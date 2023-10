Pablo Picasso pintó en un DS 19, el automóvil más novedoso y vanguardista en su momento, “Las guirnaldas de la paz”

El 8 de abril de 1973, fallecía en Mougins, Francia, el pintor y escultor español Pablo Picasso. Se dice que el genio del siglo creó alrededor de 50.000 obras durante su vida. El artista no se limitó a pintar, sino que también realizó dibujos, grábados, collages, esculturas y cerámicas. Por eso no sorprende que el DS original, también conocido como la Diosa, y como tiburón, se convirtiera en un lienzo para el arte de Picasso. La historia detrás de la fotografía del DS pintado se remonta a los años cincuenta. Un joven periodista mexicano llamado Mejido vivía en Francia e intentó conseguir una exclusiva única en el invierno de 1958: una entrevista con Pablo Picasso, que vivía entonces en la Costa Azul.

Sabiendo que Picasso era muy reacio a conceder entrevistas, el joven e intrépido Mejido ideó una artimaña: se presentó en la puerta de “La Californie”, la famosa villa del pintor en Antibes, como el representante de una asociación de exiliados españoles en México, un truco con el que se ganó un tiempo precioso en la apretada agenda del artista.

Para su viaje a la Costa Azul, Mejido logró hacerse con un flamante DS 19 azul, con el que se presentó en compañía de algunos amigos de Picasso. El genio quedó sorprendido por el entusiasmo de su joven visitante. Durante la entrevista, Picasso se despidió durante unas horas antes de regresar para seguir hablando de política y arte. “Nunca he dejado de soñar ni de pintar”, explicó entonces el pintor al periodista y lo invitó a seguirlo. No podía creer lo que veía cuando vio “Las guirnaldas de la paz” pintadas en el DS 19. La obra representaba una familia, flores y un árbol. Ante el asombrado periodista, Picasso firmó su obra en uno de los guardabarros.

La escena fue fotografiada por uno de los presentes y hasta el día de hoy Mejido conserva numerosas fotografías del DS, de Picasso y del grupo de amigos que formaron parte del insólito acontecimiento artístico y ahora histórico.

Después de regresar a París, Mejido compró el DS por 1.000 dólares y lo revendió inmediatamente a una galería de arte de París por 6.000 dólares. Desde entonces se ha perdido el rastro del coche, y el periodista sospecha que aún hoy debe estar en manos de un coleccionista privado.

Las imágenes de DS fueron enviadas a Josep Palau i Fabre, amigo del pintor y director de la Fundación Picasso de Barcelona, quien confirmó la autenticidad de las fotografías y del cuadro. Incluso Rafael Inglada, biógrafo de Picasso, explicó que la foto del coche en realidad fue tomada en el palmeral junto a la villa "La Californie".

Se cuenta que este fue el pretexto para que sus descendientes permitieran el uso del nombre de Picasso en el modelo Citroën Xsara.

DS en 2023: estrecha conexión con el mundo del arte

El histórico DS fue la inspiración y el punto de partida de la actual marca DS Automobiles. En su todavía joven historia, la marca premium parisina vive su amor por el arte. Esto se demuestra hoy, entre otras cosas, en la colaboración y la organización de experiencias artísticas a través de DS Only You Privilege con instituciones tan prestigiosas como el Museo del Louvre y, en España, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La marca, además, apoya la labor de artistas contemporáneos como el escultor Felipao, embajador DS Automobiles, y de los artesanos que conservan técnicas ancestrales y que trabajan junto con los diseñadores de DS en el DS Design Studio de París, para crear los elementos artísticos de los modelos de serie actuales DS 3 , DS 4 , DS 7 y DS 9 . El cuidado por los detalles y la presencia de elementos artesanales son auténticas señas de identidad en la gama de la marca.

