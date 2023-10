Renault Group y Valeo desarrollan el nuevo motor eléctrico E7A de 200 kW

Una innovación 'made in France' para un motor más potente, más compacto y más limpio. Renault Group y Valeo han unido su 'know how' para dar vida a una nueva generación de motores eléctricos. Gracias a los intercambios regulares entre el constructor y el fabricante de equipamiento para el automóvil, esta asociación iniciada en 2021 se transformó rápidamente en desarrollo conjunto. Cada uno aportó su pieza clave (el rotor para Renault Group y el estator para Valeo) y su experiencia en desarrollo tecnológico y producción. Actualmente está en marcha la puesta a punto de este motor eléctrico de alta tecnología, denominado E7A.

Sin tierras raras, un motor eléctrico medioambientalmente más respetuoso



Renault es pionero y líder en motores eléctricos síncronos de rotor bobinado (tecnología EESM, por sus siglas en inglés, Electrically Excited Synchronous Motor), lanzados en gran serie con ZOE en 2012. Su experiencia reside en el control para proporcionar a este nuevo motor eléctrico E7A una arquitectura "todo en uno", que lo hace un 30 % más compacto con potencia equivalente que los motores actuales que equipan el Megane E-Tech eléctrico y el Nuevo Scenic E-Tech eléctrico, pero también una tecnología de rotor sin tierras raras, que permite reducir su impacto de carbono en un 30%. Al favorecer el rotor bobinado frente a la tecnología de los motores eléctricos de imanes permanentes, Renault ofrece un mayor rendimiento a su motor, protege su aprovisionamiento y también mantiene su independencia con respecto a los países productores de tierras raras e imanes.

Más potencia y eficiencia



Este motor eléctrico de tercera generación también contribuirá a reducir el tiempo de recarga de la batería, ya que la tensión del sistema se incrementará hasta los 800 voltios, frente a los actuales 400 voltios estándar. Será potente, a la vez que eficiente, gracias al estator suministrado por Valeo. El nuevo motor eléctrico E7A desarrollará así hasta 200 kW: más potencia sin necesidad de utilizar más energía eléctrica. Por último, este motor utiliza la tecnología Hairpin para el ensamblado de cables de cobre, una especialidad de Valeo desde 2010.



En estos momentos, este motor aún se encuentra en fase de desarrollo. Aún quedan pasos que dar antes de que llegue a la producción en serie. La producción a gran escala de este motor de nueva generación comenzará a finales de 2027 en la planta de Cléon de Renault Group.

