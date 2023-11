Las 20 provincias españolas con más espíritu navideño

Las navidades están a la vuelta de la esquina y, como cada año, mientras muchos españoles esperan estas fechas con gran entusiasmo, otros desean que pasen lo antes posible. Guste o no, lo cierto es que en los pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país ya se respira el ambiente navideño, en parte gracias a los preciosos adornos que llenan de color nuestras calles y plazas. Pero, ¿en qué provincias españolas se vive más intensamente este período festivo?





Musement, la plataforma de reserva de actividades y experiencias en destino, ha realizado un interesante estudio para descubrirlo. Para hacer la clasificación, ha analizado el promedio de búsquedas mensuales en Google de 10 términos navideños en todas las provincias españolas. El resultado es una completa lista con las 20 provincias dónde estas fechas se viven con más efusividad, convirtiéndolas en destinos ideales para empaparse del mejor ambiente navideño durante el mes de diciembre.



El Top 5

Provincia de Valladolid (puntuación: 100/100). A los vallisoletanos les encanta la Navidad y, de hecho, de los 10 términos analizados para realizar el ránking, la provincia castellano-leonesa lidera la clasificación en lo que a «decoración navideña» y «villancicos» se refiere. Con el lema «Valladolid, ciudad de encuentro en Navidad», la capital de provincia ofrece un completo programa de actividades, que, junto con la cuidada iluminación navideña se ha convertido en un gran atractivo turístico. Del 15 de diciembre al 4 de enero, los amantes de la música navideña no pueden perderse la actuación de las Agrupaciones Corales de Valladolid, que deleitarán a los asistentes con un cuidado repertorio de villancicos en la Iglesia de Santa Isabel de Hungría.

Por otro lado, el belén viviente de Cabezón de Pisuerga, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, celebra este año su cuadragésima quinta edición, y es uno de los más famosos de España; mientras que el Belén de Laguna del Duero también se ha convertido en todo un clásico de la Navidad vallisoletana. Y, hablando de clásicos, imposible no mencionar la llegada en barco de los Reyes Magos a la dársena del Canal de Castilla, en Medina de Rioseco, una cabalgata que también fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Provincia de Sevilla (puntuación: 94/100). La primera provincia andaluza en la clasificación ha obtenido la máxima puntuación en varios de los términos de búsqueda analizados, como por ejemplo «portales de belén», y no es de extrañar, ya que los belenes son una tradición muy arraigada en Sevilla. La tradicional Feria del Belén, que este año celebra su trigésima edición, adelantó su apertura al pasado 28 de octubre, para coincidir con el XXII Congreso Internacional de Belenistas y LXI Congreso Nacional, y permanecerá abierta hasta el 23 de diciembre. Las rutas para ver los distintos belenes en la ciudad, incluyendo el belén del Ayuntamiento y el belén de la Fundación Cajasol, son un clásico de la Navidad sevillana. Además, en los pueblos de la provincia también proliferan los nacimientos vivientes, siendo el de Alcalá del Río uno de los más populares. Las calles del centro histórico son un marco incomparable para acoger la representación itinerante el 8, 9 y 10 de diciembre.

Asimismo, Estepa es otra parada imprescindible para los amantes de la Navidad. Un año más, el municipio ha sido uno de los primeros de Europa en encender las luces navideñas, inaugurando el alumbrado el 3 de noviembre. Por si esto fuera poco, aquí se encuentran las principales fábricas de mantecados del país, uno de los dulces más emblemáticos de estas fechas.

Comunidad de Madrid (puntuación: 69.6/100). Desde finales de noviembre y hasta el 7 de enero, las calles de la capital española se visten de fiesta con 6600 cadenetas, 115 cerezos y 11 grandes abetos en más de 230 emplazamientos. Los que quieran admirar el alumbrado de forma cómoda y diferente, pueden reservar un recorrido en el autobús de la Navidad (Naviluz). Como viene siendo habitual, dos de los grandes epicentros de las celebraciones son la Plaza Mayor, que alberga el gran mercado de Navidad, y la Puerta del Sol, donde cientos de personas se darán cita para asistir en directo a las campanadas de fin de año.

Pero en el resto de la comunidad autónoma hay un sinfín de eventos interesantes, incluyendo el belén monumental de San Lorenzo del Escorial, que cuenta con alrededor de 500 figuras de tamaño real distribuidos por las calles y plazas más emblemáticas del centro histórico. Por su parte, el belén viviente de Buitrago del Lozoya ofrece un fascinante recorrido de 1300 metros, con 41 escenas repartidas a lo largo del casco antiguo del municipio. Su espectacularidad es tal, que ambos belenes han sido declarados Fiesta de Interés Turístico Regional.

Imposible no mencionar las Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, el mayor parque temático de la Navidad en España. Este año, además de albergar dos enormes norias, una pista de hielo sobre el lago y la segunda edición del festival internacional de esculturas de hielo, también ha inaugurado el festival de linternas asiáticas.

Provincia de Barcelona (puntuación: 64.2/100). Los barceloneses viven con gran intensidad las celebraciones de Navidad, así que no es de extrañar que la provincia lidere la clasificación en varios de los términos de búsqueda analizados, como «calendario de adviento» y «turrón». Este último es el postre estrella de las navidades, y en la provincia de Barcelona hay varios lugares de visita obligada para los amantes del tradicional dulce. Uno de ellos es La Colmena, la pastelería histórica situada entre el Barrio Gótico y el Born, que ganó el premio al mejor turrón de yema artesano de España en 2022. Otro lugar que hará la delicia de los más golosos es Cardedeu, el pueblo con tradición turronera situado a poco más de 30 km de Barcelona, que además en el mes de diciembre acoge la Feria de la Navidad y del Turrón artesano.

En lo que a iluminación se refiere, la Ciudad Condal siempre triunfa con su espectacular decoración navideña, sobre todo en la zona del Paseo de Gràcia. Además, este año, el Recinto Modernista de Sant Pau vuelve a brillar con la tercera edición del festival lumínico Las luces de Sant Pau.

Otros grandes atractivos de la Navidad barcelonesa son la Feria de Santa Llúcia, situada delante de la catedral, y la Feria de la Sagrada Familia, en las inmediaciones de la famosa basílica. Ambas atraen a miles de visitantes durante estas fechas, pero no son los únicos eventos que gozan de gran popularidad en la provincia. Mura, uno de los pueblos medievales más encantadores de Cataluña acoge la Fiesta del «Tió», el emblemático tronco de leña que «defeca» regalos en Nochebuena. En esta fiesta, que pone de relieve la pasión de los lugareños por las tradiciones navideñas, es posible ver más de 60 simpáticos «tions» repartidos por las calles de esta bella localidad.

Provincia de Valencia (puntuación: 61.7/100). Valencia cierra el Top 5 de las provincias con más espíritu navideño de España. La capital de la Comunidad Valenciana luce aún más bonita si cabe durante estas fechas, y son muchos los que se acercan hasta ella para admirar la decoración y el alumbrado.

Por otro lado, el belén monumental de Xàtiva, considerado el más grande de España, es una auténtica maravilla que atrae decenas de miles de visitantes cada mes de diciembre. La mayoría de las figuras de tamaño real han sido realizadas por artistas falleros, de ahí su carácter único y genuinamente valenciano.

El siguiente lugar de visita obligada en la provincia de Valencia es Bocairent. Con las decoraciones y luces navideñas, este precioso pueblo erigido sobre una montaña parece sacado de un cuento de Navidad. Asimismo, los amantes del buen comer, no pueden perderse Casinos, el pueblo valenciano famoso por sus turrones y peladillas. Para los que adoran la Navidad, pasear por su avenida principal entre las tiendas de dulces navideños es un sueño hecho realidad.

El Top 20

En el resto de las provincias con más espíritu navideño, esta época del año también se vive con enorme expectación. Sin ir más lejos, en la provincia de Pontevedra, situada en la séptima posición de la clasificación de Musement, el encendido de las luces de Navidad en Vigo es todo un acontecimiento que atrae a miles de visitantes cada día. A los leoneses también les encanta la Navidad, y, además de la expectación que levanta el alumbrado en la capital de la provincia, localidades como Astorga, Ponferrada y Almanza brillan más que nunca durante estas fechas.

Los amantes del buen comer también encontrarán opciones muy interesantes en las provincias incluidas en el Top 20. Por ejemplo, Rute, en la provincia de Córdoba, es un destino maravilloso para visitar en cualquier época, ya que la ciudad es famosa por sus numerosos museos gastronómicos. Pero en la temporada navideña, con la inauguración del belén de chocolate, es de visita obligada. Los que prefieran el mazapán, han de saber que el de Toledo, de Indicación Geográfica Protegida, es una delicia. Un motivo más para explorar los pueblos de la provincia en Navidad.

En el ranking no podía faltar Cádiz. Esta provincia es famosa por las zambombas, una de las expresiones culturales navideñas de mayor valor etnológico, especialmente arraigada en la campiña gaditana.