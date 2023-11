El 56% de los españoles considera injusto que los bancos cobren más comisiones a quien ingresa menos

En el Día Internacional de la Banca es momento de poner el foco sobre este sector y la percepción de las personas sobre él. Una de las prácticas más controvertidas de los bancos es el cobro de comisiones más altas a los clientes con menos ingresos, lo que es considerado injusto por el 56% de los españoles. Este dato lo desvela el II Estudio ‘Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario’ llevado a cabo por Nickel, la cuenta que se abre en estancos y loterías. Por otro lado, el 33% de los encuestados considera que las comisiones deberían de ser similares para todos los clientes al margen de sus ingresos, y sólo el 10% respalda las prácticas actuales de la banca y les parece justo al entender que los clientes con más ingresos son más rentables para las entidades.



La mitad de los encuestados (50,3%) afirma que las comisiones bancarias a las que tiene que hacer frente son cada vez más altas, y casi todos son pesimistas: el 87% considera que la banca continuará subiendo las comisiones. El cobro de comisiones consideradas injustas fue, precisamente, el motivo por el que el 61% de los encuestados cambiaron de banco la última vez.

Más de la mitad de los españoles no entiende lo que firma con el banco

El Banco de España publicó recientemente su “Encuesta de Competencias Financieras” que refleja el nivel de los españoles sobre este tema: un 81% de los encuestados fue incapaz de responder correctamente a tres preguntas sobre conceptos básicos de economía como la inflación, los intereses compuestos, o la diversificación del riesgo. En línea con la encuesta del Banco de España, el estudio de Nickel ha detectado que la falta de conocimiento sobre los productos bancarios es elevada. Así, 6 de cada 10 (59,5%) no entiende las condiciones que firma al abrirse una cuenta en un banco. De estos, dos tercios leen el contrato pero firman aún reconociendo que no lo han entendido todo. El otro tercio restante ni siquiera lo lee y firma simplemente porque necesita el producto. Así, no es de extrañar que uno de cada diez encuestados declara no conocer ni qué comisiones le cobra su banco.

"La gente quiere saber qué pasa con su dinero en todo momento. Quieren explicaciones claras y sencillas, sin rodeos", afirma Mónica Correia, CEO de Nickel en España. "Cuando decimos que Nickel es una cuenta accesible para todo el mundo, para nosotros "accesible" también significa hacernos entender: es muy importante que nuestros clientes no encuentren una letra pequeña que les dé sorpresas desagradables más adelante”.