Las tres claves que marcarán el nuevo ciclo del mercado de crédito

La geopolítica, los aterrizajes forzosos, la caída de la confianza del consumidor y el “ajuste de cinturón” de las empresas podrían formar parte del panorama de inversión en 2024. Este fue el mensaje del Foro de Renta Fija de Federated Hermes celebrado en Londres el 14 de noviembre.



Tres cosas que hemos aprendido:

Los emisores de crédito se preparan para una nueva normalidad. Todavía no hay nada inamovible, pero los tipos “más altos durante más tiempo” ya han afectado profundamente a los fundamentos del mercado de crédito. La dispersión podría ser un tema central de 2024.

Los mercados monetarios a corto plazo no han registrado salidas significativas... todavía. Se espera que el crecimiento de los activos continúe en 2024, pero estará impulsado por los flujos institucionales más que por los flujos minoristas. El efectivo básico y el efectivo estratégico podrían empezar a ampliar su duración, compensando los flujos institucionales positivos.

Un aterrizaje suave en EE.UU. sería beneficioso para la deuda de los mercados emergentes. La geopolítica es un riesgo siempre presente pero, con unos diferenciales elevados frente a los mercados desarrollados, la clase de activos podría ofrecer rentabilidades atractivas y no correlacionadas a partir de ahora.

En su presentación sobre los hitos macroeconómicos a tener en cuenta en los próximos meses, RJ Gallo, responsable del Comité de Duración de Federated Hermes, analizó las presiones más amplias a las que se ha enfrentado la renta fija desde la pandemia del Covid-19, en medio de un repunte de la inflación y un agresivo endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales.

"Las largas secuelas de la pandemia han creado condiciones difíciles para los inversores en renta fija. Pero lo peor ya ha pasado", afirmó. "La Reserva Federal de EE.UU. probablemente ha terminado su ciclo de endurecimiento y un posible descenso del gasto de los consumidores ejercerá una mayor presión a la baja sobre la inflación".

Como resultado, la renta fija debería empezar a comportarse de forma más tradicional, con menos volatilidad, proporcionando un colchón para los rendimientos totales. "En Federated Hermes, somos relativamente optimistas de que hemos llegado a ese destino, de que ahora es el momento de buscar cambiar la curva y volver a añadir renta fija a su cartera", añadió Gallo.

Subrayar los tipos un 1% al alza o un 1% a la baja sugiere que los inversores a largo plazo no deben temer a la duración. Los fundamentales empezarán a hacer mella el año que viene.

En la mesa redonda posterior, Fraser Lundie, Director de Renta Fija de Mercados Públicos, destacó la perspectiva de una ralentización del impulso de los beneficios empresariales a medida que el impacto de la subida de los tipos de interés empiece a dejarse sentir en la economía real.

"Las empresas tienen que adaptarse a la nueva normalidad de unos tipos que vuelven a su media a largo plazo", afirmó. "El impulso de los beneficios empezará a revertirse y los balances empezarán a reducirse. Los fundamentos empezarán a resentirse el año que viene". En respuesta, cabe esperar que las empresas reduzcan su actual enfoque favorable a los accionistas en favor de acciones más beneficiosas para los tenedores de deuda".

Entre ellas se incluye la reducción de las recompras de acciones y de los dividendos, junto con una disminución de las fusiones y adquisiciones, añadió.

Mercados monetarios y deuda de mercados emergentes

Deborah Cunningham, Directora de Inversiones, Mercados Mundiales de Liquidez, señaló que con rendimientos superiores al 5% y un crecimiento entre bajo y desacelerado previsto para 2024, el telón de fondo macroeconómico ha supuesto un "nirvana relativo" para los inversores del mercado monetario, sobre todo si se compara con el telón de fondo anterior a la pandemia de tipos de interés entre cero y negativos.

Señaló que, aunque se esperaba un movimiento de salida de AUM de la clase de activos a medida que algunos inversores ampliaran la duración, debería compensarse con las entradas de efectivo operativo de los inversores institucionales.

Ihab Salib, Vicepresidente Senior y Jefe del Grupo de Renta Fija Internacional, se centró en los aspectos positivos para los inversores en deuda soberana de mercados emergentes. En su opinión, unos tipos estables o a la baja deberían considerarse positivos, y una recesión leve sería aún más beneficiosa. Unos tipos básicos estables o más bajos aliviarían la presión de financiación sobre los emisores soberanos y corporativos de los mercados emergentes, lo que permitiría a los inversores beneficiarse de una posible compresión de los diferenciales.

"Aun así, cabe señalar que la deuda de los mercados emergentes está menos correlacionada con los tipos de interés que otras clases de activos", añadió. "El riesgo geopolítico está siempre presente, pero lo que hemos aprendido con el tiempo es que el mercado tiende a reaccionar de forma exagerada siempre que ocurre algo significativo. Con un nivel general de diferencial de 400 puntos básicos en comparación con la deuda de los mercados desarrollados, lo que está claro es que algunas de las oportunidades que existen son bastante atractivas".

------------ Comentario económico elaborado por Federated Hermes