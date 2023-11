Macarena Gómez y Pablo Chiapella presentarán la gala de los 29 Premios Forqué

La actriz cordobesa Macarena Gómez y el actor y humorista albaceteño Pablo Chiapella serán los presentadores de la 29 edición de los Premios José María Forqué, que se celebrará el próximo 16 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA-Madrid.



Gómez y Chiapella sucederán al dúo conformado por la actriz mexicana Esmeralda Pimentel y el español Adrián Lastra, que condujeron la anterior gala, en la que el filme As Bestas se alzó con el galardón a Mejor Largometraje de Ficción y Animación y Apagón consiguió lo propio con el premio a la Mejor serie de ficción. En esta ocasión, el dúo de intérpretes resultará particularmente conocido al espectador por compartir elenco en la exitosa serie de Telecinco La que se avecina.

Esta participación supone para Pablo Chiapella su debut al frente de los Forqué. Por su parte, Gómez volverá a presentar los premios de la industria audiovisual española tras haber conducido la XXI edición (2016), celebrada en Madrid, en la que compartió rol con el humorista José Corbacho.

Desde que debutó como actriz hace más de 20 años, Macarena Gómez ha participado en más de 80 películas, series de tv y obras de teatro. Ha recibido más de 50 premios y nominaciones. Tras saltar a la fama con papeles como el de Bárbara en Sexykiller, morirás por ella (Miguel Martí, 2008), se consolidó como musa del cine fantástico y de terror con títulos como Las brujas de Zugarramurdi (Álex de la Iglesia, 2013) o Musarañas (Juanfer Andrés y Esteban Roel, 2014), cinta que le valió la nominación al Goya como mejor intérprete femenina protagonista.

Asimismo, la actriz ha participado en cintas de éxito como Holmes y Watson. Madrid Days (José Luis Garci, 2012), El fotógrafo de Mauthausen (Mar Targarona, 2018), El crack cero (José Luis Garci, 2019), los dos largometrajes de Eduardo Casanova, Pieles (2017) y La Piedad (2022), o Para entrar a vivir (Jaume Balagueró, 2022). En el plano televisivo, además de participar en doce temporadas de La que se avecina, destaca su participación en la serie Padre coraje (Benito Zambrano, 2002), como protagonista en la serie de Álex de La Iglesia 30 Monedas y en la serie de Netflix Sagrada Familia, dirigida por Manolo Caro, y situada en el top 10 de la plataforma en más de 50 países, éxito que provocará el estreno de una segunda temporada en noviembre de este año. Entre sus estrenos más recientes, destaca la cinta de terror Deep Fear (Marcus Adams, 2023). A la nominación al Goya de Macarena Gómez se suman numerosos galardones entre los que destacan las dos biznagas de plata obtenidas en el Festival de Málaga, por la mejor interpretación femenina en el cortometraje Nieves (Alberto Palma, 2004) y como mejor actriz de reparto en el filme La dama boba (Manuel Iborra, 2006), y el premio Radio Nacional de España a toda su trayectoria.

Los inicios de Pablo Chiapella se remontan al año 2002, con su participación en La hora chanante, acompañado de Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Julián López y Raúl Cimas. Su primera aparición en un largometraje llega en 2003 con La vida mancha bajo la dirección de Enrique Urbizu, y en televisión comienza a ser un rostro muy conocido a raíz de su participación en la famosa serie de Antena 3 Aquí no hay quien viva. Desde 2006, Pablo se convierte en un fenómeno de masas gracias a su papel principal en la popular serie de Telecinco La que se avecina.

Tras su consagración, Chiapella ha participado en otros filmes como Perdona si te llamo amor (Joaquín Llamas, 2014), Viva la vida (José Luis García Berlanga, 2019) o la comedia Llenos de Gracia (Roberto Bueso, 2022), y en series como Fuera de control (TVE), con Loles León. En teatro, ha protagonizado la obra Alguien voló sobre el nido del cuco (dirigido por Jaroslaw Bielski) en uno de los principales teatros de Madrid. También ha realizado cameos en series como Museo Coconut o Capítulo 0 y participado en el programa especial Zasback, de Movistar Plus+. Recientemente, ha protagonizado la película De perdidos a Río (Joaquín Mazón, 2023), estrenada en cines este verano, y estas próximas Navidades estrenará la comedia familiar La Navidad en sus manos (Joaquín Mazón, 2023), con Santiago Segura. También tiene pendiente el estreno de El Campeón (Carlos Therón, 2023), una película original de Netflix. La polifacética carrera de este actor lo ha llevado también a ejercer de presentador en programas como El paisano (La 1) o El bribón (Cuatro).

UN NUEVO PREMIO SE SUMA AL PALMARÉS

Macarena Gómez y Pablo Chiapella serán los encargados de conducir la primera gala que cuente con un premio independiente para el Mejor Largometraje de Animación, premio anteriormente unido al de Mejor Largometraje de Ficción. Esta innovación refleja la actual importancia y calidad de estas producciones en nuestro país y la decisión de los Forqué de seguir apostando por un futuro en el que esta industria impulsará laboral y creativamente el progreso de la ficción audiovisual en España. A esta novedad se añade la entrega de la ya tradicional Medalla de Oro de los Forqué al productor audiovisual Eduardo Campoy en reconocimiento de su sobresaliente labor en cintas históricas como La niña de tus ojos (Fernando Trueba, 1998) o Un franco, 14 pesetas (Carlos Iglesias, 2006), así como en su reivindicación de los derechos del productor en la industria española. La gala tendrá lugar el próximo 16 de diciembre y será retransmitida en La 2 de TVE en directo.