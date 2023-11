El precio de la luz cerrará noviembre con tendencia a la baja y máximos de entre 70 y 80 €/Mwh

El gas europeo se mantiene en “una posición bastante cómoda” y encara final de noviembre con precios a la baja. Desde la consultora estratégica Tempos Energía atisban que precios de gas en la cota de los 20 y 25 euros el megavatio hora son totalmente posibles, lo cual significa precios eléctricos máximos de 70 a 80 euros el megavatio hora.



Con los inventarios de gas al 100 por 100, temperaturas cercanas o superiores a la media, con un suministro sólido y una caída de la demanda de Gas Natural Licuado del seis por ciento con respecto al año anterior, “Europa cuenta con altas posibilidades de permanecer en una posición bastante cómoda”, según ha indicado el director general de la consultora, Antonio Aceituno, quien ha destacado que, “de cumplirse estos parámetros, se registrará el noviembre más competitivo de los últimos años”.

No obstante, “existe otra posibilidad cada vez más lejana; un cambio abrupto de las condiciones climatológicas de manera continuada” que propicie un gas entorno a los 80 euros el megavatio hora y un pool eléctrico por encima de los 150 euros el megavatio hora”, ha puntualizado Aceituno Una posibilidad lejana si tenemos en cuenta que el precio de la luz ha registrado “el mejor inicio de noviembre de todos los tiempos” con un promedio del mercado spot que ha alcanzado los 36,37 euros el megavatio hora, unos 53,77 euros (un 59,65%) por debajo de los 90,14 euros el megavatio hora de octubre, así como un 11,15% más competitivo que los 40,93 conseguidos en el año 2010. Para el director general de Tempos Energía, los principales factores que han determinado este descenso han consistido en “el gran empuje de las renovables, principalmente lideradas por el viento y el agua, y la continua involución del gas”.

En este sentido, el experto ha afirmado que “han bastado apenas 15 días para ver perder al pool casi un 60% de su valor, apoyado por una volatilidad (en este caso positiva) del viento y agua y por la distensión árabe del gas”. “Son vectores de rápida vuelta, más a las puertas del invierno, sabiendo que un coste del gas entre 45 y 55 euros el megavatio hora, junto a uno derechos de emisión de 80 euros por tonelada de Co2 sin intervención contundente de las renovables equivale a un pool de entre 120 y 140 euros el megavatio hora”, ha aclarado.

Por otro lado, desde Tempos Energía señalan que los mercados de gas, spot y futuros han excluido la “importante prima de riesgo” que poseían desde el inicio de la escalada de Oriente Medio. De esta forma, el Mercado Ibérico del Gas ha perdido más de un 38% desde el 15 de octubre y se aproxima a la cota súper competitiva de los 30 euros el megavatio hora. Pero es que además, “el primer trimestre de 2024, el de mayor riesgo, se deja, nada menos que un 21,28%, quedándose justamente por encima de los 45 euros el megavatio hora”, han explicado.

En el caso concreto de España, el país podría tener que retrasar las llegadas de gas natural licuado ante unos niveles de llenado de los tanques de regasificación que rozan el 100% de su capacidad. “La compañía Enagás ha declarado la situación de operación excepcional de nivel 0, lo que le permitirá retrasar las descargas de usuarios que no tengan la capacidad suficiente contratada en los tanques de gas natural licuado”, han expuesto.

En línea con las previsiones analizadas desde la consultora energética, Aceituno ha destacado que “desde el 13 de octubre asistimos a una caída altamente importante de los futuros eléctricos, traducida en que tanto el primer como el segundo cuatrimestre del próximo año 2024 se dejan 25,50 euros el megavatio hora (casi un 20%) y 23 euros el megavatio hora (un 21,50%), respectivamente, mientras que el tercer y cuarto trimestre del año que viene pierden un 16% (20,76 euros el megavatio hora) y un 15% (casi 20 euros el megavatio hora) en cada caso”.

Desde Tempos Energía han señalado que el futuro del precio del gas, por ende de los precios eléctricos, “vivirá un escenario en el que la situación geopolítica prácticamente queda fuera de la ecuación, pues va a depender en su mayoría del clima y del nivel del consumo asiático de gas natural licuado”.

EL BRENT, POR DEBAJO DE LOS 80 DÓLARES

El precio del barril brent cerrará diciembre con unos precios entre los 80 y 90 dólares, con posibilidad de producir pequeñas escaladas dependiendo de las decisiones que se tomen desde la Reserva Federal de Estados Unidos, la OPEP+ y la demanda china, según las previsiones de Tempos Energía. Durante los últimos días, el barril brent ha caído por debajo de los 80 dólares por barril registrando, además, su tercera bajada semanal consecutiva. Es decir, “la racha bajista más larga desde mayo de este mismo año”, ha dicho Aceituno. Así, los futuros del crudo para el mes de diciembre han cerrado por debajo de los 80 dólares, una bajada de más de 17 dólares (un 18%) desde finales de septiembre, y sólo un aumento de 7 dólares (10%) desde finales de junio.

El director general de Tempos Energía ha subrayado que, “tras más de un mes del conflicto entre Israel y Hamás, los flujos de crudo no se han visto afectados”. “De esta forma, el sentimiento del mercado ha cambiado de orilla, pasando de fijar los precios en función de la prima de riesgo geopolítica (lado de la oferta) a mirar las cotizaciones, teniendo presente los descuentos por los riesgos existentes en el lado de la demanda”, ha añadido.

“Girando la mirada al principal player del mercado, Arabia Saudí, pensamos que, de continuar la presión a la baja sobre los precios, con toda probabilidad va a extender los recortes”, han apuntado desde la consultora energética. Esto no se producirá solo hasta el mes de diciembre, explican, “sino, al menos, hasta el primer trimestre de 2024”, debido a que el país “necesita un precio de Brent alrededor de los 80 dólares por barril, con el fin de encontrar su equilibrio fiscal y apuntalar los precios”.

Así las cosas, desde Tempos Energía vislumbran un brent “caminando claramente” entre los raíles de los 80 y 90 dólares, influenciado por la terna de actores. El primero de ellos, la OPEP+ , que dirigirá sus esfuerzos de manera que las cotizaciones aparezcan por pantalla, de manera estacionaria, oscilando alrededor de los 85 dólares por barril. También, la Reserva Federal, actuará de manera decidida, si el impulso de los costes del crudo produjese tensiones inflacionarias, volviendo a la senda de subida de tipos. Por último, estas preocupaciones sobre la economía global, chocarán de manera permanente con los datos que salgan de China”.