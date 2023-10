Mejorar el aprendizaje con ADI, la inteligencia artificial de FIT Learning

El impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa está siendo tan rápido como intenso. La IA es una revolución que se puede comparar a la electricidad. Energía, armas, medicinas o naves espaciales, todas las industrias están siendo ya transformadas por una tecnología.

Según los datos del Bank of America, “en solo siete años, la IA generativa aportará 15,7 billones de dólares a la economía mundial, más que el producto interior bruto anual de toda la zona euro en 2022. Más allá de esto, no hay límite para su crecimiento”.

Todo el mundo ya ha oído hablar de la IA y casi todos han probado ya la herramienta del ChatGPT. En FIT Learning han dado un paso más en este sentido, incluyendo la inteligencia artificial generativa en su plataforma SmartMobile.

¿Sumergirse en todo o dominar lo esencial? La IA ha revolucionado todos los ámbitos de la vida y la formación no es una excepción, ya que la información que uno necesita conocer continúa creciendo sin cesar.

ADI es uno de los primeros asistentes virtuales incluidos en una plataforma e-learning, SmartMobile, que permitirá conocer en tiempo real cualquier detalle sobre cualquier temática.

Aprender es ahora diferente, mucho más fácil, más accesible, porque es posible preguntar cualquier cosa en cualquier momento.

Conociendo a ADI ADI virtual es muy sencillo de utilizar. Funciona de 3 modos diferentes, por lo tanto, solo hay que elegir aquel que el usuario necesite, entrenar a ADI y preguntar todo lo que se necesite saber. Los 3 modos diferentes son estos:

ADI WHITE: responde en modo conversacional solo con la información que se le aporte (PDF, vídeos, webinars o webs), sin mezclarla con información no contrastada que pueda encontrar en sitios web.

ADI RED: completa la información de los PDF, vídeos, webinars o URL favoritas del usuario, con información adicional para ofrecer respuestas más amplias.

ADI BLACK: no hace falta añadir información propia, ADI busca la información que el usuario necesita y se la ofrece en segundos.

Estas son algunas de las cosas que se le pueden pedir a ADI ADI está siempre disponible a un solo clic, para que el usuario le pregunte lo que necesita saber. En menos de 5 segundos, tendrá respuesta a sus preguntas.

En el uso de un programa informático ¿Cómo puedo cambiar mi clave de acceso a SAGE HR?

En el manejo de maquinaria pesada ¿Qué EPIS debo utilizar en esta máquina?

En la ampliación del conocimiento sobre una aplicación ¿Cuáles son las 10 funciones más utilizadas en Excel?

En la petición de un consejo sobre cualquier temática ¿Qué tengo que hacer ante un ciberataque?

Recomendando libros de apoyo ¿Me puedes recomendar 3 libros sobre gestión del tiempo?

O resumiéndolos ¿Me puedes hacer un resumen del libro Phishing: Aprenda a detectarlo y evitarlo?

Para aquellos usuarios que quieran conocer a ADI, pueden ponerse en contacto con su equipo creador mediante esta dirección de correo electrónico: fitls@fitls.com. Ellos serán los encargados de presentar a ADI con una demo en directo en menos de media hora.

La presentación de ADI se puede descargar desde este link.