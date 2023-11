Murcia volvió a ser la capital de la sostenibilidad y el emprendimiento circular con Aema

Murcia fue la sede que albergó el talento emprendedor de la nuevas startups de la Región de Murcia y se consolidó como la capital del emprendimiento circular y sostenible de España. El éxito superó a anteriores ediciones, consolidándose empresarialmente. La Asociación de Empresas de Medio Ambiente (AEMA), organizó en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Murcia dentro de las actuaciones del Plan Municipal de empleo y Promoción Económica el Encuentro de Emprendimiento Verde y Circular La Asociación de Empresas de Medio Ambiente (AEMA), organizó en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Murcia dentro de las actuaciones del Plan Municipal de empleo y Promoción Económica el Encuentro de Emprendimiento Verde y Circular.

Murcia se convirtió en la capital de la sostenibilidad durante tres días de la mano de Aema y Emprende Aema, con más de 20 actividades y más de 200 participantes el Encuentro de Emprendiendo Verde y Circular, ofreciendo proyección a los emprendedores y startups que asistieron.

La esperada cita anual, este año puso de manifiesto entre muchos puntos, la necesidad de realizar una efectiva una transición ecológica y la afirmación de la fortaleza del emprendiendo dentro del municipio de Murcia.

Esta edición se desarrolló los días 7, 8 y 9 de noviembre con éxito de público y participación. Se realizó un despliegue completo del calendario de eventos, contando con la colaboración de distintas organizaciones del ecosistema emprendedor local; AMUSAL, OMEP y REAS.

Se vivió un intenso programa de circularidad, donde se cumplió con los objetivos de crear sinergias, promover encuentros, realizar actividades de formación, talleres y charlas y, sobre todo, promover y dinamizar futuros proyectos de emprendimiento verde para el municipio de Murcia.

El día 7 se inauguró el, "Encuentro emprendimiento verde y circular", en sula 5ª edición, con la celebración de concurso de emprendimiento ambiental, el "ECODAY", un concurso de ideas sostenibles para emprendedores verdes y circulares patrocinado por "AGUAS de Murcia", a lo largo de este tiempo más de 200 emprendedores han pasado durante estos años.

Durante todas las jornadas en Molinos del Río la asistencia y el nivel de participación del público, fue un éxito. Llegaron a vivirse momentos incluso emotivos, de experiencias de participantes y ponentes, comentando las múltiples formas en las que llegaron a emprender, y se creó un clima amistoso con futuros y frutíferas colaboraciones entre todos los asistentes, algo que es también la finalidad que tiene Aema y Emprende Aema con estos importantes eventos.

Dentro del concurso destacaron los proyectos finalistas, liderados por mujeres, que tras una exposición final ante un jurado compuesto por profesionales de reconocido prestigio y liderado por Pilar Mejía de AGUAS DE MURCIA empresa patrocinadora cuyo premio de 500 euros que se entregó a las ganadoras, resultaron como ganadoras ex aequo del ECODAY, Charo Romero y Silvanele Biocreaciones.

"Por primera vez en el Ecoday, tras la deliberación del jurado, el premio fue para dos proyectos, y destacar que por decisión unánime, todos los proyectos fueron mentorizados" porMaría Meseguer.

CERRICHE MODA UPCYCLING: Cerriche es una marca de moda sostenible y circular que ha integrado en su ADN las tres "R" RECICLAR, REUTILIZAR Y REDUCIR. Mediante el reciclaje creativo realizan una transformación de materiales en desuso en tejidos "jeans", considerados como residuos, en otras prendas de mayor calidad y dándoles una nueva vida útil. Con la trazabilidad se intenta reducir la huella de carbono, con residuo cero.

Silvanele, arquitecta, investigadora y artista murcianafue premiada en el Ecoday con el innovador proyecto de emprendimiento "mutar los residuos" basado en la transformación de los millones de toneladas de residuos orgánicos vegetales que producen las industrias locales en novedosos biomateriales del futuro, biodegradables y sostenibles

El día 8 los actos se trasladaron a la sede de AMUSAL, donde de la mano de Frances Abad, se dieron a conocer "Las oportunidades del observatorio de economía circular de AMUSAL".

Sandra Guevara impartió a los más de 50 asistentes el "Taller sobre emprendimiento verde". Por la tarde vía online, Daniel Robles Brugarolas, presidente de Aema, impartió el taller; "Las 6 claves para emprendedores ambientales", quien se expuso las claves que todo emprendedor debe seguir si quiere tener un proyecto de emprendimiento exitoso.

El broche de oro del gran evento, fue el día 9 de noviembre con doble jornada en Los Molinos del Rio.

Por la mañana el público realizó una inmersión profunda en la bioeconomía circular, explorando el papel crucial de la innovación y las adquisiciones públicas en el desarrollo urbano sostenible, con lecciones valiosas extraídas del proyecto HOOP.

Seguidamente se abrió el espacio para el networking dentro del encuentro, el GREENDATE, donde, de la mano de OMEP, se tuvo la oportunidad de escuchar los proyectos del Programa para emprendedoras SALTA.

Las emprendedoras estuvieron acompañadas por Mercedes Bernabé, concejala de Agenda Urbana y Gobierno abierto, así como por todo el equipo de OMEP y de AEMA.

Uno de los grandes referentes del encuentro, fue el trabajo realizado a lo largo del proyecto SALTA por las emprendedoras que dieron un ejemplo de empatía y buen hacer en sus presentaciones.

Laura Bonmatí Mendoza - Omnity Life

María José Andúgar García - María José Andúgar Ilustraciones

Cristina Sánchez-Jáuregui Lorente - - Cristina Jáuregui Coaching de Imagen

María del Mar Aracil Cayuela - Eme del Mar Psicología Deportiva

Gema García de Maya - Astroversia

María Brotons Lozano - Casalinga_Espacios Con Alma

Orly Caba. Protocolo y coach

Alba Del Campo González - LA META ERES TÚ by Alba Bestrong

Esther Gómez Romero - Todo Oídos Posteriormente se dio turno a la Jornada del emprendimiento verde y circular. retos y oportunidades. En ella se abordaron las últimas novedades en torno a la Economía Circular y la sostenibilidad y el emprendimiento.

Nicola Cerantola triunfó con su conferencia; "Hacia un nuevo modelo regenerativo: el rol del diseño, el emprendimiento y la innovación en la transición circular." Nicola es uno de los principales divulgadores en torno a la economía circular en habla hispana. Comentó experiencias emprendedoras de éxito y marcó una guía para financiar proyectos emprendedores.

Eva Hernández, licenciada en Bellas Artes, demostró en su charla, que el arte verde, la sostenibilidad y el activismo despiertan conciencias y cambian el mundo en una exposición fotográfica llena de un "antes y un después".

Pedro Linares, ofreció una charla denominada "Nunca es tarde para emprender ", motivando a todos los asistentes con argumentos contrastados.

También hubo dos mesas redondas, en unos 3 emprendedores contaron su experiencia de proyectos líderes en emprendimiento verde y circular, fundadas en la ciudad de Murcia; Alejandro García, gerente de Colchones y Reciclado, Tristano Bacchetti de Esferico y Rocio Asensio de Circubica.

Y no podía faltar la, Mesa financiera, moderada por la periodista Marlén Fernández, con Cosme Bernabé Ruiz, inversor privado, y Francisco Javier Acero, director de Pymes y Autónomos de la Región de Murcia de Caixa Bank, informaron de las posibilidades actuales financiar empresas sostenibles.

El gerente de Aema, Juan Ramón Escoda tuvo un papel fundamental en la realización de esta exitosa semana.

La clausura fue a cargo de la concejal de Promoción Económica, Mercedes Bernabé, el presidente de AEMA, Daniel Robles Brugarolas, y culminó con una gran ovación del público, agradeciendo a todos los asistentes y emplazándoles para el próximo año.

Marlén Fernández, Directora de Comunicación Aema.