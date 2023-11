El diseño del nuevo Hyundai Kona siguió un proceso diferente al habitual: se comenzó por la versión eléctrica, y siguieron las de combustión interna y el modelo N

Los diseñadores Hong-suk Choi (exterior), Sun-hoi Moon (interior) y Ki-il Kweon (colores, materiales y acabados), nos cuentan la historia que se esconde tras el avanzado diseño del nuevo Hyundai Kona, un modelo que atrae las miradas.



El icónico diseño del Kona siempre ha sido una de las señas de identidad de este modelo. La intención del equipo de diseño de Hyundai era crear un nuevo diseño, pero que heredara los elementos del Kona de primera generación. Para Hong-suk Choi, “el Kona es un modelo icónico en la gama de SUV de Hyundai y lo desarrollamos con un enfoque más orientado al diseño que otros modelos. Tenía que heredar el carácter único del anterior, pero presentar una figura más evolucionada. La esencia del Kona, su estilo innovador y práctico, no ha cambiado. La nueva generación conserva el mismo encanto y da un paso hacia el futuro”.

Hong-suk Choi señala el nuevo proceso de diseño como uno de los secretos del innovador diseño del Kona. “Nos permitió desarrollar diseños desde una nueva perspectiva. Las formas del nuevo Kona tienen el carácter sencillo y orientado al futuro propio de los eléctricos, pero al mismo tiempo, cada línea se ha perfeccionado con un diseño colorista que refuerza su individualidad”.

Uno de los elementos clave del primer Kona es su "diseño de armadura", que muestra una imagen dura y fuerte con detalles como los pasos de rueda “acorazados”, que han evolucionado aún más en el nuevo modelo. Para Hong-suk Choi, uno de los retos del diseño era integrar los faros delantero y trasero en el conjunto, manteniendo la coherencia con la línea de carácter de la carrocería.



Este diseño de la armadura presenta diferentes opciones de color en función de la gama de propulsores. En el Kona Eléctrico utiliza el mismo color que su carrocería, para lograr una imagen elegante y sencilla, y la del modelo con motor de combustión interna emplea el negro bitono para enfatizar su fuerte carácter SUV. "Los diferentes colores transmiten visualmente las características y diferencias de cada sistema de propulsión. La armadura del Kona no sólo protege la carrocería, sino que también es estética y transmite personalidad”.

La parte delantera Kona ha cambiado por completo y en ella destaca la iluminación led “seamless horizon” que recorre todo el frontal y “encarna la filosofía de diseño de Hyundai", en palabras de Hong-suk Choi. “Esta fina iluminación horizontal va a ser un aspecto familiar y diferenciador de Hyundai. Funciona como luz de conducción diurna y acentúa una postura más ancha y estable, creando una atmósfera orientada al futuro”, añade.

En el Kona eléctrico, además, incorpora el sistema "Pixel Light", uno de los elementos de diseño más importantes y exclusivos de toda la gama de coches eléctricos de Hyundai. “Esta configuración armoniza los aspectos analógicos y digitales para satisfacer a todas las generaciones. El Kona Eléctrico la incorpora, compartiendo el ADN EV de Hyundai", explica Hong-suk Choi.

Un diseño interior también innovador

El nuevo Kona cuenta con un habitáculo más amplio gracias al aumento de tamaño de la carrocería. Tiene una estructura flexible y funcional, con un gran salpicadero horizontal y una doble pantalla panorámica de 12,3 pulgadas, que integra la instrumentación y el sistema multimedia.



El interior del Kona está repleto de elementos de alta tecnología que antes estaban reservados a segmentos superiores. Para Sun-hoi Moon, el salpicadero central flotante es un elemento de diseño distintivo del Kona. "Se diseñó para conseguir una disposición funcional centrada en el conductor. El salpicadero central, que parece flotar en el aire, no sólo crea una imagen visualmente sencilla, sino que está colocado en una posición en la que el conductor puede manejar cómodamente varias funciones”.

Además, hay muchos elementos que maximizan la utilidad, como el portavasos giratorio de la consola central o la caja de almacenamiento abierta, que permite a los pasajeros ajustar libremente el espacio según sus necesidades. Sun-hoi Moon explica que el secreto del amplio espacio de almacenamiento del Kona es “la palanca de cambios electrónica desplazada a la columna de dirección, que permite aprovechar al máximo el espacio central”.

Todas las variantes del Kona tienen la misma estructura de diseño, pero incorporan combinaciones de colores y materiales diferentes, y detalles exclusivos. Por ejemplo, el Kona Eléctrico dispone de gráficos de píxeles paramétricos en el centro del volante para enfatizar su identidad EV. De eso sabe mucho Ki-il Kweon, que diseñó el CMF (Color, Material, Acabado) del Kona. “El Kona eléctrico incorpora un paquete Eco, que utiliza en su totalidad materiales ecológicos, como los materiales reciclados para el revestimiento del techo y las alfombrillas".

