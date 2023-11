​Marc Brustenga: "Quiero ser cada día mejor ciclista"

Marc Brustenga (Santa Eulàlia de Ronçana, 1999) ha experimentado en sus propias carnes lo dura que pueda llegar a ser la vida de un ciclista cuando la salud no acompaña. El catalán, que fue intervenido de la cadera el pasado mes de octubre, rebosa ilusión por la nueva etapa que acaba de comenzar y confía en alcanzar su mejor versión junto al Equipo Kern Pharma para cumplir los objetivos comunes.





¿Cómo valoras tu trayectoria como profesional hasta la fecha? ¿Ha sido lo que esperabas? Estos dos primeros años he tenido más contratiempos de lo esperado. Son cosas que siempre piensas que le pasan a los demás hasta que te toca a ti. He de reconocer que esperaba que mi rendimiento fuera mejor, pero por otra parte estoy contento con lo que he hecho y aprendido porque lo he dado todo. A partir de ahí, la suerte y la salud no han acompañado…pero me llevo un aprendizaje muy grande porque en estas situaciones más complicadas y de lucha personal es cuando aprendes de verdad.

¿Qué te ha transmitido el Equipo Kern Pharma en la primera concentración de la temporada? Me han transmitido tranquilidad y qué les importa como estoy. He notado como un sentimiento de familia. Al final es lo que estuvimos hablando, el principal objetivo es recuperar la confianza en mí mismo para poder ir a las carreras y sentirme competitivo, ir ayudando al equipo y más adelante disputar y llegar a donde se pueda llegar. Quiero volver a una carrera y sentir que puedo aportar para estar al nivel que creemos que puedo alcanzar.

¿Cómo te estás encontrando en esta fase inicial de la pretemporada? Mi pretemporada empezó el día después de la operación. Al principio me centré más en ejercitar la movilidad y más adelante fui metiendo sesiones de gimnasio para ir recuperando toda la musculatura y todas las descompensaciones que se me habían generado a raíz de la lesión. Desde hace dos o tres semanas comencé a ir en bici, aumentando la intensidad en el gimnasio e introduciendo un poco de natación que me han recomendado para cuidar más la cadera. Al tratarse de una artroscopia no es una recuperación muy complicada y si haces las cosas bien vas viendo la evolución y progresando aunque tengas pequeños altibajos, pero de momento super bien, va todo perfecto.

¿Te han recibido bien los nuevos compañeros? Durante estos días parecía que llevarais toda la vida juntos… Sí, la verdad que hemos estado muy a gusto todos. Con algunos ciclistas catalanes ya había coincidido anteriormente en categorías escolares, con Kiko Galván por ejemplo estuve en el mismo equipo de BTT y con Pau Miquel coincidí después en cadetes. Hemos vivido una semana muy bonita, con gran ambiente y pasando buenos ratos, que al final es lo que importa.

¿Cómo ves al Equipo Kern Pharma para la próxima temporada? Tenemos un grupo bastante compensado que lo puede hacer muy bien durante todo el año. Hemos visto como el equipo ha apostado por reforzar algunas áreas en las que quizá faltaban corredores que pudieran disputar esas carreras. Así que si los ciclistas más rápidos ofrecemos el rendimiento que se espera creo que el equipo saldrá reforzado en ese aspecto. Viendo hacia dónde evoluciona el ciclismo creo que se ha hecho lo correcto.

Como corredor, ¿cuáles dirías que son tus puntos fuertes y en qué aspectos crees que tienes más margen de progresión? En mis tres años como sub-23 en el calendario francés aprendí mucho. Te diría que uno de mis puntos fuertes es ese tipo de carrera de Francia que se va haciendo dura con el paso de los repechos y las cotas. Me gustaría ser un poco más completo pero sin perder punta de velocidad, es decir, pasar la montaña un poco mejor para abrir más el abanico de opciones. Por supuesto, también puedo mejorar en las propias llegadas masivas. Es un aprendizaje que nunca para y en cada sprint aprendes algo nuevo, quiero aprender todo lo que pueda para ser cada día mejor ciclista.

¿Dónde te haría ilusión destacar? Una vez que consiga el objetivo de volver al nivel que quiero estar y pueda disputar, me encantaría poder ganar, que es lo que a todos los ciclistas nos gusta. Si tuviera que decirte una carrera en concreto…pues para mí sería muy especial conseguir una etapa en la Volta a Catalunya, aunque sé que será complicado.

¿Qué le pide Marc Brustenga al 2024? Salud. Le pido salud para todos porque ya he comprobado estos años que sin salud todo lo demás es imposible.