Palomiteros personalizados disponibles en The Brand Company

La personalización de los productos para regalo es una de las tendencias más prometedoras de los últimos años, dado que es una excelente oportunidad de mercado para aquellos emprendedores que buscan dotar de creatividad y autenticidad a sus negocios.

Los artículos personalizados ofrecen la posibilidad de añadir un toque distintivo y único que no se encuentra en los genéricos. Estos productos pueden adaptarse a diferentes estilos gracias a la personalización con impresión o etiquetas, lo que los hace versátiles y adecuados para diversas ocasiones. Actualmente, no solo son apreciados como obsequios, sino también como eficaces herramientas de promoción de marca

En este marco, The Brand Company es una firma de Barcelona especializada en la personalización de originales productos food service sostenibles, entre los cuales se destaca una serie de palomiteros personalizados para eventos, fiestas o celebraciones.

Una selección de palomiteros auténticos, originales y sostenibles The Brand Company es una empresa que ofrece una extensa variedad de regalos personalizados de catering y merchandising para eventos sostenibles, que a partir de su originalidad contribuyen a generar un mayor impacto de marca y satisfacción entre sus diversos clientes empresariales de los sectores de restauración, gastronomía y hotelería, entre otros.

En este sentido, la compañía catalana destaca con un amplio catálogo de artículos promocionales personalizables (botellas de agua, vasos de cartón y de plástico, servilletas, cañitas de papel, snacks, bidones metálicos, neveras y dispensadores, etcétera), entre los que se destacan dos modelos auténticos de palomiteros que son ideales para utilizar en fiestas temáticas, salas de ocio, mercados, ferias, centros comerciales, celebraciones de cumpleaños e infantiles, baby shower y demás

El vaso de palomitas de maíz que diseña The Brand Company es de cartón y personalizado en toda la superficie. Este producto, que no está disponible sin personalización, viene en dos tamaños: pequeño (con una capacidad de 45 gramos) y grande (90 gramos) y se entrega – según señalan en la plataforma web – a partir de 50 unidades dependiendo de la personalización.

En su catálogo también incluye el cubo de palomitas de plástico rígido que se ofrece en 2,5 l, con una impresión directa a un color y área completa en cuatricromía. El palomitero que puede conseguirse sin opción personalizada o en otros colores, forma parte de la línea de producción de vasos reutilizables de polipropileno sin BPA.

Una producción personalizada de productos food service a toda Europa The Brand Company a través de su cualificado equipo multilingüe opera en el sector food service para ayudar a las empresas especializadas de toda Europa a cumplir con las exigencias de las marcas para las que trabajan.

Los productos que personaliza la empresa catalana, en definitiva, gracias a su combinación de eficacia, sofisticación y sostenibilidad, se han constituido en potentes herramientas de comunicación y de impacto de marca.