Una botella termocinética, una app colaborativa de accesibilidad y una plataforma de donación, ganadores del Premio Jóvenes máshumano 2023

Un año más, han sido elegidos los proyectos ganadores de la XVIII edición del Premio Jóvenes máshumano de emprendimiento social, una iniciativa que Fundación máshumano que impulsa desde hace 18 años para reconocer y visibilizar el talento innovador con impacto social de los más jóvenes.

Los 20 finalistas de esta edición, seleccionados entre más de 185 proyectos presentados por 540 emprendedores, se dieron cita el pasado 17 de noviembre en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao en Madrid, donde a lo largo de la mañana, expusieron sus proyectos e ideas de negocio ante el jurado y el público, poniéndose de manifiesto, la capacidad creativa y el compromiso de estos jóvenes, para crear proyectos, que mejoren el mundo y la vida de las personas. Asimismo, en esta XVIII edición, el 56,55% de los emprendedores que se han presentado han sido mujeres y el 43,45% hombres, visibilizando el liderazgo femenino en el emprendimiento social como se destaca en el informe del Observatorio del Emprendimiento. La tasa de emprendimiento se ha igualado gracias al crecimiento de ellas en el sector, especialmente en las iniciativas con impacto social y medioambiental.

Este año el jurado ha estado compuesto por representantes expertos de Bankinter, El Corte Inglés, Arrabe Integra, Ayuntamiento de Madrid, Fundación Caja Navarra, Fundación Orange, Fundación máshumano, Leanspots, Open Value Foundation, SECOT y Sego Finance.

Los proyectos ganadores de esta Gran Final, han sido los siguientes:



El Premio Bankinter (proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas) ha sido para Ismael Abad y el proyecto Always, Everyone. Una plataforma colaborativa cuya misión consiste en facilitar el día a día de las personas con discapacidad donde tendrán toda la información actualizada ofrecida por otros usuarios de aquellos locales, restaurantes y que puedan facilitar su accesibilidad.

“Always, Everyone nace de mi propia experiencia personal ante la incertidumbre del día a día en no saber si el lugar al que voy a ir va a estar dotado de mis necesidades, a veces es como atravesar una gymkana. A través de este proyecto buscamos mostrar esta situación para facilitar nuestra vida, por eso, el haber ganado el Premio Jóvenes máshumano nos da ese impulso, el reconocimiento y visibilidad que tanto necesitamos”

El Premio El Corte Inglés (proyectos o ideas que contribuyan a la construcción de un entorno más saludable, sostenible y próspero para el planeta) ha sido para Margarita Bacharach y su proyecto MAKESH 43. Una estudiante de 16 años que ha fabricado una botella termocinética que te permite calentar las bebidas con el propio movimiento y sin necesidad de usar electrodomésticos.

“MAKESH 43 se distingue porque puede impactar en aquellas personas que viven emergencias humanitarias y no tienen recursos. Por eso, para mí ha sido un orgullo el haber ganado el Premio Jóvenes máshumano, para poder dar respuestas a las necesidades del mundo que nos rodea. Animo a otros jóvenes emprendedores como yo a que no se rindan, van a recibir cientos de noes, pero si tienes fe en que tu proyecto tiene futuro y va a generar un impacto positivo, no os rindáis, tarde o temprano recibiréis ese sí que os impulsará”.

El Premio Fundación máshumano (proyectos o ideas que contribuyan a dar solución a problemáticas sociales de manera innovadora y al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030) ha sido para Carlos Martín y Nacho Guitard, con su proyecto Cirineo. A través de su app las personas que quieran donar a causas sociales podrán hacerlo eligiendo el destino y a su vez obteniendo el feedback de las personas y familias que han sido beneficiadas.

“Si te sientes llamado con una idea social en tu cabeza, lánzate, aprendamos a vivir con el no. Aprendamos a vivir sin miedo. Pero lo más importante, aprende a cuidarte, no solo económicamente, sino ten una red familiar que os de apoyo. Lo necesitaréis porque emprender es un proceso complicado con muchos vaivenes emocionales pero que merece completamente la pena”.

Estos 3 proyectos ganadores han recibido un capital semilla de 2.000€, para invertir en sus proyectos, y gracias a Arrabe Integra, obtendrán un servicio de asesoramiento legal, realizado con la coordinación de sus servicios Jurídico, Fiscal y Laboral.

Además, otras entidades colaboradoras, en su apoyo al emprendimiento social, hicieron entrega de diferentes accésits a los siguientes finalistas:

- Reconocimiento especial Ayuntamiento de Madrid, al proyecto “que mejor contribuya al desarrollo de las Smart Cities”, para Marta Garrido y su proyecto Mobhu, que fabrica 'mobiliario humano', donde cada mueble tiene una historia gracias a quienes forman parte del proceso. La premiada recibirá apoyo en la difusión y visibilidad de su proyecto a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento.

- Reconocimiento especial Leanspots a la solución tecnológica más innovadora, para Test4Safe, de Ane Férnandez de Arbina. Un proyecto que contribuye a reducir el número de violaciones por sumisión química gracias a su tira reactiva que puede detectar drogas en las bebidas. Será premiado con 6 meses de consultoría DevOps especializada por parte de los fundadores del propio leanspots, un servicio que permite a las startups adecuar sus proyectos a las tecnologías de referencia en la actualidad y hacerlos escalables a nivel global.

- Premio Especial de Sego Finance al “Plan emprendedor máshumano” orientado a la búsqueda de capital económico, para Javier Vidorreta y el proyecto Yenxa. Con el objetivo de reciclar el aceite usado, han desarrollado su propia máquina que convierte este aceite en pastillas de jabón para la lavadora. El premiado recibirá una tarifa de presentación a ENISA. Además, el proyecto recibirá asesoramiento de cara a su futura participación en SociosInversores.com

- Reconocimiento especial Impulso Digital para “premiar el emprendimiento social liderado por mujeres”, para Marina Sánchez y el proyecto Ubra Salud, un proyecto que trabaja en detectar de manera precoz el cáncer de mama. Para ello ha desarrollado a través de tecnología wareable unos sujetadores inteligentes con sensores para que detecten el cáncer de mama en fases iniciales. La premiada recibirá asesoramiento a medida en base a las necesidades identificadas en el mismo.

- Reconocimiento especial institutos y colegios de Fundación Orange para reconocer el proyecto desarrollado por estudiantes emprendedores de hasta 18 años, para Irene Laguna, Sara Bermudo, Manuel Atencian y Cristina García, alumnos del colegio Safa Écija, y su proyecto New Life, que busca a través de su app y la Inteligencia Artificial traducir el lenguaje de signos de las personas sordas y sordomudas, favoreciendo su integración social y la mejora de su comunicación. Como galardón se han entregado tablets a las emprendedoras del proyecto ganador.

- Reconocimiento especial OPEN VALUE Foundation para Martín Juez y su proyecto Informático de Pueblo, quien forma y asiste a personas que viven en entornos rurales y que tengan algún problema con su dispositivo electrónico. Su misión es cerrar la brecha digital, dotando a las personas con conocimientos tecnológicos. por su impacto social. que recibirá apoyo técnico (asesoramiento con relación al modelo de negocio y medición de impacto), asesoramiento en la búsqueda de financiación, networking y acceso al ecosistema de impacto y visibilidad.

Por otro lado, todos los finalistas accederán al Ecosistema Jóvenes máshumano de acompañamiento, y a un servicio de coaching, a cargo del Instituto Europeo de Coaching. Además, los más de 185 proyectos presentados, podrán solicitar asesoramiento personalizado por parte de profesionales senior de SECOT.

El acto fue inaugurado por Beatriz Sánchez Guitián, directora General de la Fundación máshumano, quien compartió que “un año más nos reunimos para celebrar la capacidad de estos jóvenes emprendedores de inspirar, innovar y liderar el cambio hacia un mundo más humano. Una generación que se niega a aceptar el statu quo y se embarca en la construcción de un futuro más inclusivo, sostenible y con propósito. En la Fundación máshumano, creemos en el poder transformador de estos proyectos de emprendimiento ya que son ejemplos vivos de este principio. Son agentes de cambio y ejemplo a seguir para todos”

Durante la deliberación del jurado la gala contó con la intervneción de Guillermo Martínez, fundador de la startup Ayúdame3D, a través de la cual ha creado prótesis gratuitas con impresión 3D y plásticos reciclados. Gracias a su inquietud social, Guillermo es premio Princesa de Girona y finalista en la categoría Bankinter del Premio Jóvenes máshumano 2020 “Cada vez el impacto y el emprendimiento social es más necesario. Es importante que los más jóvenes se den cuenta de que hay que ayudar a las personas que lo necesitan”. Asimismo, su visión del mundo ha sido clave para que Guillermo sea un pilar fundamental en esta edición del Premio Jóvenes máshumano, siendo el encargado de fabricar los trofeos de los ganadores mediante el proceso de impresión de su proyecto.

A su vez, el presidente de la Fundación máshumano, Íñigo Sagardoy, quiso dirigir unas palabras a los participantes: “El emprendimiento social de los jóvenes es el mejor ejemplo por su dedicación y pasión, demostrando su liderazgo en la sociedad. Desde la Fundación seguiremos apoyando y visibilizando el emprendimiento social juvenil, llevamos 18 años y seguiremos sumando".

La clausura de la gala corrió a cargo de José Fernández Sánchez, Delegado del área de Gobierno de Políticas sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.

Un año más, este Premio ha sido posible gracias al apoyo de Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 e Instituto de la Juventud de España, Injuve. También gracias a Bankinter, El Corte Inglés, Arrabe Integra Asesores, Ayuntamiento de Madrid, Fundación Caja Navarra, Fundación Orange, Generación Savia (proyecto de Fundación Endesa en colaboración con Fundación máshumano) Impulso Digital, Instituto Europeo de Coaching, Leanspots, Open Value Foundation, SECOT y Sego Venture, la línea de equity crowdfunding del Grupo Sego Finance.



Sobre el Premio Jóvenes máshumano: El Premio de Emprendimiento Social Jóvenes máshumano, es una iniciativa de la Fundación máshumano que se lleva realizando 18 años, y por el que recibimos el SELLO DE TALENTO INJUVE. Tiene como objetivos principales: innovar para la transformación social y empresarial de la mano de las nuevas generaciones; promover el emprendimiento social como oportunidad de empleo y de desarrollo personal y profesional, impulsar el talento joven socialmente responsable como motor de cambio de las empresas y la sociedad, y fomentar el emprendimiento femenino.