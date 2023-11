Presume de cabello en otoño

Prevenir el envejecimiento del cabello ya tiene un término: ”Skinification”, una de las últimas tendencias de belleza para cuidar nuestra melena. Tenemos que cuidar de la salud de nuestro cuero cabelludo de la misma manera que cuidamos el resto de zonas de nuestro cuerpo.

Debilidad, sequedad, pérdida de densidad, de volumen, de brillo, caída... Estos son algunos de los signos que nos hacen ver que estamos ante un envejecimiento capilar.

Afecta tanto a hombres como a mujeres, y puede ser debido a diferentes factores, algunos intrínsecos como la edad, o en otros casos debido a factores extrínsecos, como las condiciones ambientales o la aplicación de productos capilares agresivos.

A esto le tenemos que sumar que durante el cambio de estación de verano a otoño la caída capilar aumenta considerablemente y en algunos casos puede llegar a ser alarmante.

Te contamos las últimas propuestas para presumir de melena:

KEMON

Kemon, marca pionera en ingredientes naturales (con productos basados en más de 100 ingredientes de origen natural), entiende la salud del cabello como una experiencia de bienestar. Sus tratamientos y productos cuentan con ingredientes naturales y activos para la salud del cabello, pero además dan un paso más allá, recreando el concepto de SPA CAPILAR, gracias a la combinación de su marca de tratamientos ACTYVA, con la aparatología SPA MIST. Bajo este ritual capilar el cuero cabelludo y el cabello son tratados con la última tecnología, calmando, tratando y sumergiendo al cliente en un estado de relajación y salud capilar absoluto.

- ¿En qué consiste? Mediante una aparatología diseñada con una transductor ultrasónico que se agita 1600.00 veces por segundo, (generando unas nanopartículas en forma de bruma), que abren la cutícula del cabello permitiendo una mayor penetración de los principios activos que necesita tu cabello. Actyva Nuova Fibra sería el tratamiento ideal para reparar el cabello, restableciendo su fuerza, cohesión y consistencia, y empezar la próxima estación con la mejor de la melenas. - ¿Cómo actúa el transductor? Se crea una fina niebla de partículas microscópicas de agua que crean y aportan madurez y confort. Durante el calentamiento, la humedad se esparce por el cuero cabelludo, abriendo los poros, convirtiendo el sebo en líquido, y aportando calidez y confort. - ¿Qué se consigue? El cabello queda completamente hidratado y reestructurado.

- ¿Para quién está indicado? Para cabellos dañados, sensibilizados, sin brillo, quebrados.

ACTYVA NUOVA FIBRA CREAM 125 ml 18,90 euros ACTYVA NUOVA FIBRA MASK 200 ml. 31,50 euros https://www.kemon.es

KEUNE

La compañía holandesa familiar KEUNE, dedicada desde hace más de 100 años al cuidado capilar y marca referente en productos de peluquería profesional presente en más de 90 países, aterrizó en España el pasado mes de abril.

Durante su presentación a la prensa, su CEO Eelco Keune, nieto del fundador Jan Keune nos explicó: ¨Keune es una empresa familiar creada de la mano de profesionales, para ofrecer la mejor experiencia en el salón. Nuestro objetivo durante estos 100 años de trayectoria ha sido acompañar a los expertos en peluquería y convertirnos en su mejor aliado con productos de altísima calidad que responden a las necesidades de sus clientes”.

“Ser una empresa familiar nos permite definir muy bien dónde queremos llegar con nuestros productos, manteniendo nuestra esencia de principio a fin. KEUNE está presente en más de 90 países salvo en China, donde testar en animales es obligatorio para comercializar un producto y nosotros no estamos dispuestos a ello”.

Pensando en los cabellos rizados, KEUNE acaba de lanzar una línea súper completa para este tipo de pelo, con 7 productos específicos formulados a partir de un 96% de ingredientes naturales con la que sacar el máximo partido a TODOS los tipos de rizos, porque no olvidemos que no todos los rizos son iguales, cada uno necesita su propia rutina.

De venta exclusiva en salones, ha desarrollado una fórmula innovadora y libre de sulfatos diseñada específicamente para este tipo de cabello, entre sus ingredientes:

El aceite de coco, de su fórmula protege los rizos contra la pérdida de proteínas, asegurando su salud y vitalidad, y el extracto de vinagre, que equilibra el pH y minimiza el frizz. El resultado son unos rizos definidos, manejables y con un tacto súper gustoso.



Keune es además una empresa certificada B Corp, esta certificación se otorga a las empresas que cumplen con los más altos estándares de sostenibilidad y de responsabilidad social.

DS Laboratories®

A DS Laboratories®, firma experta en regeneración capilar y dermatología cosmética, les preocupa la caída del cabello, el adelgazamiento y la alopecia androgénica (calvicie de patrón femenino o masculino), que de alguna manera se ve aumentada los meses de otoño en los que suelen existir más folículos pilosos en fase telógena…

Su nueva propuesta es el tratamiento IN&OUT, anticaída y estimulante folicular de última generación Revita®: actuando desde el interior (con su tratamiento nutricosmético), y de forma tópica, con su champú y acondicionador, consiguiendo:

- Revitalizar los folículos capilares - Redensificar el cabello - Estimular su crecimiento - Detener la caída.

Su exclusivo sistema patentado Nanosome Delivery System es un sistema de encapsulación de los ingredientes activos en nanosomas), que penetra en la piel a la profundidad deseada, libera los ingredientes activos de forma gradual y crono-programada, de manera que, una vez aplicado, la fórmula sigue trabajando 24 horas a la profundidad deseada.



Además si esto lo refuerzas con sus REVITA® Comprimidos, conseguirás el complemento alimenticio perfecto para aportar los ingredientes nutricionales para fortalecer y promover el crecimiento del cabello.

- Revita Champú 205ml: 23,95€ - Revita Acondicionador 205ml: 23,95€ - Revta 30 comprimidos: 33,95€

HD Cosmetic Efficiency

HD Cosmetic Efficiency, una de las marcas favoritas de dermocosmética del cuidado de la piel, nos ha presentado hace unos días su última novedad: nueva gama XCALP, la primera línea agender que combate el envejecimiento capilar con epigenética.

Triple acción:

- Protege la barrera cutánea con activos hidratantes y limpiadores. - Mantiene el equilibrio de la microbiota capilar gracias a los prebióticos y los antioxidantes. - Refuerza el folículo piloso reduciendo la pérdida del cabello y el estrés oxidativo causado por factores externos.

Dentro de esta línea, tres productos: - Tratamiento intensivo Xcalp: neutraliza los radicales libres, mejora la hidratación y la flexibilidad, densidad y brillo del cabello. PVPR: 79,50€ - Xcalp sérum: además de neutralizar los radicales libres, calma el cuero cabelludo y fortalece la fibra capilar y el folículo piloso. PVPR: 24,95€ - Xcalp Champú: limpia el cuero cabelludo aportando brillo al cabello y confort al cuero cabelludo. PVPR: 13,95€



PAQUITA ORS

Jerónimo Ors, farmacéutico y director de la firma de cosmética natural Cosméticos Paquita Ors, nos explica que “la caída del cabello en otoño es algo natural del ciclo de crecimiento del cabello” . El experto nos recuerda que, a lo largo de la vida de una persona, cada folículo pasará por unos 25 ciclos de crecimiento, dando lugar a unos 25 cabellos. Después, en ese folículo ya no crecerá ningún cabello más.

“Como hoy en día conocemos bien el mecanismo del ciclo capilar, sabemos qué activos botánicos aplicar. Desde bioflavonoides como la hesperidina que impide la oxidación de las células a substancias como la raíz de regaliz que detienen a las hormonas perjudiciales para el cabello, pasado por activadores de la circulación que aportan oxígeno a las células de la raíz como la amni visnaga”, revela.

¿Por qué en otoño se nos cae más que en primavera? “Al ciclo normal del cabello también tenemos que añadirle factores externos, que pueden sumar a dicha caída como es el daño solar que ha recibido nuestro cuero cabelludo en verano, el cloro, la sal, la humedad constante, el estrés de la vuelta de vacaciones, el cansancio, etc”, indica el director de Cosméticos Paquita Ors.

¿Cuándo alarmarse y acudir a un especialista? “Si esta caída perdura en el tiempo, o no coincide con ningún cambio de estación, es hora de acudir a un especialista”, concluye.

Si además notamos picor o descamación en el cuero cabelludo, y esto va acompañado de caída de cabello, puede ser que las defensas de la piel estén más bajas y por ello tenemos algún tipo de sobrecrecimiento que debilita el cabello.

Desde los laboratorios Paquita Ors nos recomiendan varias y potentes soluciones para detener la caída y eliminar el picor. La más cómoda y natural, es su Loción al extracto de Flor de Sauco, que se aplica preferiblemente por las noches repartiendo gotitas con un suave masaje, no ensucia ni engrasa el cabello y su efecto se aprecia en pocos días.

Esto acompañado de un champú calmante, como el Champú Anticaspa, un champú que consigue limpiar el cabello de una forma muy suave con tensioactivos de baja irritación, recomendado no sólo para problemas de caspa, también viene muy bien para la descamación y el picor. Contiene proteínas de Coco y Soja, que consiguen reconstruir la capa protectora del pelo y del cuero cabelludo..

Champú Anticaspa: 22€ Loción al extracto de Flor de Saúco: 34,20€