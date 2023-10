Oposiciones auxiliar administrativo del Estado, la alternativa fácil para lograr un empleo fijo

La publicación de la OEP 2023 con 40.000 nuevas plazas abre nuevas oportunidades para lograr un trabajo estable a través de las oposiciones, una de las opciones más demandadas de jóvenes y mayores en los últimos años.

Esta demanda se ha visto impulsada, en gran medida, por la posibilidad de estudiar en una academia online como Gurú Oposiciones, debido a la facilidad de poder compaginarlo con la vida familiar y laboral.

En particular, optar por las oposiciones auxiliar administrativo del Estado se considera, por parte de los profesionales del sector, la alternativa más asequible para conseguir un empleo fijo para toda la vida, al ser una de las opciones de oposición más sencillas disponibles y para las que han convocado 1.000 plazas en este año. Dentro de la academia, auxiliar administrativo del Estado fue una de las primeras apuestas, ya que es una de las oposiciones para la que sacan plazas cada año.

Ventajas de las oposiciones a auxiliar administrativo del Estado Más demanda de personal en las Administraciones Con el aumento en el número de plazas que se aprueban cada año para acceder a la Administración Pública, se refleja, una vez más, que las oportunidades laborales en el sector público están en pleno auge. Entre las razones que han propiciado este incremento de plazas, destaca el importante número de empleados que se jubilan en la Administración Pública, a lo que se le suma el constante crecimiento económico y los avances tecnológicos que han impulsado la demanda de servicios públicos.

La oposición más fácil Estudiar las oposiciones auxiliar administrativo del Estado es una opción sencilla, con requisitos asequibles. Solo es necesario el título de ESO o equivalente, ser mayor de 16 años, ser español, ciudadano de la UE o tener un cónyuge con esta nacionalidad.

El temario es sencillo: consta de 28 temas, repartidos entre las normas más importantes como la Constitución, la Ley de Igualdad o el Estatuto del Empleado Público, la actividad administrativa y temas de ofimática como Word o el correo electrónico. A esto, se le añaden los psicotécnicos, por lo que la práctica es fundamental en este tipo de oposiciones.

Cómo preparar las oposiciones para ser Auxiliar Administrativo del Estado Personal funcionario, ejercicios y mucha práctica En este tipo de pruebas, es imprescindible prepararse para ese momento con buenas estrategias para que las condiciones como los nervios o el tiempo no supongan un problema añadido. Es por ello que, la academia de oposiciones online Gurú Oposiciones ha creado un método de aprendizaje innovador, el Método LER que combina estrategias efectivas, acompañadas de actividades, test, simulaciones de exámenes e infinidad de recursos gráficos y audiovisuales. Con este método, el alumno participa en el proceso de aprendizaje, lo que le permite aumentar su motivación y concentración en el objetivo final.

Además, Gurú Oposiciones cuenta con personal docente funcionario que, en su momento, fueron aspirantes y obtuvieron su plaza, por lo que su enfoque práctico no solo ayuda al alumno a aprobar el examen, sino también a asegurar su plaza. Pensando en la parte más emocional del alumno, Gurú Oposiciones también ofrece sesiones de coaching y un curso de mindfulness que potencian la motivación de los alumnos, fortaleciendo su determinación y confianza para alcanzar el éxito en sus oposiciones.

Conclusiones Sin duda, la publicación de la OEP 2023 con 40.000 nuevas plazas ha abierto un abanico de posibilidad de acceso al sector público para aquellos que buscan la estabilidad laboral a través de las oposiciones, particularmente las de auxiliar administrativo del Estado con un millar de plazas convocadas, siendo una de las opciones más atractivas en la actualidad.

En conjunto, esta oferta de oposiciones y preparación de alta calidad representa una valiosa oportunidad para aquellos que buscan un trabajo para toda la vida, garantizando así la estabilidad económica y laboral.