​Los pacientes con diabetes de Málaga acceden a una nueva solución frente al desabastecimiento de insulinas

La creciente falta de suministro de medicamentos en España está afectando con fuerza a los pacientes crónicos, y en particular, sobre el colectivo de personas con diabetes.



En este sentido, el aumento en la demanda de las insulinas, impulsado, en parte, por su uso irregular para la pérdida de peso, ha agravado la situación, traduciéndose en un complejo escenario para todos aquellos pacientes que se ven desprovistos de su medicación habitual.

En este contexto, y coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, la Asociación de Diabetes de Málaga, con 400 pacientes adheridos, ha iniciado una estrecha colaboración con la compañía tecnológica LUDA Partners. El objetivo de esta unión se centra en que cuando sus asociados acudan a alguna de las farmacias malagueñas y no les puedan dispensar el producto solicitado porque presenta problemas de suministro, estas consigan localizar su medicación de forma inmediata.

Por ello, ADIMA dará a conocer la herramienta LUDA entre sus asociados, un software digital que permite a los farmacéuticos, de forma colaborativa e instantánea, encontrar la farmacia más cercana que dispone de la medicación que necesita su paciente, como ya se ha conseguido en más de 200.000 ocasiones en los últimos meses.

De este modo, se evitan pérdidas de tiempo, que los ciudadanos tengan que volver al centro de salud para solicitar el cambio de sus recetas (los farmacéuticos no pueden reemplazar una insulina por otra y es un producto imprescindible para la vida de las personas con diabetes tipo 1) y se alivia, en gran medida, la carga del sistema sanitario.

Desabastecimiento de medicamentos en Málaga

Actualmente, el 15% de las farmacias españolas utilizan a diario la herramienta LUDA para localizar medicamentos con problemas de suministro. El proyecto está siendo un éxito en toda Andalucía y, en concreto, en Málaga, que ya ha incorporado a más del 20% de sus boticas a esta red digital.

Gracias a la solidaridad farmacéutica y al uso de esta solución tecnológica, se ha logrado ayudar a más de 1.000 pacientes malagueños tan solo durante el mes de octubre, de los cuales, cerca del 12% han buscado insulinas como Ozempic, Victoza, Trulicity, y Fiasp. Este porcentaje supera los datos nacionales, donde, en el mismo periodo, estas búsquedas representaron el 10%.

Esther Galicia, presidenta de ADIMA, valora este paso adelante en la ayuda a los pacientes con diabetes y afirma que “las asociaciones de pacientes recibimos llamadas diarias sobre los problemas para encontrar la insulina que necesitan. Este tipo de colaboraciones son una muestra de nuestro compromiso con todo el colectivo y de que escuchamos sus necesidades”.

Por su parte, Luis Martín Lázaro, cofundador de LUDA Partners, asegura que “estamos muy orgullosos de poder iniciar este proyecto, en colaboración directa con una asociación de pacientes de referencia. Para nosotros, significa mucho y habla muy bien de la propia asociación, ya que, confiando en la tecnología más puntera del mercado, van a poder ofrecer y cubrir un servicio esencial para los pacientes que tanto lo necesitan”.

Esta primera colaboración que se realiza entre una asociación de pacientes y LUDA supone el inicio de una relación que visibiliza la importancia de asegurar y mantener la adherencia a los tratamientos de los pacientes crónicos y en definitiva, de toda la población en general, mediante acciones precisas frente a una problemática que afecta a nivel mundial y que se está agravando dentro de nuestras fronteras.

Las farmacias españolas desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad, proporcionando, a diario, una amplia gama de servicios de atención sanitaria. Además, son un pilar esencial en la dispensación de medicamentos, asegurando que los pacientes tengan acceso a los tratamientos que necesitan. Por ello, con su esencial labor contribuyen significativamente a la calidad de vida y el bienestar de toda la ciudadanía.