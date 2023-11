DBX707, DB12 y AMR23 de Aston Martin aparecieron en la Exosphere de Sphere, la pantalla LED más grande del mundo

El DBX707 emocionó a los aficionados con su inconfundible estilo y sus inigualables prestaciones, e iluminó Las Vegas Strip Circuit™ durante el sábado con una exclusiva toma de contacto con la pista antes del primer Gran Premio de Las Vegas que se celebra en 41 años, poniendo de manifiesto la suprema capacidad del aclamado modelo de Aston Martin, el SUV de ultralujo más potente del mundo, utilizado como Coche Médico Oficial de la FIA en la Formula 1®.



La emocionante exhibición del DBX707 en pista estuvo acompañada por un espectáculo de 15 minutos en la Exosphere de Sphere, la pantalla LED más grande del mundo. Con el objetivo de transmitir las intensas sensaciones que se experimentan en la pista con el DBX707, el contenido inmersivo incluía datos biométricos reales de los pilotos que experimentaban la intensidad de conducir un Aston Martin a pleno rendimiento, incluida la dilatación de sus pupilas y el latido de su corazón.

Marco Mattiacci, Global Chief Brand and Commercial Officer de Aston Martin, ha declarado: “Desde la mayor exhibición digital de un coche en Sphere, hasta la espectacular aparición de los DBX707 en el Strip de Las Vegas, Aston Martin ha situado nuestra icónica marca en el corazón de uno de los eventos deportivos más innovadores del mundo”.

“Nuestras actividades en Las Vegas, que abarcan todos nuestros canales de marketing, ponen de manifiesto cómo estamos dotando a nuestra marca de las exclusivas credenciales tecnológicas y de alto rendimiento de F1, organizando experiencias y eventos de gran lujo que conectan a nuestra comunidad de propietarios y entusiastas”.

La mayor campaña de marketing de Aston Martin durante un fin de semana de carreras, en colaboración con el Gran Premio de Las Vegas, contó con más de 100 clientes VIP cada día del evento, 58 emocionantes hot laps en el nuevo circuito urbano y la presentación de contenido inmersivo de Aston Martin en Sphere durante toda la semana de la carrera.

El contenido inmersivo da inicio al Gran Premio de Las Vegas

Como parte de la colaboración de Aston Martin con el Gran Premio de Las Vegas, Aston Martin presentó un anuncio inmersivo único durante toda la semana de la carrera en el nuevo símbolo de Las Vegas, Sphere, que fue desarrollado durante meses por creativos con el reto de dar vida a la emocionante naturaleza de los vehículos de altas prestaciones de la marca. Además de mostrar el coche de carreras AMR23 del Aston Martin Aramco Cognizant de Fórmula 1® a una escala nunca vista, la representación visual de 90 segundos mostraba el DBX707 y el primer superturismo del mundo, el DB12, en lo que fue la mayor representación de un coche jamás creada para medios digitales.

Un configurador innovador



Aston Martin llevó el ambiente de Las Vegas a las pantallas de clientes, fans y concesionarios de todo el mundo, mediante la introducción de un nuevo entorno de Las Vegas en su galardonado configurador online. Tras convertirse en el primer fabricante en permitir a los clientes configurar digitalmente su modelo en el entorno de un garaje de Fórmula 1® a principios de este año, los clientes de Aston Martin pueden ahora crear digitalmente su propio Aston Martin en el nuevo Las Vegas Strip Circuit™. Es la primera vez que un circuito de F1® aparece en un configurador de automóviles.

Doble puntuación en Las Vegas

En la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1®, el equipo Aston Martin Aramco Cognizant de Fórmula 1® consiguió un doblete de puntos que le permite trasladar la batalla por el cuarto puesto en el Campeonato de Constructores a la última carrera de la temporada en Abu Dhabi.



Lance Stroll, que comenzó la carrera desde la decimonovena posición, pilotó con maestría para remontar 14 puestos, lo que le llevó a terminar en el quinto lugar, igualando su resultado en el anterior Gran Premio de Brasil.

A esos 10 puntos se sumó el resultado de Fernando Alonso, cuyo noveno puesto le deja empatado en la 4ª posición del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula Uno tras una primera temporada memorable con el British Racing Green.

La frase del Campeón del Mundo Fernando Alonso: “Cuando tenga 50 años miraré los trofeos que he conseguido, pero hoy no me sirven de nada. Quiero volver a ganar”.