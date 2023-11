BYD DOLPHIN 100% eléctrico combina un distintivo diseño con una gran versatilidad, agilidad y un completo equipamiento de serie

BYD (Build Your Dreams), especialista en coches eléctricos y uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos enchufables, con más de 5,7 millones de unidades sobre la carretera, ya tiene disponible en su red de concesionarios oficiales, presente en Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y Valencia, el nuevo BYD DOLPHIN 100% eléctrico.



Además de por su tecnología, el nuevo BYD DOLPHIN destaca por su gran relación precio/producto, permitiendo que la movilidad eléctrica sea asequible para un mayor número de conductores. En su versión Comfort está ya a la venta por 35.690 euros, que se reducen a 32.690 euros con la campaña promocional programada hasta el 31 de diciembre de 2023, y 24.480 euros para quien se adhiera al Plan MOVES III incluyendo la aportación de la marca. BYD ofrece además la posibilidad de adelantar al cliente las ayudas del plan MOVES III sin intereses en caso de financiar el vehículo.



El nuevo BYD DOLPHIN ofrece en su equipamiento de serie elementos como la frenada automática de emergencia, aviso de colisión trasera, asistente de mantenimiento en el carril, control de crucero adaptativo, cámara de 360º, reconocimiento de señales de tráfico, asientos delanteros eléctricos y calefactados o tapicería de piel vegana entre otros.

El nuevo BYD DOLPHIN Design, que cuenta con las mismas especificaciones técnicas del Comfort, añade a su equipamiento de serie techo panorámico, cristales de privacidad en las plazas traseras, y carga inalámbrica para smartphones. Está a la venta por 37.690 euros, que se reducen a 34.690 euros con la campaña promocional programada hasta finales de 2023, y 26.480 euros para quien se adhiera al Plan MOVES III incluyendo la aportación de la marca. Al igual que el Comfort, puede cargarse con corriente alterna hasta a 11 kW y con corriente continua hasta a 88 kW (del 30 al 80% en 29 minutos).

Para el primer semestre de 2024 la gama del BYD DOLPHIN se ampliará con las versiones Active, con una potencia de 70 kW (95 CV), batería de 44,9 kWh y una autonomía combinada de 340 km (WLTP3), y Boost, con una potencia de 130 kW (177 CV), batería de 44,9 kWh y una autonomía combinada de 310 km (WLTP3).

Tecnología de propulsión eléctrica para lo último en eficiencia e inteligencia

El BYD DOLPHIN es el primer modelo de la familia Ocean y el primero en adoptar el lenguaje de diseño "Ocean Aesthetics" de BYD, que le confiere una imagen elegante e inconfundible. Dispone de la Blade Battery de BYD, de fosfato de hierro y litio (LFP), que sobresale por su seguridad, compacidad y rendimiento, así como una completa gama de elementos de seguridad activa y pasiva, con inteligentes sistemas de asistencia a la conducción y de frenada integrada, muy adecuados tanto para ofrecer una conducción más sencilla como para proporcionar desplazamientos más seguros.

El BYD DOLPHIN, al igual que el BYD ATTO 3, dispone de la plataforma inteligente e-Platform 3.0 de BYD, una vanguardista arquitectura escalable que sobresale por ofrecer lo último en eficiencia del sistema e inteligencia integrada del vehículo, así como el sistema de propulsión eléctrico 8 en 1 de BYD.

La bomba de calor integrada de alta eficiencia, que también forma parte del equipamiento de serie, es capaz de aumentar su eficiencia térmica en invierno hasta en un 15%.



Con unas dimensiones de 4.290 mm de longitud y 1.770 mm de anchura, el BYD DOLPHIN cuenta con una optimizada batalla de 2.700 mm capaz de ofrecer gran espacio y confort. La altura del vehículo es de 1.570 mm. Sus asientos deportivos ergonómicos y reposacabezas están tapizados en cuero vegano. Los delanteros están calefactados y cuentan con ajuste eléctrico en seis posiciones para el conductor, y cuatro para el acompañante. En las plazas traseras dispone de un amplio espacio para las piernas de los pasajeros gracias a las ventajas de la e-Platform 3.0. Los respaldos de los asientos traseros pueden abatirse en una proporción 60:40, lo que permite ampliar la capacidad del maletero de 345 a 1.310 l cuando ambos están abatidos. El BYD DOLPHIN dispone de más de 20 huecos de almacenamiento prácticos y flexibles.

