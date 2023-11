El nuevo juego de Pakistán sobre Afganistán

Después de que los talibanes regresaron al poder en Afganistán, la percepción general fue que Pakistán ahora ha alcanzado su profundidad estratégica con mayor facilidad. Muchos incluso llamaron a Pakistán el dueño indiscutible de Afganistán después de Estados Unidos. Pero el deterioro de la situación, la movilidad sin precedentes de Tehreek-e-Taliban Pakistán y sus grupos aliados, el gran volumen de ataques de los combatientes baluchis y la presión económica, la crisis política provocada por la destitución de Imran Khan y el boicot a su partido, la severa inflación monetaria y la caída del valor de la moneda paquistaní frente a las divisas extranjeras, la elevada e insostenible cantidad de deuda externa, la desobediencia de los talibanes afganos para escuchar a Pakistán acerca de ejercer más presión sobre el TTP, y el debilitamiento de la Su papel en el juego post-Estados Unidos de Afganistán han obligado a este país a redefinir sus puntos de vista sobre Afganistán. Por eso la agencia de inteligencia de Pakistán, que es la mente maestra de sus políticas, está intentando nuevos trucos para mantener sus intereses estratégicos en Afganistán.

De cualquier manera, Pakistán quiere deshacerse de sus preocupaciones sobre la comprensión por parte de Afganistán de que puede caer en manos de India, Irán, Rusia y China en cualquier momento. De esta forma, hace algún tiempo hubo rumores sobre la formación de un nuevo eje a partir de los restos de la ex república en Pakistán. Ahora Pakistán dice que no devolverá a los ex oficiales de inteligencia de Afganistán. Al parecer, se ha dicho que Pakistán no deportará a ex oficiales de inteligencia afganos debido a los peligros que enfrentan en su propio país. Pakistán, que era un gran partidario de los talibanes, fue el director de los planes operativos y de guerra contra las fuerzas de seguridad de la República en Afganistán y, mediante asesoramiento de inteligencia y lobby político, convenció a los EE.UU. para que entregaran Afganistán a los talibanes, ahora tiene Decidí utilizar esta carta y organizar un nuevo juego en el pivote alrededor de Afganistán. Con este nuevo truco, Pakistán quiere mantener sus intereses políticos, económicos y de seguridad y permanecer en el pivote e incluso eliminar cualquier débil posibilidad de inestabilidad política y de seguridad. Mientras que el gobierno interino de Pakistán ha comenzado a deportar a un millón setecientos mil inmigrantes "ilegales" de Afganistán de todo Pakistán y no ha prestado atención a las objeciones internacionales al respecto, la reciente medida de Pakistán de deportar a todos los inmigrantes suscita análisis y estimaciones al respecto. Hablemos de ello numéricamente:

En primer lugar, aplicar una fuerte presión sobre los talibanes para evitar salirse del circuito de juego organizado por Pakistán. En caso de que los talibanes cometan tal error, Pakistán ya quiere tener la segunda opción para ejercer más presión con la misma táctica de apoyar a los talibanes. Las fuerzas de inteligencia de Afganistán, que se refugiaron en Pakistán tras la caída del gobierno republicano, tienen una rica experiencia en trabajos operativos y de inteligencia y están probadas, y con un espíritu antitalibán, siempre están listas para enfrentarse a los talibanes. Se trata de una táctica para impedir cualquier tipo de rebelión talibán que pueda poner en peligro la seguridad, los recursos políticos y económicos de Pakistán en el futuro.

Segundo, Pakistán sabe muy bien que parte de los cuadros militares del sistema republicano están en manos de Irán, Estados Unidos e Inglaterra, y los van a utilizar en el futuro del juego; Especialmente los soldados que provienen de las provincias del este y del sur y de la región de Kandahar, lingüísticamente están vinculados a una lengua paquistaní (pashto) y actualmente respiran bajo el control del ISI. Estos pueden convertirse en una carta ganadora para Pakistán en el futuro del juego en torno a Afganistán. Además, la evacuación de información de los agentes de inteligencia afganos que se han refugiado en Pakistán aún no se ha completado, y Pakistán es consciente de esta cuestión y la tiene en la agenda. Con este fin, Tajmir Jawad, director adjunto del Departamento de Inteligencia de los talibanes, viajó recientemente a Islamabad para familiarizarse con las características del nuevo programa ISI y realizar actividades en Kabul en consecuencia.

Tercero: Desde el anuncio de la expulsión de los refugiados afganos de Pakistán, la comunidad internacional, las organizaciones que apoyan a los refugiados y las organizaciones relacionadas con las Naciones Unidas, que trabajan y participan activamente en el campo de la defensa de los derechos de los refugiados, han solicitado repetidamente a Pakistán que no deportar a los afganos que se encuentran bajo amenaza directa de seguridad por parte de los talibanes. Al utilizar este nuevo truco, Pakistán está tratando de ganar puntos ante la comunidad internacional. Con la excepción de no deportar a los agentes de inteligencia afganos, se considera una especie de puntuación para que Pakistán los utilice en el futuro, como ya se ha advertido antes, y se beneficie de la asistencia financiera de los organismos internacionales para curar las heridas económicas.

Cuarto: el temor y la preocupación de Pakistán después de la destitución de Imran Khan del poder por un golpe blanco organizado con la ayuda del ejército, es que el reclamo de "Lar y Bar" prácticamente se utiliza para los pashtunes en ambos lados de la frontera entre Afganistán. y Pakistán puede generar inestabilidad política dentro de Pakistán. Además, Pakistán ha anunciado que hasta el momento ha arrestado a 15 ciudadanos afganos, en su mayoría residentes de Kandahar, y que habían participado en programas que alteraron la seguridad contra Pakistán dentro de su territorio. Utilizando la tarjeta de inteligencia de oficiales de inteligencia experimentados que han estado cumpliendo con su deber con el espíritu de luchar contra los talibanes durante años, pueden ayudar a Pakistán en tiempos de crisis contra cualquier tipo de acción por parte de los pastunes.

Quinto: Con este truco, Pakistán inició otro programa que dice "no expulsaremos a los oficiales de inteligencia de Afganistán" y así, con esta excusa, también se reveló a quienes introducen su identidad y cuentan su historial laboral, mientras que hasta ahora estaban ocultos. y posteriormente, se completó el círculo de vigilancia del ISI sobre ellos y están bajo el control total del ISI, porque el ISI considera que el ex personal militar está relacionado con la Organización de Inteligencia de la India (RAW), por lo que todavía son un tipo de mentalidad de miedo. y la sensación de peligro por parte de ellos con respecto a posibles movimientos dentro del territorio de Pakistán, en referencia a la India, es palpable a los ojos de Pakistán.

En general, se puede decir que el nuevo truco de Pakistán de no deportar a algunas personas bajo el nombre de cuadros de inteligencia gira en torno a los intereses políticos, económicos y de seguridad de Pakistán, y puede considerarse un programa pre organizado.