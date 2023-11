Opiniones sobre las tarifas de luz de Imagina Energía

Con cada vez más placas solares en los tejados españoles y cada vez más clientes disfrutando de los beneficios del autoconsumo y de un gran ahorro en la factura de luz, encontrar la mejor tarifa solar es determinante para sacar el máximo partido a este tipo de tecnología verde.

Imagina Energía ofrece energía 100% solar en España para todos sus clientes, tengan o no placas solares en sus viviendas, algo certificado año tras año por la CNMC con las llamadas Garantías de Origen. Por eso, a continuación vamos a analizar con mayor profundidad las tarifas de Imagina Energía y qué ofrece cada una de ellas. ¿Merecen realmente la pena?

Plan Sin Horas, ¡olvídate por completo de los tramos horarios!

Con el cambio de modelo energético y la llegada de las horas valle y las horas punta a nuestras vidas, tener que vivir pendientes del reloj y de las idas y venidas del mercado eléctrico para poder poner el horno o la lavadora se convirtió en un auténtico suplicio. No todo el mundo puede permitirse hacer batch cooking los fines de semana, ¡y a ver quién se resiste a poner el aire acondicionado en verano o la calefacción durante los meses más fríos del año!

De ahí que Imagina Energía, pensando en la gran mayoría de las familias españolas, decidiese lanzar la primera de las tarifas con energía de origen 100% solar que vamos a comentar en este artículo, su Plan Sin Horas.

La compañía tenía clarísimo que la energía que se consume en nuestros hogares, y de paso nuestros bolsillos, se merecía un buen precio a todas las horas del día. De ahí que decidiese marcar un precio de lo más económico 24/7, protegiendo además posibles subidas por contrato durante los tres primeros años de suministro sin ningún tipo de permanencia.

Un solo precio para todo el día, durante toda la semana, y empleando siempre energía 100% solar, ¡no nos extrañan para nada las excelentes opiniones sobre Imagina Energía en Trustpilot que hemos encontrado!

Plan Noches y Findes, disciplina y ahorro asegurados

Haberse adaptado a la perfección al modelo de tres tramos horarios actual no significa que no se pueda ahorrar aún más en la factura de luz de una vivienda. Imagina Energía ha querido premiar a sus clientes más comprometidos con el consumo responsable ofreciendo una de las tarifas de luz para el hogar más atractivas para los clientes sin autoconsumo: su Plan Noches y Findes.

Basta con consultar los planes horarios en función del día de la semana y trasladar el uso de ciertos electrodomésticos a los momentos de mejor precio de la luz para conseguir pagar mucho menos en tus facturas, ¡así de sencillo!

Con precios muy ajustados en cada tramo, y protegidos por contrato de subidas durante los tres primeros años de suministro, pagar lo mínimo posible por la tarifa de la luz ha dejado de ser un imposible. ¿Y después hay que pagar más sí o sí? De eso nada, porque las tarifas de Imagina Energía no tienen ningún tipo de permanencia.

Por supuesto, hemos incluido este Plan Noches y Findes entre las tarifas solares de Imagina Energía porque, aunque no se disponga de placas solares, toda la energía proporcionada por la compañía es de origen 100% solar, certificado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).



Plan Solar, la mejor tarifa de Imagina Energía para tus excedentes

Y cerramos esta revisión a los planes solares de Imagina Energía con su Plan Solar. Esta tarifa, exclusiva para clientes con paneles solares, compensa los excedentes hasta el punto de poder llegar a recibir facturas de luz a 0€ gracias a su batería virtual gratuita, sin límite ni caducidad.

En este caso, los usuarios podrán disfrutar de toda la energía que generen sus paneles solares, aprovechando al máximo sus excedentes de energía solar. Este sistema funciona como una hucha, convirtiendo la energía generada que no se consume en euros que después se descuentan de la factura de luz. Además, esta ventaja permite también compensar dichos excedentes en la factura de una Segunda Vivienda o un segundo negocio, ¡está claro que son todo ventajas!



Hemos comparado las tres tarifas de luz de Imagina Energía con otros de la competencia y cada uno de ellos ofrece multitud de ventajas sobre la gran mayoría. De hecho, no podemos elegir solo uno porque depende en gran medida de las necesidades específicas de cada cliente, pero basta con llamar al número gratuito 900 815 202 para que un agente de Imagina Energía ofrezca la mejor atención para determinar cuál es el mejor plan para cada vivienda. ¡Ahorrar en luz nunca ha sido tan fácil!