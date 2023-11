El cinismo del Ayuntamiento de Mislata respecto a la infancia

Como los lectores recordaréis, el 4 de enero de 2022 la feria de Mislata era protagonista del fallecimiento de 2 niñas Vera de 4 años y Cayetana de 8 años, quedando un montón de niños heridos tras volcar por el viento un castillo hinchable en unas condiciones malísimas como ha dictaminado ya la Policía Nacional y varios peritos.





El Ayuntamiento de Mislata, a raíz de esto, no ha mostrado más que falta de empatía y ocultismo, no dando la mayor explicación a la ciudadanía y por supuesto, a unas familias cuyo infierno ya va a ser para siempre tras encontrarse en su camino a estos feriantes que como dice la familia de Vera han hecho de la ilegalidad su tarjeta de visita, pero claro, nadie más que los organismos públicos podían preverlo, ya que quien se iba a esperar encontrarse con todo esto un día que vas a pasar un día en familia a la feria.

Además de que el hinchable no tenía apenas anclajes ni cumplía prácticamente ninguna medida de seguridad, tampoco cumplía el proyecto municipal asignado por el Ayuntamiento de Mislata, el consistorio evita decir si funcionaba el anemómetro, los motivos de cambiar la ubicación a la plaza de la libertad, no emitir licencia de apertura como tal o entre muchísimas otras cosas, negociar con estos tipos que llevaban 9 años de baja fiscal.

Sin embargo, de manera cínica, el Ayuntamiento de Mislata realizó varias actividades el 20 de noviembre, consiguiendo el alcalde su obsesivo objetivo de llenar la prensa de titulares, presumiendo de la gestión de su Ayuntamiento en cuanto a la infancia que, por cierto, han renovado el término de "ciudad amiga de la infancia".

LA NOTA DE PRENSA ENVIADA UN DÍA DESPUÉS PARA EL OBSESIVO TITULAR

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, se inició el nuevo mandato del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Mislata. Los 59 nuevos representantes que tomaron posesión de sus cargos fueron elegidos en unas elecciones celebradas en todos los centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad durante la segunda semana de noviembre. El acto de constitución, que se celebró en el teatro del Centro Cultural Carmen Alborch, contó con la presencia del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, junto a la concejala de Infancia y Adolescencia, Ana María Julián, y el concejal de Educación, Alfredo Catalá. Las y los nuevos representantes fueron arropados por sus familias y representantes de la comunidad educativa mislatera.

Los nuevos consejeros y consejeras recibieron un diploma y un pin por parte del alcalde y la concejala de Infancia, mientras que los salientes recibieron una placa de agradecimiento por su trabajo realizado en el órgano municipal. Durante su intervención, Bielsa quiso resaltar que “desde 2014 priorizamos otorgar una voz activa, como nunca antes se había hecho, a uno de los colectivos más importantes de la localidad, el de los niños, niñas y adolescentes”. También quiso destacar que “gracias al empuje de los niños y niñas de la ciudad, Mislata goza del sello UNICEF de Ciudad Amiga de la Infancia”.

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia se renueva cada dos años y está formado por menores desde 3º de Primaria hasta 4º de Secundaria. En estas elecciones se presentaron 64 candidatos y candidatas, quienes realizaron su respectiva campaña electoral presentando sus propuestas a todos sus compañeros y compañeras, y formándose con la ayuda del equipo de animación.

La jornada de ayer también se reforzó con actividades para todos los niños y niñas de Mislata. Por la mañana se celebró la carrera no competitiva “Corre por tus derechos” en el parque de La Canaleta, hasta el cual se acercaron más de 5.000 escolares. Por la tarde, la avenida Gregorio Gea acogió la actividad “Menut20NOV” con merienda, diferentes talleres y cuentacuentos.

EL PRINCIPAL DERECHO DE LA INFANCIA ES EL DE LA VIDA

Si de verdad nos importan los derechos de la infancia, los organismos públicos deben velar por su seguridad en las ferias de atracciones que no dejan de sembrar el pánico y todo por cosas muy fáciles de evitar.



La familia de Vera ponía una foto de su hija en redes sociales añadiendo este texto al día de la infancia: "Hoy se conmemoran los derechos de la Infancia. El mayor derecho que tiene un niño es el de VIVIR, y a mi hija se lo arrebataron mientras jugaba en la feria navideña del Ajuntament de Mislata. Unos 'piratas' prepararon una trampa mortal y otros 'piratas' trajeados lo consintieron. No vamos a dejar que se olvide. #SonrisaVera".

El castillo hinchable supervisado después por la policía y varios peritos, tal y como coinciden todos, no estaba en condiciones de ser montado y más allá de que tenía que haber cerrado por las fuertes rachas de viento, tampoco debería haber montado con las cuerdas rotas, cables eléctricos empalmados con cinta aislante tirados en el suelo sin protección, dos argollas que directamente ni estaban y empleados que no constan de alta en la seguridad social, pero todo el mundo coincide en un empleado de origen magrebí siendo el único que se volcó en ayudar a los niños que habían quedado atrapados tras las mugrientas lonas para después desaparecer misteriosamente entiendo que por orden del feriante.

La testifical de una persona cercana a la plaza de la libertad, donde se situaba esta oscura feria, señala a más de 10 empleados inmigrantes que dormían hacinados en una caravana y en la causa judicial ya han reconocido que los trabajadores lo hacen casi voluntariamente, que alguna vez les han unos euros en efectivo o invitaciones para montar en las atracciones de feria.

Hace 10 años también trabajé en esta empresa y en este caso, en un puesto de comida basura cuyas condiciones conté en el programa "Zoom Apunt" desatando la impulsividad de otros feriantes para los que trabajaba en esos momentos y el resto de la feria que están más preocupados por "tapar sus cositas" que por el fallecimiento de dos niñas del que no mostraron la más mínima compasión o empatía y pese a ello, llegaron a reconocer que podía no tener todo en regla el feriante de Mislata, pero justificándolo.

Los que cumplan con sus obligaciones laborales, no tienen de que preocuparse por lo que dije ahí, pero claro, el tema está en que en muchos casos no es así y ante tanta frialdad e incluso hechos que podían haber constituido presuntamente un delito de coacciones, decidí desvincularme totalmente de la feria y hoy en día, tengo un trabajo que tampoco es perfecto, pero si mejor.

Entre mi experiencia laboral, hablamos de malas formas, precariedad laboral, utilización de su hijo pequeño que está fotografiado en otro puesto que tiene de gofres despachando a la gente y utilizando maquinaria, engaño respecto a la seguridad social donde solamente aparezco tres días cotizados pese a hacer ferias enteras de las que conservo testigos o muchas otras cosas que vulneran la legalidad vigente.

LA SANGRE DE VERA FUE LIMPIADA Y SOLAMENTE EL FERIANTE ESTABA DENTRO DEL PERÍMETRO DE SEGURIDAD

La policía pudo corroborar como el feriante estaba dentro del perímetro de seguridad y como los restos de la sangre que dejó Vera estaban restregados y limpiados de manera intencionada, pero el feriante echa las culpas a los empleados del samu y el abogado dice en el programa mencionado que no sabe si eso de verdad ocurrió y si ocurrió quién lo hizo contradiciéndose con su propio cliente lo que ya es surrealista y también vimos contradicciones respecto a las ilegalidades reconocidas respecto a los empleados.

Según aparece en la causa, mientras la pequeña se estaba desangrando lógicamente, el padre de Vera se olvidó de la muñeca y el feriante pasaría con total frialdad a medio metro de la niña cogiendo la muñeca y escondiéndola en la tómbola.

EL INGENIERO DE ELCHE

Según la geolocalización del teléfono móvil del ingeniero por parte de los feriantes, ni siquiera estuvo en Mislata supervisando la feria in situ y todo parece indicar que esto se "hizo" a 200 kilómetros de distancia. Según declara ante el juzgado, se olvidó el móvil en Elche, pero tampoco tiene mayor relevancia porque igualmente la atracción y el resto de la feria en la que aparecieron múltiples irregularidades, las dio igualmente por buenas e incluso el informe presentado al Ayuntamiento de Mislata, no aporta ninguna foto ni tampoco el ingeniero supo responder con conocimiento de la causa en las declaraciones donde hubo preguntas por parte de la acusación particular frente al juzgado de instrucción 4 de Mislata por el que ya han pasado diferentes juezas.

En la causa aparecen como imputados los feriantes, el ingeniero y el técnico municipal del Ayuntamiento de Mislata, pero parece que va a salir de rositas el concejal de fiestas y cuñado del alcalde, Antonio Arenas Almenar, que desde luego si no tuviera nada que ocultar, desde el primer momento hubiera dado la cara públicamente ante un suceso terrible. Todavía el Ayuntamiento ha querido personarse en la causa como perjudicados, lo que ha causado un enorme dolor en las familias.



Según señalan, son perjudicados por una campaña de "desprestigio" en los medios y redes sociales por parte de la familia de Vera (4 años). Hay que tener el corazón muy vacío para que un alcalde no entienda que unas familias que han perdido de forma tan injusta e inhumana a su hija en la feria, sean críticos con los que autorizaron la misma a pesar del historial de estos feriantes y con irregularidades para aburrir, pero tal vez si el Ayuntamiento no tuviera nada que ocultar y hubiera dado la cara, pues la familia no tendría que estar siendo críticos y pidiendo responsabilidades a los que no hicieron nada por el buen funcionamiento de la feria.

El abogado señala que en el caso de que el Ayuntamiento se viera perjudicado por un supuesto daño a su "imagen" tienen a su disposición los medios necesarios en derecho, pero lógicamente, pues no pondrán un procedimiento judicial porque lo van a perder a la vista de que no hay nada de nada. Solamente se han mostrado críticos con la corporación municipal por su inhumana actitud y silencio.

Jorge carbó, abogado de los padres de Vera, presentó un escrito contundente en el juzgado para expulsar al Ayuntamiento de Mislata del procedimiento porque, lógicamente, ellos no son perjudicados por la muerte de dos niñas y más bien, demuestra mucha frialdad y que una vez más les importa solamente su obsesiva imagen de "buenas personas". En 2017, además, ya hubo otro accidente en el que Víctor sufrió una rotura de tercer grado con desplazamiento de hueso tras caer de la parte alta de un hinchable situado también en la feria de Mislata y dentro de lo que cabe, con algo más de fortuna gracias a poner las manos para protegerse.

En este caso, el Ayuntamiento de Mislata decía que esa atracción no estaba en la lista que había suministrado la feria y poco más. En un pleno de octubre de 2022 se quisieron depurar responsabilidades políticas respecto al evitable accidente último y tan siquiera así dieron explicaciones.

POR ELLO, REIVINDICAN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA DE FORMA CÍNICA

Todo lo que cuento en este artículo es un resumen muy resumido del historial de estos feriantes que llevan toda su vida funcionando igual sin que nadie les pare los pies e incluso la inspección de trabajo debería supervisar muchísimo más las ferias y las declaraciones que hice en el programa de Apunt sobre el maltrato laboral y pésimas condiciones laborales, le molestó bastante a "Maravillas Monterrubio" y mandó a otros feriantes que así me lo comunicaran, pero bien sabían que decía la verdad a la vista de que de no ser así, tienen a su disposición interponer un procedimiento judicial por calumnias o injurias que por supuesto, ya están prescritas sin que nada se haya hecho al respecto.

Si queremos de verdad reivindicar los derechos de la infancia, lo que hay que hacer es controlar todas estas atracciones infantiles que, en muchas ocasiones, están llenas de ilegalidades y respecto al Ayuntamiento de Mislata, independientemente de que nadie está acusando de ningún delito, son absolutamente responsables en lo moral de esa falta de transparencia, victimismo o tan siquiera atender a las familias.

Exigir a la persona que a partir de ahora en el gobierno se va a encargar de la infancia y a todos los ayuntamientos y organismos públicos, que pongan todos los medios necesarios para que ninguna niña o niño sufra accidentes en la feria (al menos por imprudencias). En el mismo recinto que esas niñas sufrieron y sufrieron, hace tiempo el alcalde se hacía la foto con un montón de organismos públicos presumiendo de seguridad en otro evento organizado donde la juerga y alegría era protagonista en el mismo lugar que para otros, fue el peor momento de su vida.

Aun así, no se ha tomado ninguna medida cautelar y estos feriantes siguen campando por ahí a sus anchas y montando sus atracciones, pero en Mislata se ha castigado a los niños del municipio y alrededores sin feria por no saber ponerla bien. Lo dicho, el derecho de la infancia principalmente es el de la vida, derecho del que no disfrutaron Vera de 4 años y Cayetana de 8 años.