Presentación en Madrid de la serie "Romancero"

Prime Video celebró ayer la Sasha Cócola (Techo y comida, Los hombres de Paco) y Elena Matic, que debuta con esta ficción en nuestro país. Completan el reparto Ricardo Gómez (El sustituto, Cuéntame cómo pasó), Guillermo Toledo (Los favoritos de Midas, Crimen ferpecto), y la ganadora del Premio Goya Belén Cuesta (La trinchera infinita, La llamada). A este elenco protagonista se suma la actriz argentina Julieta Cardinali (El Reino, Maradona: Sueño bendito) y cuenta con la participación especial de Alba Flores (La casa de papel, Vis a vis).



Cornelia (Matic) es una niña a la que han robado la infancia. Jordán (Cócola) no es un niño, ni tampoco un hombre. Son dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos. Romancero es la historia de esta huida, de los perseguidos y los perseguidores, enmarcada en una Andalucía desértica y cruel, tan real como mítica, durante una noche de pesadilla plagada de demonios, brujas y bebedores de sangre.

De narrativa vibrante, Fernando Navarro y Tomás Peña han bebido de fuentes tan heterogéneas como el cómic, la literatura gótica, los relatos de brujas, fantasmas y criaturas, la poesía de Federico García Lorca o el esoterismo, todo ello en el envolvente escenario de un sur desértico y cruel, donde los tópicos de la España rural y más cañí conviven con criaturas sobrenaturales, violencia, venganza, redención y amor.

Producida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO), la serie estará compuesta por seis episodios de media hora de duración cuya acción transcurre en una única noche. Por parte de THE MEDIAPRO STUDIO, Laura Fdz. Espeso es la productora de Romancero y Javier Méndez, Alejandro Florez y Maya Maidagan los productores ejecutivos, junto a Fernando Navarro.