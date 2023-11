Mikel Nieve: "Espero poder transmitir todo lo aprendido a los ciclistas"

Han transcurrido cinco meses desde que Mikel Nieve se embarcara en el proyecto del Equipo Kern Pharma y redirigiera su vida deportiva buscando nuevas motivaciones. El navarro, que la temporada que viene ejercerá de director deportivo en las filas de los farmacéuticos, hace balance de su nuevo rol en la estructura y explica sus objetivos para el próximo curso.





Después de 15 años como ciclista profesional, colgaste la bici hace apenas un año. ¿Cómo has vivido el 2023? ¿Has echado de menos algo en particular? Lo he llevado bastante bien, al principio me costó un poco cambiar la mentalidad y adaptarme, pero sin mayores problemas. Ahora toca vivir de otra manera. Si te soy sincero no he echado especialmente nada de menos, tenía bastante claro que quería terminar porque la motivación no era la misma que en otras temporadas y ser ciclista es muy difícil por todos los sacrificios que conlleva, así que lo dejé en el momento justo.

¿Qué ha significado para ti volver a compartir equipo con Juanjo Oroz y Pablo Urtasun después de haber coincidido en el Euskaltel-Euskadi? Ha sido muy especial y bonito. Da gusto reencontrarte con gente con la que has compartido equipo, y más si tienes mucha confianza con ellos. Vemos el ciclismo de la misma manera y aunque es diferente porque desempeñamos ahora otras facetas, es una alegría volver a trabajar juntos.

¿Qué rol has desempeñado dentro del equipo durante estos últimos meses? Me he centrado en ir aprendiendo, en conocer al equipo y saber cómo funciona. Acudí a varias carreras y aporté mi granito de arena, pero es a partir de la próxima temporada cuando creo que mi experiencia puede adquirir más valor.

¿Te ha servido de gran ayuda tu pasado como ciclista a la hora de planificar una carrera o ponerte en la piel del corredor antes, durante y después de las etapas? Sí, sin duda. La experiencia te ayuda bastante a saber qué siente el corredor en cada momento, también por supuesto el conocer las carreras y anticiparte a lo que pueda ocurrir. Espero poder transmitir todo lo aprendido a los ciclistas.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los ciclistas en el día a día? Sobre todo, que sean constantes y disfruten de ser ciclistas, que a veces se nos olvida. Trataré de que encuentren ese equilibrio entre ser persistentes y estar contentos con lo que hacen para mantener viva esa ilusión de crecer. Hoy en día se están haciendo muy bien las cosas en el Equipo Kern Pharma y haremos todo lo posible para que ofrezcan su mejor rendimiento.

¿Qué criterios se suelen tener en cuenta para planificar el calendario de cada corredor? Estamos trabajando en ello durante estas semanas. En la primera concentración iremos concretando con cada ciclista para que vayan teniendo una idea. Se trata de analizar las carreras y de usar a cada uno en el momento que creemos que le podemos sacar más partido. Es complejo porque en muchos momentos del año tendremos varios frentes abiertos y habrá que compensar, pero intentaremos que cada corredor acuda a competir con un objetivo que le motive.

En un ciclismo en el que se miden y planifican los entrenamientos y la nutrición al 100%. ¿Crees que el aspecto mental se infravalora en algunos momentos? Seguramente sí. Está claro que cuidar cada detalle todos los días requiere de un gran esfuerzo mental. El deportista debe encontrar la manera de disfrutar de ese proceso y que al mismo tiempo sea algo sostenible para él, si no es muy complicado que puedas aguantar ese ritmo de vida.

¿Qué es lo que más ilusión te hace de ser director deportivo? Mi máxima ilusión es transmitir la experiencia que he adquirido durante toda mi carrera deportiva. Que ellos se sientan bien y a gusto conmigo y que disfrutemos juntos.

¿Qué podemos esperar del Equipo Kern Pharma en 2024? Nuestro objetivo es seguir mejorando gracias al trabajo diario y que el bloque mantenga la ilusión. Es difícil hablar de resultados a estas alturas, pero ojalá podamos superar lo que hemos hecho este año.