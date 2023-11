El tren turístico Renfe de la Alcarria

Me enteré de que Renfe, en colaboración con Turismo de Castilla-La Mancha, había puesto en marcha el Tren de la Alcarria, una oferta de turismo temático para conocer el patrimonio monumental y artístico de esta ciudad castellano-manchega. Y me apunté a este primer y único viaje de la actual temporada, que ha tenido lugar el pasado sábado 18 de noviembre.

María José Cruz, jefa de expedición de Renfe



En la estación de Madrid Chamartín - Clara Campoamor a las 09:11h, nos esperaba la simpática y profesional jefa de expedición de Renfe, María José Cruz quien nos acomodó e informó sobre este agradable viaje hacia la estación de Guadalajara. Allí un autobús nos esperaba para llevarnos al centro de la ciudad donde se esconden bellos monumentos, parques y jardines. Y ya que hablamos de zonas verdes, decirles que a cada vecino de la capital de la Alcarria le corresponden 27 m2, una cifra que está muy por encima de la media nacional; curiosamente, Madrid cuenta con 15,78 m2/ por habitante y Barcelona 5,53 m2/h. La extensión mínima de zonas verdes recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es de 10 m2 por habitante.

Sin duda, ha sido una buena ocasión para conocer la oferta cultural y paisajística de esta entrañable Guadalajara que, a pesar de los escasos 60 kilómetros de Madrid no deja de ser, como muchos de sus habitantes afirman, “la gran desconocida”.

Un paseo por la capital de La Alcarria

El Puente Romano y Árabe que cruza el río Henares, considerado Monumento Histórico Artístico, parece dar la bienvenida a los turistas, a la antigua Arrica Ibera, llamada durante siglos, la Wadi-al-Hayar árabe, conquistada más tarde por Álvar Fáñez de Minaya, sobrino del Cid Campeador, en 1085.

Manuel Granado Herreros, guía oficial de Turismo



El Tren de la Alcarria de Renfe nos proporcionó una visita muy amena y documentada a cargo de Manuel Granado Herreros, Guía Oficial de Turismo quien comentó que Guadalajara sorprende por la monumentalidad de sus estilos mudéjares, góticos y platerescos.

Concatedral de Santa María la Mayor



Entre los edificios más notables que visitamos: la Concatedral de Santa María la Mayor o de la Fuente, de ladrillo, de estilo mudéjar, con esbelta torre y pórtico del s. XIV; la Cripta Ducal de los Mendoza, en la Iglesia gótica de San Francisco, Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional; el Convento de la Piedad, con portada plateresca; la Capilla de Luis de Lucena, único resto de la antigua iglesia parroquial de San Miguel del Monte, levantada en 1540, en el mejor estilo mudéjar; el Palacio de la Cotilla o de los marqueses de Villamejor, del s. xvii, actualmente es la Escuela Municipal de Artes; la estancia más valiosa del palacete es el salón del té con pinturas de escenas de la vida de la China medieval, de la dinastía Qing.

Pinturas de Buero Vallejo

También, aquí se encuentra una reproducción del despacho del afamado alcarreño, dramaturgo y pintor, Antonio Buero Vallejo, miembro de número de la Real Academia Española, Premio Cervantes y Premio Nacional de las Letras Españolas. Buero fue autor de docenas de obras teatrales, entre la que cabe destacar “Historia de una escalera”; entre sus retratos más famosos figura el que realizó al poeta Miguel Hernández cuando amboscompartían la galería de los condenados a muerte,en la cárcel Conde de Toreno de Madrid.

Dos iconos de Guadalajara

Palacio del Infantado. Patio de los Leones

Posiblemente, los dos monumentos más impactantes de Guadalajara sean: el Palacio del Infantado, de estilo gótico isabelino de finales del siglo XV y el Panteón de la Duquesa de Sevillano. El primero, casa principal de la familia Mendoza, síntesis del gótico flamígero y mudéjar con sus relieves en punta de la fachada, al estilo de la Casa de las Conchas de Salamanca, así como el patio interior llamado de los Leones, fue escenario de dos bodas reales: la de Felipe II con Isabel de Valois y la Felipe V con Isabel de Farnesio.

Palacio del Infantado

Actualmente alberga la biblioteca, el Museo de Guadalajara y los archivos de la ciudad; entre los arcos y columnas del citado patio, los escultores escondieron pequeños animales y grifos –mitad águilas y mitad leones- que con paciencia hay que encontrar.

Panteón

El panteón de la Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa de Sevillano monumento construido entre 1882 y 1916 por encargo de doña María Diega Desmaissières y Sevillano, condesa de la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano, en honor de su padre y familiares fallecidos años antes para ser enterrados en el mismo, fue edificado por el arquitecto burgalés Ricardo Velázquez Bosco, muy conocido en su momento por las obras que llevó a cabo en la restauración de la mezquita de Córdoba y por otras obras de renombre como el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid.

Dónde comer

Tortas ahogadas, chuletas a la teja, sopa de ajo, migas, gachas son algunos de los platos típicos de Guadalajara; y para endulzar el paladar, la jericalla, flan preparado a base de leche, huevos, azúcar y canela.

Nuestra recomendación:

Restaurante "La Duquesa". C/ Vizcondesa de Jorbalán, 10. Tel. 949 25 38 45. Bar-restaurante "El Perdigacho. C/ Bardales, 6. Tel. 949 25 58 99. Restaurante "Fardel" C/ San Roque, 18. Tel. 624 13 38 23. Taberna gastronómica "El Buen Vivir". C/ de María Pacheco, 81. Tel. 949 22 38 39. Restaurante "Biosfera" Cta. San Miguel, 5. Tel. 949 89 43 08. Taberna-restaurante "Porta Gayola" Pl. San Esteban, 5. Tel. 654 10 43 05.

La miel de la Alcarria

La miel es un alimento saludable con gran riqueza en minerales, entre los más importantes: calcio, fósforo, potasio, el sodio, magnesio, selenio y zinc todos importantes micronutrientes que no se encuentran en otros endulzantes como los azúcares refinados.



Uno no se puede ir de estas latitudes sin probar y comprar la exquisita y famosa Miel de La Alcarria, que tiene Denominación de Origen Protegida desde 1992, y que se obtiene de flores silvestres: espliego, el romero y el tomillo; su área geográfica incluye 230 municipios de las provincias de Guadalajara y Cuenca a la que están adheridas 28 empresas.

Una tiendecita de miel con buenos precios, al lado de la estación de Renfe de Guadalajara: Miel el Charro Calle de Francisco Aritio 18, Tel. 949 21 13 06

Visitas Guiadas Manuel Granado Herreros. Guía Oficial de Turismo. Tel. 646 53 96 03.

Oficina de Turismo de Guadalajara. 6 Plaza de España. Tel. 949 22 83 11.

El Tren del Quijote, 2 de diciembre

Uno de los últimos trenes temáticos de Renfe, antes de que llegue el invierno, es el que llevará a conocer parte del corazón de la Mancha: Alcázar de San Juan, con el siguiente programa: visita a la Antigua Fonda de la Estación, al conjunto Palacial del Gran Prior, al Museo Casa del Hidalgo, a los Molinos de Viento y finalmente una bodega con degustación.

Salida de Madrid Chamartín - Clara Campoamor a las 09:23 h, parada en Madrid Atocha Cercanías a las 09:41 h y llegada a la estación de Alcázar de San Juan a las 11:12 h. Regreso, estación de Alcázar de San Juan a las 19:25 h, parada en Madrid Atocha Cercanías a las 20:53 h y llegada a Madrid Chamartín - Clara Campoamor a las 21:09 h.

Precios: Adultos, ida y vuelta: 50 €. Niños (menores de 14 años), ida y vuelta: 20€. Niños (menores de 4 años que no ocupen asiento): gratis.