, Mercedes Estrada, Carlos Ortiz y Enrique Sánchez - cuentan con más de quince años de experiencia en el ecosistema empresarial español, jugando distintos roles como emprendedores, inversores o liderando áreas en startups en fase “scale up”.

Tras fundar o ayudar al crecimiento de marcas como Token City, Velites, Aloha Poke, BuscoExtra o HOMYHUB, han decidido dar un servicio más global coordinando esfuerzos entre áreas a través de xQuad.

Según palabras de Enrique Sánchez, uno de sus fundadores, “la versatilidad y experiencia de cada uno de los miembros del equipo de xQuad es una de nuestras mayores fortalezas para poder brindar una visión holística de los desafíos y oportunidades a las que se enfrentan para escalar sus empresas”.

Además de contribuir al ecosistema emprendedor mediante el advisoring, creando así un sello de confianza para los inversores, la visión de xQuad es desempeñar un papel activo como inversor en aquellas empresas que, después de recibir asesoramiento, presenten una oportunidad de inversión y así seguir contribuyendo al ecosistema.

SOBRE xQuad

Fundada en 2023, su misión es ofrecer advisoring a las startups españolas a través de un modelo nuevo con forma de Board of Advisors que da acceso a un equipo de expertos transversales, que durante un tiempo limitado, ayudan a las empresas a crecer y afrontar sus retos para escalar a la siguiente fase.

Dirigido a fundadores de empresas en fase inicial o en crecimiento que necesiten un apoyo estratégico en las distintas áreas para conseguir sus objetivos, xQuad ofrece una metodología propia trabajando de manera alineada desde la estrategia de las distintas áreas que cubre el servicio - tecnología y producto, estrategia de negocio, marketing y growth, operaciones, legal y estrategia de captación de fondo s- , para ayudar a los fundadores a conseguir los objetivos marcados.

Sus fundadores cuentan con más de quince años de experiencia en el ecosistema emprendedor español, jugando distintos roles como emprendedores, inversores o liderando áreas en startups en fase scale up. Son:

Rafael Amorós Ing. en Telecomunicaciones, Business Angel y divulgador de la innovación.Ha trabajado como inversor y gestor estratégico de negocios, analizando más de 1000 startups. Liderando oportunidades de inversión, desinversión y desarrollo empresarial a nivel mundial en más de 100 empresas. Ha participado como miembro del consejo en varias empresas.

Pablo Ortuño Ing. en Telecomunicaciones, Pablo Ortuño es un apasionado de la creación de productos digitales, especializado en el desarrollo de software y en la validación de mercado de productos tecnológicos, ha montado varias compañías en los últimos años y participado como CTO as a service e inversor en otras tantas.

Mercedes Estrada Licenciada en Ciencias Económicas, Mercedes ha desarrollado su carrera como profesional de marketing, ayudando a startups y empresas de base tecnológica de distintos sectores como Fintech, Mobility, Smart Home or Big Data & AI, construyendo capacidades y equipos de marketing para su crecimiento.

Carlos Ortiz Abogado y graduado en Derecho y ADE, Carlos Ortiz fundó la cadena de restauración Aloha Poké en 2017 siendo a día de hoy accionista del Grupo, que factura 10 millones de euros en España. Además, actualmente ejerce como Profesor universitario, Business Angel y Startup Advisor.

Enrique Sánchez Ing. de Telecomunicaciones, emprendedor en serie e investor, Enrique Sánchez lleva +12 años de experiencia dedicándo a la dirección de ventas en diferentes empresas tanto de producto como servicios, y a su expansión nacional e internacional. Actualmente tiene su propia vehículo de inversión y trabaja como interim en varias empresas tecnológicas.