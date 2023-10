​La artista de Down Madrid, Eva Prada García, premiada en el 90 Salón de Otoño por la AEPE

La artista y participante de Down Madrid, Eva Prada García, ha sido premiada por La Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) con la Medalla de Pintura Down Madrid, en el acto de inauguración y entrega de premios del 90 Salón de Otoño, que se ha celebrado este jueves 26 de octubre en la Casa de Vacas del madrileño Parque del Buen Retiro.



El presidente del Patronato de Down Madrid, Ignacio Egea, junto a presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo, han sido los encargados de hacer entrega del galardón a la concursante por su obra “Cerámica de colores”.

La gala ha rendido homenaje al escultor Santiago de Santiago y ha estado conducida por la secretaria general de la AEPE, María Dolores Barreda, contando también con la participación de Bonifacio Bermejo, jefe del Departamento de Museos del Ayuntamiento de Madrid, Nadia Álvarez Padilla, concejala presidenta del Distrito de Ciudad, y Lola Chamero, directora del Centro Cultural Casa de Vacas, entre otros representantes del mundo del arte y la cultura.

En concreto, se han presentado más de 400 obras a este certamen, que desde hace siete ediciones reconoce también el trabajo de los artistas de Down Madrid a través de la citada medalla. Tras recibir este reconocimiento, la premiada ha manifestado: “Lo que me ha costado hacer son las vasijas de abajo. Me gusta pintar de todo porque me relaja. Exponer en Casa de Vacas me gusta mucho y me hace sentir contenta y emocionada. Invito a todo el mundo a que venga a ver mi obra”.