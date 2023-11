​Netflix: Encierro

Haciendo repaso de las últimas novedades llegadas a la plataforma digital, encontré esta cinta. La premisa de la que parte me pareció interesante. Una mujer que despierta, después de haber estado tres días en coma y aparentemente, no puede expresarse, sumida en un estado de incosciencia, la enfermera que la atiende – Anna Friel – intenta encontrar respuestas al suceso que la ha llevado ahí. Sin embargo, la intervención de su ahijada cambia el rumbo de la historia y la narración.





Una casa pero no encantada

Una familia idílica que se ve derrumbada tras un extraño incidente en el que la madrastra y dueña de la casa queda en estado de inconsciencia.

Al recibir la visita de su ahijada está empieza a relatar su historia familiar a la enfermera que está tratando a la mujer pero está a su vez desconfía de lo que le cuenta la joven y del médico que trataba a otro paciente que formaba parte de esa familia, hijastro de la mujer y marido de la chica.

Todo parece un entramado revuelto y todos parecen sentirse encerrados no solo en los muros que rodean la mansión si no en si mismos. El joven hijastro está enfermo y ocasiona una dependencia a las dos mujeres que ven mermadas sus expectativas de ser libres. Pero todo cambiará con la intervención del medico, viejas historias del pasado y rencores surgirán y enfrentarán a ambas mujeres ya en la madurez , cada una por querer hacer prevalecer sus intereses mientras el medico parece manejar los hilos.

Avaricia, lujuria , envidia y soberbia se congregan en este thriller de misterio gótico pasional el el que nada es lo que parece.

Un extraño triángulo (no amoroso)

Un lago que esconde secretos , una gran mansión heredada, una enfermedad , un jardín y una chica que está en el centro de todos los escenarios , siempre con el pelo mojado y marcadas ojeras que le dan un aspecto de máscara , tétrico….; llena de escenas en las que la joven Lina, la coprotagonista de la película, se baña en el lago.

Una cruda e inquietante atmósfera que te produce la misma angustia que están padeciendo los protagonistas.

Crítica Personal

En mi opinión, hay partes que quedan en el aire, pudiendo ser mucho más intensas y la interpretación de Famke Jansen, reconocida actriz que interpretó grandes personajes en la primera década de los 2000 se ha quedado en un plano muy inferior a las pretensiones de la película que otorga todo el protagonismo a Rose Williams y Finn Cole. Jansen tiene tanto botox en la cara que apenas consigue ofrecer un movimiento de ojos identificable o una sonrisa acorde a la malicia que intenta transmitir. Carece de la intensidad necesaria para armar los pesronajes y se desarolla con demasiada lentitud. La inexpresividad de los actores tampoco ayuda.

En ocasiones, me recordó a otra cinta similar, «Stoker» en la que la trama también se desarrolla lenta y no terminas de comprender quién es malo o bueno o cuales son las intenciones de los personajes, inexpresivos en las escenas claves. También he encontrado otras cintas como Asylum o El Experimento o La cumbre Escarlata.

Sin embargo, es una cinta entretenida que mantiene cierta tensión y se deja ver un sábado por la noche de peli, mantita y sofá mientras llueve fuera.