​El renacer de Kim Basinger

Silvia Trujillo una mujer emprendedora que siempre soñó con el mundo del modelaje y la actuación pero que se preparó y se formó en áreas mucho más técnicas tiene muchos puntos en común con la gran artista de Kim Basinger.



Silvia en su juventud se sacrificó por los demás y aunque su sueño era llegar a ser modelo no lo pude ver cumplimentado hasta que en su joven y principio de madurez la vida le dio la oportunidad.

Tiene muchos puntos en común, paralelismos con la gran Kim Basinger. Ha trabajado en el modelaje, destacando en el modelaje fotográfico, trabajando para fotógrafos de prestigio nacional en España.

Destaca así por una ese algo especial que sólo las más grandes tienen y ahora está trabajando con un tremendo éxito en la obra DNI ó ADN elige , lleno en cada representación, desde que se estrenó, especialmente en Madrid que es una ciudad especialmente exigente en los estrenos teatrales.

La octava propuesta del grupo Doce Canciones y que trata sobre una pieza en la que, en el transcurso de una conversación mantenida durante una noche en una habitación de hotel y en la que van surgiendo emociones, recuerdos , sentimientos y emociones encontradas. Una obra de Miguel Valiente.

Siendo una mujer que, a pesar de su juventud madura, es una auténtica estrella, que tiene mucho futuro por delante.

Mujer comprometida y solidaria, como la gran Kim y amante de su familia por la que se desvive. Una mujer que como dijo no hace mucho un destacado periodista del mundo audiovisual al terminar de ver de la obra y haciendo referencia a Silvia “es una gran actriz, con una fuerza que te atrapa irremediablemente y te cautiva. Una artista y modelo que rebosa buen hacer, encanto y una gran profesionalidad en la escena”

Si uno la mira a los ojos puede ver que además tienen la profundidad de la bondad, la empatía y una inteligencia por encima de lo normal y eso aún atrapa más al espectador o quien habla con ella.

Lo mismo que a Kim, su vida no fue demasiado fácil y a pesar de su franca y gran sonrisa no es esta más que la muestra de la superación de no pocos malos momentos con tenacidad y esperanza.

En definitiva, una persona, una mujer que creyó en los sueños que se han materializado.

Inteligente, divertida, profesional, activista y desesperadamente hermosa. Pasar un día con Silvia es empezar a amarla y quererla sin remedio.

1- ¿Cómo te sientes al ser una prestigiosa modelo al ser fotografiada en una sesión?

Como pez en el agua. La fotografía para mí siempre ha sido algo innato.

No pienso en que hay un objetivo observándome, sólo me dejo llevar por la temática que desarrollo y disfrutar al máximo.

2- ¿De qué depende la belleza, es sólo algo físico o tiene algo más que trascienda lo físico que lo realza?

Para mí la belleza de una imagen es saber transmitir al espectador, ya sea con gestos, miradas o una bonita sonrisa.

Puedes tener una belleza impresionante pero si no sabes crear ,ese vínculo se rompe la magia.

3- ¿Cuáles son tus fotógrafos favoritos o con los que trabajas y te sientes especialmente más cómoda?

Realmente no podría decidirme con ninguno en concreto, porque al final cada uno tiene su propio arte. Es más, a veces me he quedado sorprendida de algunos trabajos cuando han sacado de mí nuevos registros y eso para mí es muy gratificante, porque es un aprendizaje día a día y poner en marcha la creatividad en nuevos proyectos.

4- Tienes una gran profesionalidad en tus trabajos y te hago la siguiente pregunta ¿Te sientes cansada de que hablen de tu belleza y tu atractivo? ¿Eso hace que brille menos tu gran profesionalidad?

(Se rie) BuenoJajajahaja, bueno cuando subo una foto en mis redes sociales ya sé las respuestas de unos y de otros, se quien va a hablar de la parte profesional, técnica y quien va a hablar de otros aspectos.

Siempre que sea, respetuoso todo es correcto.

Soy consciente que estoy en redes sociales y al final cada uno mira con diferentes ojos. Creo que no hay duda cuando hay un trabajo bien hecho y eso se puede constatar perfectamente.

5- ¿Eres consciente del efecto que provocas en los que disfrutan de tus trabajos como modelo, como actriz? ¿Quién brilla más la modelo y actriz o Silvia como persona?

La verdad es que parto con mucho apoyo profesional y del público en general. En ocasiones, cuando interactúo con ellos les gusta más la Silvia que acaban de conocer y que no se esperaban.

Eso al final suma a tu trabajo y el conjunto llega a ser muy satisfactorio.

6- Realmente tienes un físico espectacular ¿Eso ha supuesto alguna traba para tus proyectos? ¿Eso ha servido para que te costase más tomarte en serio?

(Se ríe y bromea) Seguramente en alguna de mis reencarnaciones fui una mujer de época, con glamour y rebosante de feminidad en la forma de vestir ¿No sé, tú que crees?

La realidad es que mi trabajo se basa en la creatividad, en todo lo que pueda ser diferente a lo demás. Es más no me gusta centrarme en un solo campo y me encanta tratar temáticas diferentes.

Soy polifacética, pero la verdad es que siempre me he adaptado a mi perfil, teniendo las ideas muy claras que siempre he compartido con los fotógrafos, excepcionales profesionales y que han conseguido grandes trabajos.

7- ¿Cuál es el primer de tus objetivos la moda o el cine y el teatro?

Disfrutar, ante todo. No trabajaría en algo que no estuviera dentro de mis ideas y convicciones.

8- Eres una persona, una mujer que se caracteriza por su sencillez y humildad ¿Te asusta lo que conlleva alcanzar el éxito?

Soy muy consciente que alcanzar el éxito sería algo extraordinario, pero me quedo con el disfrute de mi tiempo libre para realizar trabajos fotográficos y de actriz que me hagan ser feliz y disfrutar de ese momento.

También es cierto que ante todo ello antepongo a mi familia y a mis seres queridos con los que comparto vida y experiencias.

9- Tu prioridad está claro que es tu familia. ¿Podrías hacerme una lista con el resto de tus prioridades en la vida?

Ante todo, salud para mí y mi familia, a partir de ahí el resto vendrá sólo. Soy de la opinión que las casualidades no existen y todo ocurre por algo.

También te puedo decir que me cuesta negarme y aprovecho cualquier oportunidad profesional que la vida me brinda generosamente.

10- ¿Cuáles son tus miedos confesables? Los que no podemos confesar quizás los dejemos para la próxima ¿No?

Pues la edad... Tengo que reconocer que el tiempo pasa muy deprisa y soy consciente que habrá un momento que tendré que dejar de modelar, empecé muy tarde y la pena no es haberlo disfrutado desde antes.

Me quedo con esta experiencia tan bonita y tan satisfactoria en la que en sólo 3 años y a la edad de los 49 años comencé mi carrera de modelo seguí como II Finalista en Riga como Mrs Classic Madrid y este año debuté como actriz con grandes profesionales, en la gran obra de Miguel Valiente DNI o ADN élige.

Cada año me ha aportado una experiencia nueva y enriquecedora sin duda ¿Que me deparará este nuevo año?



Los otros los dejamos para mejor ocasión, pero además ¿no sabes que el cotilleo es la nueva pornografía? Por cierto, no olvides que los miedos, nuestros miedos son los compañeros más fieles que tenemos, jamás nos engañan para irse con otros….



Silvia me dedica una de sus sonrisas irresistibles antes de volverse para observar las fotos de sus hijos, que tiene de salvapantallas en el Smartphone.

Su orgullo maternal es evidente. Y es entonces cuando comprendo que no es la belleza lo que hace de Silvia un verdadero icono. Son, al contrario, sus miedos e imperfecciones asumidas, sus contradicciones, su feminidad, poderosa y vulnerable a la vez, su naturalidad sin filtro y entusiasmo eterno por el modelaje y la actuación lo que hace que brille con esa intensidad. No cambies nunca Silvia.