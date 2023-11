La 38 Mostra de Valencia ha acogido este año a grandes personalidades

La Mostra de Valencia es un festival internacional de cine mediterráneo que se celebra en Valencia desde 1980 y busca promover el cine independiente y alternativo que sirve de plataforma para cineastas emergentes y con talento. Es una clara apuesta por la riqueza cultural que vincula a todo el tejido cultural y logra generar una experiencia multidimensional de un valor inimaginable.

Film festival de cine mediterráneo La Mostra de Valencia está vinculada a grandes nombres del cine como Paolo Sorrentino o Lise Akoka o RomineGueret entre otros grandes del cine como actores Verónica Sánchez, Diego Galán, Jorge Drexler o Javier Cámara.



SAR Princesa de Nigeria Keisha Omilana, estuvo encantada de asistir a la Mostra de Valencia de este año junto a Olga IF, la ganadora del premio del ¨Fashion Designer of the Year 2023 (Europe)¨. La princesa Keisha eligió específicamente este evento como el primero en Valencia para su primer acto oficial. Vio el evento como una oportunidad perfecta para alentar a artistas, diseñadores y cineastas nuevos y nuevas promesas.

La 38 edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que echó el telón el pasado 29 de octubre, ha sido "la más exitosa" desde que el Ayuntamiento de la ciudad recuperara el festival en 2018 al atraer a un total de 17.429 personas a las proyecciones, charlas y actividades celebradas a lo largo de los diez días. Este año ha recibido a SAR Princesa de Nigeria Keisha Omilana y a Olga IF, destacada diseñadora, productora de cine y de grandes eventos internacionales, poseedora de DOBLE Guiness World Records™ en moda.

La princesa Keisha Omilana, propietaria de Saxsmag, inspira a empresarios de todas las razas a abrazar su identidad, talento y dignidad. Su viaje desde una licenciatura en diseño de moda hasta convertirse en una modelo y empresaria de renombre es nada menos que notable. Además Keisha es también la fundadora de A Crown of Curls, una plataforma dedicada a celebrar y empoderar a las mujeres. A través de talleres privados y recursos en línea, Keisha comparte su experiencia y ayuda a las mujeres a abrazar su belleza natural.

La princesa fue Acompañada por la directora de su revista SAXSMAG, Olga IF gran impulsora de la igualdad, la diversidad y la inclusión en el mundo de la moda internacional y dentro del panorama de España. Su nombre esta mencionado en museo de héroes de Paz en Viena por su labor solidario a ayuda a familias ucranianas. Especialmente su documental sobreel viaje humanitario en autobús a frontera de Polonia y Ucrania para recoger los refugiados ¿Camino a Salvación? Llamo mucha atención a la prensa y a los profesionales del cine.

Una mujer polifacética que además de estar vinculada al mundo de la moda, es una persona especialmente comprometida y está muy vinculada al mundo del cine. Algunos de sus trabajos han sido ganadores de importantes premios internacionales como pueden ser guiones “Improvised Morgue”, ¨Beyond Limbo¨, “Love me for a million” o “Yellowcateyes”.

Ambas se encontraban ansiosas por disfrutar de gala de clausura de Festival de Cine Mediterraneo ¨La Mostra de Valencia¨.

Este año han recibido Palmarés diferentes obras como: 1- Riverbed de Bassem Breche 2-Cidade Rabat de Susana Nobre. 3-Deserts de Faozi Bensaïdi 4-Lost Country de Vladimir Perišić, Alice Winocour

La gala, dirigida por Anna Marí y presentada por Paloma Vidal y Daniel Tormo, ha contado con la actuación de los bailarines Miguel Tornero y Miguel Ángel Punzano, de los colectivos Cocinando Danza y Tejido Conectivo.

Al finalizar la gala el público ha podido disfrutar del estreno de Les vacances de Mara, la ópera prima de Elena Escura en la que habla de “los sueños perdidos y de los distintos caminos de la amistad”. Al salir de la Mostra de Valencia con un renovado sentido de propósito, la Princesa Keisha y Olga IF estaban decididas a seguir contribuyendo al mundo en constante evolución del arte, la moda y el cine y la cultura.

------------------------ Imágenes cortesía de Fernando Catalá.