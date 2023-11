Entrevista al Dr. Jaime Tufet Opi, fundador del Centro de Cirugía Capilar Internacional (CCCI)

El Dr. Jaime Tufet Opi creó el Centro de Cirugía Capilar Internacional, en el año 2016, para reunir a dermatólogos, cirujanos capilares, tricólogos estéticos y ofrecer a sus pacientes tratamientos innovadores para la alopecia. En esta entrevista, el doctor aporta más información sobre los servicios que se ofrecen en su centro médico.

¿Cuál fue su principal motivación para fundar el Centro de Cirugía Capilar Internacional?

Crear un centro especializado exclusivamente en todo lo que se relacione con el pelo. Un centro que diagnostique, realice el tratamiento y seguimiento personalizado de cada paciente. Para ello, agrupamos cirujanos, dermatólogos capilares y tricólogos estéticos para que el paciente tenga la capacidad de decisión de cuál es el cirujano o especialista que mejor se adapta a sus necesidades.

¿Cómo afecta la alopecia y demás problemas capilares a la salud y calidad de vida de sus pacientes?

El pelo es un signo de identificación social muy importante y como tal tiene gran importancia en cada individuo. No solo afecta la apariencia física, sino que también puede influir en la autoestima, la confianza y la percepción que alguien tiene de sí mismo, pudiendo generar estrés emocional, ansiedad e incluso afectar las interacciones sociales y la vida profesional. Nuestro interés es dar solución al origen del problema capilar para recuperar la confianza de cada paciente en sí mismo.

¿Cuáles son las características que diferencian a CCCI de otros centros médicos en el ámbito de la cirugía capilar?

Es la especialización exclusiva en todo lo que afecta al pelo, desde cualquier enfermedad orgánica hasta la afectación psicológica.

Es el centro donde se reúnen cirujanos independientes, cada uno con su equipo, que están agrupados por una filosofía de trabajo común.

También dermatólogos y tricólogos estéticos para realizar los diagnósticos más concretos y personalizados y recomendar el tratamiento y seguimiento más adecuado a cada paciente.

¿Qué tecnologías y mecanismos utiliza el CCCI para el diagnóstico y tratamiento de estas condiciones?

Para el diagnóstico utilizamos el criterio y saber de nuestros dermatólogos, cirujanos y tricólogos estéticos, respaldados por la tecnología en lo que destacamos las aportaciones de la inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales características del equipo médico en CCCI, su visión y ética de trabajo?

La principal característica del equipo de trabajo es la especialización en el pelo. Contamos con dermatólogos, cirujanos, tricólogos estéticos, internistas, psicólogos, todos especializados en las enfermedades del pelo y cuero cabelludo y CCCI los selecciona y agrupa bajo unos valores y principios éticos comunes.

¿Qué métodos utilizan para ayudar a cada paciente a elegir al cirujano que mejor se adapte a sus necesidades?

La entrevista con el paciente es fundamental para orientar qué tipo de cirugía será más adecuada. Cada cirujano tiene un estilo particular y diferente que hace que sus resultados sean los más adecuados al paciente.

¿Cómo ha evolucionado la tecnología de diagnóstico en el campo de la cirugía capilar?

En los últimos 5 años, la tricología ha avanzado gracias a la introducción de la inteligencia artificial, el Big Data y la robótica.

¿Qué ventajas ofrece el uso de inteligencia artificial en sus métodos de diagnóstico y tratamiento para los problemas capilares?

El uso de IA confirma el diagnóstico que el médico o cirujano realiza, es mucho más cómodo para el paciente por ser el resultado inmediato y sin ningún tipo de molestia y permite un seguimiento exacto de la evolución del tratamiento.

¿Puede dialogar sobre la transformación digital en el centro médico y cómo esto optimiza el tiempo de los pacientes?

La transformación digital, además de en el diagnóstico, también la hemos incorporado en la telemedicina, podemos hacer la entrevista online, para ofrecer una primera información y todo sin que el paciente se desplace. Intentamos que la relación con el paciente sea inmediata y cómoda.

¿Cuáles son los principales desafíos a futuro en el campo de la cirugía capilar y cómo los aborda CCCI?

El futuro de la cirugía capilar está basado en la prevención, se ha de conseguir avanzar en los tratamientos médicos, para llegar a un punto donde la cirugía ya no sea la única opción. Nuestro objetivo es la prevención de la calvicie, para esto hacemos estudios genéticos para iniciar el tratamiento antes de que la alopecia sea visible.

El siguiente desafío, sería la clonación capilar, es decir, a través de la ingeniería de tejidos, crear folículos del propio paciente que se cultivarán y se implantarán en el paciente, aumentando el número de folículos a implantar sin la necesidad de trasladar folículos de la zona donante a la receptora, consiguiendo que no sea necesaria la zona donante del paciente para realizar la cirugía capilar.