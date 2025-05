Jaume Escandell Pérez, CEO de Ediversa Group, aborda los desafíos que plantea Verifactu para las empresas españolas

La transformación digital en el ámbito empresarial sigue avanzando al ritmo de las nuevas exigencias normativas. Con la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece y la inminente implementación del sistema Verifactu, el ecosistema de la factura electrónica en España se prepara para cambios significativos. Estas regulaciones no solo impactan en la operativa contable y fiscal de las compañías, sino que también exigen una revisión profunda de sus procesos de gestión documental. En este contexto de evolución tecnológica y normativa, Ediversa Group se posiciona como un referente estratégico para las empresas que buscan adaptarse con solvencia a este nuevo escenario. En esta entrevista, Jaume Escandell Pérez, CEO de la compañía, analiza los desafíos y oportunidades que se abren con estas transformaciones.

¿Cuál es la visión de Ediversa Group respecto al papel que jugará la factura electrónica en el nuevo marco legal impulsado por la Ley Crea y Crece?

Desde Ediversa Group vemos la factura electrónica no solo como una obligación legal, sino como una oportunidad real para transformar la manera en que las empresas gestionan su operativa diaria. La Ley Crea y Crece tiene entre sus objetivos fomentar la digitalización de las pymes y combatir la morosidad y la factura electrónica es una herramienta clave para lograrlo.

Aunque de entrada su implementación pueda suponer un esfuerzo por parte de las empresas, a la larga se traduce en múltiples ventajas para ellas. Sin ir más lejos, el incremento de la productividad, la disminución de procesos manuales y la consiguiente eliminación de errores, por destacar algunos. Pero, sin duda, el cumplimiento de los plazos de pago será una de las ventajas más apreciadas, ya que supondrá una mejora en la financiación de muchas pymes.

En este nuevo marco, la factura electrónica deja de ser un simple formato digital para convertirse en un activo estratégico: permite la trazabilidad, o seguimiento, del estado de las facturas y aporta agilidad y transparencia en las relaciones comerciales. Nuestra visión es clara: acompañar a las empresas para que esta transición no solo sea sencilla, sino que les aporte valor añadido.

¿Qué implicaciones prácticas tendrá esta normativa para las empresas en términos de gestión documental y transformación digital?

Las implicaciones son profundas. Por un lado, las empresas deberán revisar y, en muchos casos, rediseñar sus flujos de trabajo internos en torno a la emisión, recepción, almacenamiento y validación de facturas. Ya no basta con digitalizar un proceso analógico; se trata de automatizar, integrar y asegurar la información con formatos estructurados. Además, habrá un impacto directo en los departamentos de contabilidad, fiscalidad y administración, que deberán adaptarse a nuevas plataformas y a un entorno de cumplimiento normativo más estricto y en tiempo real. No obstante, estos nuevos procesos de gestión resultarán, a su vez, ahorro de tiempo y recursos, facilitando el día a día de las compañías. Desde el punto de vista de la transformación digital, esto representa una palanca de cambio que impulsa una cultura empresarial más eficiente, conectada y segura.

Verifactu también está generando gran expectativa. ¿Qué novedades introduce esta iniciativa y cómo se diferencia de regulaciones anteriores?

Verifactu es un paso más hacia la digitalización fiscal y el control tributario en tiempo real. A diferencia de normativas anteriores, su principal novedad es que obliga a los sistemas de facturación a enviar información a la Agencia Tributaria en el momento de generar la factura. Esto implica, no solo un cambio técnico, sino también cultural: pasamos de un modelo reactivo a uno proactivo, donde la trazabilidad y la transparencia son esenciales. A su vez, Verifactu introduce requisitos específicos sobre integridad, inalterabilidad y trazabilidad del software de facturación con el objetivo de eliminar la doble contabilidad, lo que requiere herramientas tecnológicas homologadas y fiables.

Desde su experiencia como CEO, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentarán las empresas a la hora de implementar estos cambios?

El primer reto es la resistencia al cambio. Muchas organizaciones aún ven la factura electrónica como una imposición y no como una oportunidad de mejora. A esto se suma la complejidad técnica, sobre todo para pymes que no cuentan con recursos tecnológicos internos. También está el desafío de interpretar correctamente los requisitos normativos, que no siempre son sencillos, y aplicarlos a procesos reales sin fricciones. Por último, hay un componente de formación y adaptación de los equipos humanos, que deben entender y dominar las nuevas herramientas. Por eso, en Ediversa Group nos enfocamos en acompañar a nuestros clientes de manera cercana y personalizada, para que el cambio no sea un obstáculo, sino un paso adelante. Anticiparse y contar con el partner tecnológico adecuado puede marcar la diferencia entre una transición complicada y estresante o una exitosa y sin problemas.

¿Qué soluciones ofrece actualmente Ediversa Group para facilitar a las empresas la adaptación a estas nuevas obligaciones legales?

Como Proveedor Privado de Factura Electrónica, contamos con soluciones personalizables y adaptadas a todo tipo de empresas, independientemente del tamaño y del sector de actividad. Las herramientas son escalables, lo que permite que cada empresa avance a su ritmo y cumpla con sus necesidades. Nuestra infraestructura está preparada para afrontar los requisitos de la Ley Crea y Crece y estará totalmente alineada con los estándares de Verifactu. Además, contamos con soluciones EDI (Electronic Data Interchange) para el intercambio seguro y automatizado de documentos entre sistemas, lo que facilita la integración con ERPs y CRMs. También quiero poner en valor nuestro papel como asesores para consultas normativas, ya que entendemos las dificultades con las que se encuentran muchos usuarios a la hora de adaptarse a los nuevos contextos legales. No solo ofrecemos tecnología, ofrecemos acompañamiento total al cliente para hacer la transición lo más amena posible.

¿Qué recomendación clave daría a las organizaciones que aún no han iniciado su transición hacia la factura electrónica conforme a la nueva normativa?

Mi principal recomendación es que no esperen al último momento. Esta transición no es únicamente técnica; requiere análisis, planificación y, sobre todo, un cambio de mentalidad. Cuanto antes se inicie el proceso, más tiempo habrá para adaptarse, optimizar procesos y formar a los equipos. Además, anticiparse permite convertir una obligación legal en una ventaja competitiva. La factura electrónica bien implementada mejora los tiempos de cobro, reduce errores, aporta control y fortalece la relación con clientes y proveedores.

Con una trayectoria consolidada en el ámbito del intercambio electrónico de documentos, Ediversa Group reafirma su compromiso con la innovación tecnológica aplicada a la gestión empresarial. La visión compartida por Jaume Escandell Pérez no solo anticipa los efectos que tendrá la nueva normativa sobre la factura electrónica, sino que también ofrece una hoja de ruta clara para que las empresas puedan cumplir con los nuevos requerimientos legales de forma eficaz. En un momento donde la agilidad, la trazabilidad y la seguridad documental son factores decisivos, contar con aliados estratégicos especializados resulta clave para transformar la obligación en una ventaja competitiva sostenible.