Carlota Ciganda: “Siento que el domingo voy a estar arriba”

Carlota Ciganda compareció ante los medios de comunicación en la víspera del Andalucía Costa del Sol Open de España, que se disputará hasta el domingo en el Real Club de Golf Las Brisas. La jugadora navarra llega a Marbella para cerrar un año que calificó como “uno de los mejores de su carrera”. “La Solheim Cup fue una semana increíble y probablemente sea lo más bonito que he jugado en mi carrera, y más disputándose en España. Si éste no ha sido mi mejor año, quizá sea el segundo mejor”.



Carlota Ciganda también destacó la progresión que está experimentando el torneo, última de cita del Ladies European Tour y decisivo para la Race to Costa del Sol: “Es importante que participen las mejores jugadoras y que vengamos Azahara (Muñoz) y yo a apoyar a nuestro país, que tanto nos ha dado estos años. Me encanta ver el crecimiento del torneo y que cada vez sea más grande, que juguemos en grandes campos, que la gente se anime y que sigan apoyando al golf femenino porque esto va para arriba”.

Para la golfista de Ulzama no es una presión añadida estar entre las favoritas para ganar el torneo, sino todo lo contrario: “Estoy jugando bien. Siento que el domingo voy a estar arriba, pero hay jugadoras muy buenas como Céline Boutier, Linn Grant, Anne Van Dam… Y Azahara Muñoz, que estoy segura de que lo va a hacer muy bien, porque juega en casa, está muy motivada y ha ganado aquí dos veces. Habrá que hacerlo muy bien para tener opciones”.

Y es que, para Carlota Ciganda, jugar en España, y más concretamente en Andalucía, es un aliciente más: “Me encanta jugar aquí. Desde pequeña he jugado mucho, en muchas concentraciones con la Federación. Es una maravilla el tiempo, los campos, la gente, la comida... Me siento muy a gusto y sólo puedo hablar bien de Andalucía.

Por lo que se refiere al Real Club de Golf Las Brisas, escenario del torneo, la jugadora de 33 años reconoció que no lo había jugado antes: “Ayer lo jugué por primera vez y me ha gustado mucho. Está muy bien, en muy buenas condiciones. Creo que los segundos golpes a green van a ser muy importantes, los greenes pueden estar rápidos y movidos, y se pueden tener putts complicados. Me gusta mucho este recorrido y creo que los resultados van a ser más bien bajos”.

Azahara Muñoz: “Ganar en casa es aún más especial”

La estrella local, bicampeona de este torneo, llega al Real Club de Golf Las Brisas con la intención de hacer borrón y cuenta nueva después de una temporada en la que “no terminaban de salirme las cosas”. “Me costó entrar en competición. Fue un poco frustrante, pero en los últimos meses de la temporada he jugado bastante bien. Estoy acabando el año con buen sabor de boca y he visto que todavía tengo lo necesario para estar en lo más alto”.

Escuchando a Azahara Muñoz, la posibilidad de ganar por tercera vez el Andalucía Costa del Sol Open de España no suena descabellado: “Vamos a ver cómo se da la semana, pero me encuentro muy bien físicamente. Estoy pegando bien al driver y a los hierros. Hay que tener mucha tener paciencia e ir poco a poco”.

“Siempre que se gana es muy especial. Se gana muy pocas veces. Y hacerlo en casa es aún más especial. Siempre digo que las mejores historias han sido en el Open de España, sobre todo en Guadalmina, que es donde me he criado. Sería muy especial. También hace mucho que no gano, desde 2017, así que, ojalá. No habría mejor manera de terminar el año.