La película "Muyeres", de Marta Lallana, triunfa en la Seminci

El segundo largometraje, y su debut en en solitario, de la directora zaragozana Marta Lallana, MUYERES, protagonizado por el músico Raül Refree, ha triunfado en la 68 edición de la Seminci - Semana Internacional de Cine de Valladolid donde ha competido dentro de la sección Punto de Encuentro. El film de Marta Lallana ha recibido dos galardones: Premio Espiga Verde y Premio del Público Punto de Encuentro. No ha podido comenzar mejor su trayectoria esta película ya que SEMINCI ha acogido el estreno mundial de MUYERES.





Tras su paso por Valladolid, la siguiente cita de esta cinta será la 61.ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX), que se celebrará en la ciudad asturiana entre el 17 y el 25 de noviembre, una cita muy especial para este film rodado en Asturias. MUYERES competirá en la sección 'En Esbilla – Equí y n’otru tiempu' (películas de no ficción), centrada en obras alejadas de convencionalismos narrativos que recuperan historias reales que corren el peligro de ser silenciadas.

La película, que retrata a las últimas guardianas de una tradición oral milenaria condenada a desaparecer, participará en el FICX tras su estreno mundial, esta misma semana, en la llegará al FICX tras su estreno mundial, esta misma semana, en l donde compite por la Espiga Verde. MUYERES se podrá ver en su tercer pase en la SEMINCI mañana sábado 28 de octubre a las 19:30 en Cines Broadway de Valladolid.



Esta historia intergeneracional y contemporánea rodada en blanco y negro, y 16 mm, es una producción de Corte y Confección de Películas.

MUYERES, candidata a los 38 Premios Goya, también participa en la 47.ª Mostra São Paulo International Film Festival, que se celebra en la ciudad brasileña entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre. El film de Lallana se podrá ver en tres sesiones: el lunes 23, el martes 24 y el jueves 26. Las citas en Valladolid y São Paulo llegan tras conseguir dos nuevos galardones en el festival Cinespaña, celebrado en Toulouse entre el 6 y el 15 de octubre: el Premio a la Mejor Música para Raül Refree, otorgado por el Jurado Oficial; y una Mención Especial a la directora del film, Marta Lallana. del Jurado Estudiante.

Estrenada mundialmente el pasado mes de junio en el Festival de Shanghái, donde triunfó tras llevarse el Gran Premio del Jurado y el premio a la mejor fotografía, MUYERES también ha participado en el 11 FIDBA (Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires). Escrita y dirigida por Marta Lallana, la película cuenta con Toni Vidal como director de fotografía.

Cristina Cortizo es la directora artística. Ona Bartrolí, Nila Núñez son las montadoras. Laia Casanovas se encarga del diseño de sonido y Diego Pedragosa, del sonido directo. Raül Refree firma la música. Eva Murgui es ayudante de dirección. Cintia Coll es la responsable de efectos especiales. Carmina lriarte, Irene Sierra, Nadia Catana, Elena Sierra y Raül Refree integran el elenco. Oriol Maymó es el productor. Núria Domènech es la productora ejecutiva.

MUYERES es una producción de Corte y Confección de Películas, con la financiación del ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals) y del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales), y la participación de TVE. La distribución en España corre a cargo de Syldavia Cinema y las ventas internacionales, de MoreThan Films.

El proyecto de MUYERES ha participado en numerosos laboratorios de creación y desarrollo: Márgenes Work, Málaga WIP (2 premios: Premio FIDBA y Premio REC), programa de desarrollo Sources MEDIA, FIDBA WIP (Argentina), Cinespaña Lab (Francia) (1 premio al mejor proyecto en desarrollo en Cinespaña), Sitges Film Market Hub, Abycine Lanza Proyectos Gijón Push Play, IDFA Pitching Projects, REC Tarragona Work in Progress, SANFIC Industria Santiago Lab.

MUYERES surge a raíz de que Raül Refree viajara a las aldeas de Asturias recopilando cantares tradicionales y trasladase a Lallana la importancia y urgencia de retratar esos últimos vestigios del cante en una película. Ambos ya habían colaborado en la primera película de Marta, Ojos negros (2019) —programada en la sección Spanish Cinema de la 64.ª SEMINCI—, pero en esta ocasión la colaboración va más allá. MUYERES es una película híbrida que mezcla lo real con la ficción.

En los recónditos valles asturianos se encuentran pequeñas aldeas pobladas por mujeres ancianas, viudas y solas, últimas guardianas de una tradición muy antigua: la transmisión oral de cantares, romances y leyendas de madres a hijas desde hace cientos de años. Todas ellas, sin necesidad de conocerse, conectan con los mismos recuerdos cuando cantan. Canciones que las transportan al recuerdo de abrir la ventana y escuchar a las paisanas cantar, ahora solo silencio y eco de una vida de antepasados más conectada con la naturaleza, generosa, colectiva y en definitiva, más humana. Con estas mujeres no solo mueren estos cantares sino también toda su cosmología, perdemos parte de nuestro pasado y por lo tanto de nuestra identidad.

En esta película Marta Lallana retrata los últimos resquicios que nos conectan con esta otra vida. Su proceso de creación la llevó hacia la difícil búsqueda de algo que ya apenas existe y Lallana escribió el guion inspirada en poder conservar la fragilidad de ese mundo que está cercano a desaparecer. Es por eso que la figura de Raül, el foráneo que entra de lleno en este universo, actúa como reflejo del proceso que tanto Marta como el propio Raül Refree vivieron.

SINOPSIS

En medio de las montañas asturianas de Cangas de Narcea se encuentra un lugar donde el tiempo se detiene. Entre lo real y lo fantástico habitan mujeres que conservan viejos cantos, monstruos enmascarados que bailan bajo la luna y numerosas leyendas que se cuentan alrededor de la lumbre. Un día, un músico llega a la aldea de su abuelo y encuentra un aparato de grabación que tiene registrados los antiguos cantos de esas mujeres. Obsesionado con sus voces emprende un viaje para encontrarlas.

DECLARACIONES DE LA DIRECTORA

"MUYERES es un canto a la belleza de la urgencia, poniendo valor a todas esas mujeres que se llevan consigo tesoros de nuestro pasado, filmando su identidad y su tradición musical, con una banda sonora contemporánea firmada por Raül Refree. Así, de alguna manera, nos aseguramos que la transmisión siga. Porque si son pocas cosas las que nos pueden salvar de la pérdida de memoria colectiva, una de ellas es, sin duda, el simple acto de hacer cine".