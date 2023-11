Llega la revolución para el cabello: Hair Therapist

Con el paso del tiempo, el cabello se va descamando, se debilita y se vuelve áspero y apagado. Día tras día, la salud de tu cabello se ve afectada por el envejecimiento natural y por diferentes factores, conseguir un cabello sano por tanto, requiere una atención y un cuidado diarios.

En el mercado existen numerosas herramientas para nuestro cabello, pero he de reconocer que la mayoría de ellas son secadores o planchas que no hacen más que empeorar la salud de nuestras melenas…

Por suerte, Rowenta ha lanzado un nuevo dispositivo: HAIR THERAPIST, el primer cepillo de pelo a vapor que cuida del cabello y repara su fibra capilar.

El lanzamiento de este nuevo producto es el resultado de 7 años de investigación, su tecnología patentada Thermal Care proporciona una dosis precisa de vapor y calor suave. Con revestimiento de queratina y cerdas naturales, cuenta además con un diseño de púas que ayuda a reparar los daños del cabello.



Hair TherapistTM de Rowenta ha sido testado científicamente en laboratorios independientes para probar su eficacia. Las pruebas realizadas han mostrado que repara hasta un 78% los daños capilares. Además, los test clínicos apuntan que en una sola sesión de cepillado se puede notar una mejora inmediata del cabello: el 97% de las mujeres que lo probaron notaron el cabello más suave, el 79% lo percibió más brillante y el 88%, más manejable.



El dispositivo cuenta con un depósito que hay que llenarlo con agua desmineralizada antes de cada uso, y una funda resistente al calor.

Nota: si buscas un secador, un moldeado o alisado este no es tu producto, Hair Thearpist está concebido para reparar la fibra capilar, pero no seca, alisa o riza…

Para notar sus efectos debes utilizarlo regularmente todos los días durante un mes, a partir de ahí es suficiente con un mantenimiento de 2 o 3 veces por semana.

PVP: 249€