​Misterio en Venecia: las voces hablan y yo escribo

Desde el principio la humanidad le ha dado vuelta a las piedras, los relojes, las estrellas y también a otros artilugios para encontrar alguna explicación a los fenómenos que se le presentan: mientras sigue avanzando en el camino labrado por los avatares de la vida, la ciencia y algo a lo que solemos aferrarnos y llamamos destino. Es tan bien cierto que, dicha evolución nos llevó a seguir cuestionando lo que emerge a nuestro alrededor y el porque de su terrible o benigna existencia en la ruleta que hace girar este grandioso mundo.



También es cierto que, nos llevamos una parte importante tratando de enhebrar hilos que nos dirigen a misterios, y a la misma vez, a otros caminos, dejando así; un recorrido en el que la importancia de tejer únicamente la verdad se vuelve valioso para la generación que viene detrás de nosotros y que, por tanto, va necesitar de todo lo que ha brotado de esas ideas para seguir en búsqueda de más preguntas y respuestas entrando con esto en un bucle un tanto tedioso, pero necesario en la vida humana y en el desarrollo de todo lo que rodea a la diferentes especies en la tierra.

Pero qué pasa cuando el misterio, es de alguna forma algo más que un bucle y se va convirtiendo en una mayéutica de la vida; una que le permite no solo cuestionar, también de manera directa dudar de la realidad, pensar que aquello visto y vivido es una hecatombe de presagios inciertos, de formas difusas y de entes de los que no nos podemos esconder y tampoco mostrar el lado frágil que nos vuelve más vulnerables; y permite que emane de nosotros el miedo y el horror que habita en lo más profundo de nuestros corazones.

Así surge, creo yo, la película «Misterio en Venecia» del cineasta de origen inglés Kenneth Branagh. Cabe destacar que esta cinta está inspirada por la obra de la escritora inglesa Agatha Christie y partiendo desde ahí sabemos que la película está cargada de mucha belleza literaria, misterios, locura y otros fantasmas que atormentan al hombre y la mujer diariamente. La cinta nos lleva a conocer la vida del detective retirado Poirot y su fascinación por derrumbar a quienes se dedican a engañar a las personas con falsas sesiones de espiritismo, pero en esta ocasión la vida misma y aquello que nos parece inexplicable le hará una jugada al detective de jaque mate.

Uno de los aspectos que voy a destacar en esta película es la fotografía. Debo decir que me ha gustado mucho la manera en la que los planos ya sean cuadrados, horizontales, en paralelo extenso y/o verticales le dan mucha belleza al interior de la cinta. Si bien es cierto que está grabada en Venecia, Italia, una ciudad muy bella; que se caracteriza por las góndolas, los parajes y también los edificios a la orilla o dentro del agua hay que recalcar que cuidaron mucho de este aspecto al principio de la obra y lo fueron puliendo mucho más al adentrar a los espectadores en la Venecia nocturna, que se caracteriza por sus iglesias con gárgolas o incluso con sus mitos y rituales que enchinan la piel. Me parece que la unión de estos elementos hacen que la fotografía sea más digerible en la mayor parte de esta muy bien trabajada cinta de suspenso y misterio.

Entrando en el plano de la escritura debo decir que el guión aún y con sus altibajos logra defenderse bastante bien. Siento que se pudo haber suprimido algunos aspectos que no le aportan mucho y terminan haciendo que el televidente se sienta empalagado. De ahí en adelante la película es intensa, creativa, muy retadora e incluso tiene tantos giros en la trama en tan poco tiempo que nos va permitiendo entrar con más interés en la búsqueda del detective y sus ansias por probar que aquel misterio es una estafa ancestral y que por tanto lo debe derrumbar.

En esta cinta hay otro aspecto que también me parece digno de abordar. La manera en la que el cineasta va enhebrando la novela de la escritora Agatha Christie es muy buena, quizá uno espera un poco más, pero tratándose del cine es difícil adaptar cada línea, punto y coma en la pantalla, entonces Kenneth Branagh hace un intento de adaptación un tanto teatral y quizá eso hace que quienes hayan leído el libro y visto la película noten algunas incongruencias o incluso elementos que fueron levemente modificados pero que, jamás perdieron la esencia ni el mensaje.

«Misterio en Venecia» es una película que nos lleva a recorrer lo desconocido desde un plano poco explotado y con una narración bastante notable. El autor deja que su cinta fluya entre lo desgarrador, lo testimonial y aquello que presagia lo que no hemos visto ni tocado en nuestra vida.

«Misterio en Venecia» aporta elementos muy dignos y bien logrados para dar más fuerza y voz a las obras de suspenso. Podrán decir que la cinta tiene baches y altibajos, pero me parece que el trabajo de Branagh cumple a cabalidad al dar un testimonio surrealista y estético de la monumental obra que nos dejó como legado literario la mítica narradora inglesa Agatha Christie.