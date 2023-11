Cómo sacarle partido a una cola de caballo

Nada hay más cómodo si llevamos el pelo largo que tirar a menudo de las llamadas colas de caballo. Este recogido sumamente versátil nos proporciona un look más juvenil y desenfadado pero no siempre le sacamos todo el partido que nos ofrece.



David Lesur, director de formación en los salones David Künzle de Madrid, es partidario de crear una pequeña ondulación a modo de tupé en la parte superior de la cabeza con el fin de realzarlo: “El efecto que conseguiremos será espectacular, muy sofisticado para acudir a fiestas o eventos, no tanto para calle. Para darle un poco de volumen y densidad, está bien tirar de lacas y cardados varios con el cabello seco, haciendo ondas con un rizador”.





Otro aspecto importante estaría en disimular la goma: “Elegiremos siempre aquellas de un color parecido o igual al de nuestro cabello, utilizando un mechón para esconderla, por ejemplo enrollando alrededor de la goma, quedando sujeta con una horquilla que pondríamos detrás, de manera que no se vea”. Si buscamos que nos dure, embadurnar el cepillo con laca es lo mejor, así distribuimos el producto por igual y la fijación es mayor. Por último, Lesur aconseja el spray para encontrar un look más casual y urbano, no tan estudiado: “La textura se le da al cabello al aplicar el spray, momento en que hacemos la coleta sin que quede demasiado tensa y que después trabajamos con las manos soltando algún cabello para dar esa sensación de movimiento y frescura”.