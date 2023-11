"Bull": sucio, descarnado y peligroso

Filmin estrena el próximo viernes 1 de diciembre, en exclusiva en España, la película "Bull", escrita y dirigida por Paul Andrew Williams ("Una canción para Marion"). Curiosamente es el mismo director detrás de la serie "The Walk-In", que Filmin estrena el próximo 5 de diciembre.

"Bull" está protagonizada por Neil Maskell, especialmente popular por haber dado vida a Winston Churchill en la quinta temporada de "Peaky Blinders", y al que hemos visto además como protagonista en las películas de Ben Wheatley "Kill List" y "Feliz año nuevo, Colin Burstead". La historia narra la sangrienta venganza de Bull, un sicario que diez años después de haber sido dado por muerto regresa para hacer justicia contra aquellos que le traicionaron y encontrar a su hijo desaparecido.



Preguntarse hasta dónde estarían dispuestos a llegar ciertos individuos para proteger a su familia y a sus hijos fue la chispa que inspiró esta historia escrita por Paul Andrew Williams. "El tipo de hombres que aparecen en la película, eran muy similares a las personas que solían venir a un bar en el que yo trabajaba, y estaba fascinado por esta clase de gente", recuerda el director, que aplaude el trabajo de su protagonista, Neil Maskell: "Es alguien que tiene mucha autenticidad al ser genuinamente aterrador y afectuoso. Creo que interpreta ambos extremos del espectro increíblemente bien", explica. El actor recuerda que llevaba muchos años queriendo colaborar con Williams, desde que trabajaron juntos en el rodaje de un videoclip. "Francamente, habría hecho casi cualquier cosa que me hubiera propuesto, pero no me molestó que el guion fuese tan divertido y genial", bromea Maskell, quien afirma: "Como actor joven, siempre esperas terminar interpretando al tipo que busca venganza. La mayoría de actores mentirían si dijeran que eso no es algo que esperaban hacer algún día."

"Bull", definida por Bloody Disgusting como "un clásico del cine criminal", tuvo que hacer frente a la pandemia durante el rodaje, muy limitado además por un presupuesto realmente bajo para la ambición del film (poco más de 570.000 euros): "Teníamos 18 días de rodaje y 36 o 37 localizaciones distintas", recuerda Williams. El director se felicita por haber prescindido de los efectos especiales digitales y haber apostado por la artesanía de los efectos prácticos: "Son mucho más realistas, auténticos y divertidos de hacer", afirma, citando películas como "La Cosa" o "La profecía" como referentes en este sentido.

"Bull" tuvo su estreno internacional en el Fantasia Film Festival de Montreal y se estrenó en los cines de Reino Unido en noviembre de 2001. En su reparto, junto a Maskell, destacan David Hayman ("El niño con el pijama de rayas"), Tamzin Outhwaite ("Grandes esperanzas de Mike Newell") o Kellie Shirley ("Rey de ladrones"), entre otros.