El envasado al vacío es una técnica que elimina el aire de un recipiente, normalmente una bolsa de plástico con unas características especiales, para prolongar la vida útil de los alimentos. Es uno de los cuatro métodos más comunes de conservación de alimentos, junto con el enlatado, la congelación y el secado. El proceso consiste en colocar el alimento dentro de un material de envasado especial y, a continuación, eliminar mediante una bomba el aire y, por lo tanto, el oxígeno, responsable del crecimiento de bacterias dañinas, y permite que los alimentos se mantengan frescos durante más tiempo sin estropearse.

¿Por qué se envasa la carne al vacío? La carne es uno de los alimentos que más se envasan al vacío, ya que es muy perecedera y puede mantenerse fresca durante mucho más tiempo si se conserva de este modo. El envasado al vacío ayuda a evitar que la carne se estropee; al eliminar el oxígeno del recipiente se limita la proliferación de bacterias, ya que estas lo necesitan para crecer. Aunque el envasado al vacío prolonga la vida útil de la carne, no afecta al valor nutricional ni cambia el sabor u olor de la carne.

8 beneficios de envasar la carne al vacío El envasado al vacío de la carne ofrece varios beneficios:

Conservación Ayuda a preservar la carne fresca por más tiempo al eliminar el oxígeno, que es responsable de la oxidación y el deterioro.

Mayor vida útil Extiende la vida útil de la carne, lo que reduce el desperdicio de alimentos y permite comprar en cantidades mayores.

Mejora el sabor y la textura Al mantener la carne sellada herméticamente, se evita la pérdida de humedad y se preservan los sabores y la jugosidad. En contra de algunas creencias, no hay ningún detrimento de las cualidades organolépticas de la carne.

Preparación anticipada Se pueden preparar porciones de carne con anticipación y congelarlas sin preocuparse por la calidad.

Higiene y seguridad Reduce el riesgo de contaminación cruzada y mantiene la carne protegida de patógenos y bacterias. El envasado al vacío no mata las bacterias de la carne; pero sí ralentiza o impide que crezcan y se multipliquen.

Marinar y cocinar eficazmente El envasado al vacío permite cocinar a baja temperatura con la técnica llamada «sous-vide» y marinar o adobar carnes de una forma muy eficiente.

Compra a granel Permite comprar carne a granel cuando hay ofertas especiales y almacenarla de manera eficiente.

Congelación El envasado al vacío permite congelar o ultracongelar la carne sin que se queme por el frío. En este caso, la vida útil del producto llega a ser de varios años.

¿Cuánto dura la carne envasada al vacío? Por lo general, la carne envasada al vacío se conserva en condiciones óptimas de consumo durante 15 días siempre que se acompañe de su conservación en refrigeración de 2 a 5 °C. El envasado al vacío reduce la tasa de crecimiento de las bacterias hasta en un 80%, lo que se traduce en una vida útil mucho mayor de la que tendría la carne sin esta técnica de envasado.

Si se parte de una carne envasada al vacío y congelada, una vez que se descongele, es cuando empezaría a contar ese periodo de 15 días.

También puede interesar este artículo: Placer gastronómico y protección cardiovascular: el jamón ibérico y de «bellota».