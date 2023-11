​Los tres modelos superiores de la submarca GSe de Opel son los compañeros perfectos en los viajes de invierno

Estos modelos están electrificados, equipados con un chasis especial con tecnología KONI FSD (Frequency Selective Damping) y, como híbridos enchufables de gama alta, con una potencia del sistema de hasta 221 kW/300 CV, ofrecen un rendimiento extremadamente potente. Con esta combinación única, el conductor y los pasajeros de los modelos GSe de Opel pueden viajar de forma deportiva, dinámica y responsable.



Chasis GSe con tecnología FSD: Dinámico, cómodo y estable

Con el fin de llevar el alto rendimiento a la carretera en todas las condiciones climáticas, los ingenieros de Rüsselsheim dirigidos por el Dr. Christian Hartweg se centraron intensamente en el chasis y la dirección de los modelos GSe. "Los coches GSe ofrecen el equilibrio óptimo entre maniobrabilidad y confort de conducción. Los equipamos con amortiguadores especiales KONI FSD y rebajamos el Astra GSe en 10 milímetros", dice Hartweg, resumiendo los puntos más importantes.

Dependiendo de la situación, la superficie de la carretera y el estilo de conducción, los muelles y amortiguadores especiales con tecnología KONI FSD permiten diferentes características de amortiguación para un deslizamiento cómodo a altas frecuencias, con impactos cortos, como en adoquines, así como para un estilo de conducción deportivo y ambicioso y un contacto más directo con la carretera a bajas frecuencias. Los modelos superiores reaccionan de forma aún más sensible y directa a cualquier orden del conductor y, como es típico de Opel, se mantienen estables al frenar, tomar curvas y a altas velocidades en la Autobahn. "Los amortiguadores tienen una válvula adicional y un segundo circuito hidráulico", explica Hartweg. "El coche es entonces más cómodo o más deportivo de conducir, dependiendo de si la válvula está abierta o cerrada".



En el Astra GSe y el Astra Sports Tourer GSe electrificados, la potencia del sistema de 165 kW/225 CV (consumo de combustible según WLTP[1]: 1,3 l/100 km, emisiones de CO2 de 30 a 29 g/km) y 360 Newton/metro de par acompañan la conducción dinámica. Con el chasis rebajado y el consiguiente centro de gravedad más bajo, las variantes GSe de los dos superventas de la clase compacta tienen un agarre especialmente firme en la carretera. Esto significa que se mantienen estables incluso en las condiciones invernales de la carretera.

Grandland GSe de gama alta: 221 kW/300 CV y tracción total de última generación

El Opel Grandland GSe ofrece una potencia del sistema de 221 kW/300 CV (consumo de combustible según WLTP 1: 1,2 l/100 km, emisiones de CO2 de 28-27 g/km) y un par máximo extremadamente potente de 520 Newton/ metro. El SUV superior acelera de cero a 100 km/h en solo 6,1 segundos; Es posible alcanzar una velocidad máxima de 235 km/h (135 con propulsión eléctrica). El Grandland GSe obtiene su potencia de la combinación del motor turbo de gasolina de cuatro cilindros y 147 kW/200 CV y dos motores eléctricos. La potencia de la propulsión eléctrica delantera corresponde a 81 kW/110 CV, la de la tracción trasera a 83 kW/113 CV. El Grandland GSe es, por tanto, un vehículo de tracción total eléctrica permanente con una tracción óptima. Para el conductor, esto significa la posibilidad de elegir entre cuatro modos de conducción. Dependiendo de la preferencia, el Grandland GSe es rápido en la autopista, seguro en las pistas y libre de emisiones en las zonas urbanas:

Eléctrico: El Grandland GSe se conduce de forma puramente eléctrica. La velocidad máxima con propulsión puramente eléctrica es de 135 km/h.

Tracción total: El Grandland GSe es impulsado por las ruedas delanteras y traseras. El vehículo ofrece tracción total eléctrica permanente y funciona de forma puramente eléctrica en modo total hasta 80 km/h. Si una rueda patina, se requiere más potencia o el estado de carga de la batería disminuye, entonces el motor de combustión se enciende, también a velocidades más altas.

Sport: Para un estilo de conducción especialmente dinámico, el modo Sport combina la potencia del motor de combustión y los motores eléctricos. El Grandland GSe ofrece una potencia del sistema de 221 kW/300 CV.



Modo híbrido: Aquí el coche siempre funciona de la manera más eficiente. Dependiendo de las condiciones de conducción y el estilo de conducción, los motores de combustión y eléctricos funcionan juntos o por separado; esto sucede automáticamente en el SUV híbrido.

Las diversas opciones de conducción, junto con la tecnología KONI FSD, no solo brindan placer de conducción en todas las condiciones, sino que también hacen que el Grandland GSe sea altamente eficiente. Cuesta abajo, los dos motores eléctricos se convierten en generadores y convierten la energía de desaceleración en energía eléctrica. La batería de 14,2 kWh se recarga de forma gratuita y ofrece reservas para las siguientes subidas.

La frase del subcampeón del mundo de F1 "¿Cómo podemos conocer los limites si no tratamos de sobrepasarlos?", Gilles Villeneuve.