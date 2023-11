​Lanzan Xattering, la alternativa a Whatsapp y X

“Hemos estado hablando de cursos de Reiki y ahora no paran de salirme anuncios relacionados con esta temática”. Seguro que esta es una situación conocida. Y es que, de media, las personas pasan 38 minutos al día enviándose mensajes con conocidos, compartiendo fotos o enviando notas de voz. Del mismo modo, un 82,8% de los usuarios de internet, según datos recopilados por Statista, afirman estar preocupados por la seguridad y la privacidad de sus datos en el entorno digital. Y precisamente, es en los audios donde existe un mayor peligro de vulnerabilidad en la seguridad.

Toda la información que se comparte a través de Whatsapp (a excepción de los mensajes de texto, por ahora) se comparten con el gigante Facebook. Teléfonos, nombres, ubicación, fotos de perfil, estados, cuántas horas se ha pasado al día intercambiando mensajes, con quién se interactúa más, a qué horas del día se hace, cuánta batería se tiene en el dispositivo…Toda esta información sensible está al descubierto.



App segura



En este contexto, la tecnológica catalana Setesca, capitaneada por Jordi Damià, ha desarrollado Xattering, una revolucionaria herramienta de comunicación, totalmente gratuita, que combina lo mejor de Whatsapp, Twitter (X) y Slack. La seguridad ha sido y es la mayor preocupación para esta aplicación, es por eso por lo que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para garantizarla: servidores localizados dentro de la CEE, sistema de encriptación propio, protocolos de conectividad cifrados y riguroso cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.

¿Cómo funciona?

La aplicación permite, además de la comunicación por mensajería tradicional, la creación de grupos y, dentro de estos, distintos canales para tratar subtemas. Por ejemplo, si alguien es presidente de una comunidad de vecinos, puede crear un grupo con todos los vecinos, pero luego, agrupar a los de la escalera A en un canal y a los de la B en otro para que, cada uno, solo reciba la información que le interesa.

Las posibilidades de conectar con gente son casi infinitas … usuarios que ya tienen descargada la aplicación, perfiles desconocidos con los que, a través de los filtros de búsqueda, descubres que tienes cosas en común o incluso contactos guardados en tu directorio a los que puedes invitar a unirse.

Estos grupos no tienen límites de usuarios y pueden tener uno o varios administradores – lo decide el creador. Estos administradores podrán regular el grupo, eliminar mensajes que consideren inapropiados, expulsar participantes, etc. Del mismo modo, otra de las funcionalidades destacadas de Xattering es que también funciona como una red social, de modo que los seguidores pueden leer e interactuar con los mensajes de una manera sosegada, segura y alejada del odio al que nos tiene acostumbrado el principal competidor.

Gracias a Xattering es posible compartir ideas con todos los usuarios de forma segura y abierta, facilitar y mejorar el intercambio de mensajes entre particulares de forma eficiente y segura. Asimismo, facilita descubrir y contactar con usuarios con los mismos intereses profesionales o personales.

Xattering está disponible para Android e iOS.