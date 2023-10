Láser CO2, lo último en rejuvenecimiento facial

Cuando llega el frío los tratamientos faciales se encuentran entre los más demandados, digamos que lo corporal pasa a un segundo plano por unos meses, y nuestra prioridad es lucir una cara espléndida.

Allí donde las cremas no llegan, los láseres se han convertido en uno de los líderes indiscutibles para el rejuvenecimiento facial sin cirugía.



Aunque esta aparatología consigue llegar a las capas más profundas de la piel, no todos los láseres actúan de la misma manera. El líder indiscutible y con el que me quedo es el LÁSER Co2, el mejor para tratar arrugas, marcas, cicatrices ... un equipo de última generación que permite una penetración hasta 4 veces más profunda que otros láseres.

Para la aplicación de esta técnica, mi recomendación es acudir a un centro que ofrezca garantías como el INSTITUTO DE BENITO, uno de los centros de medicina estética y cirugía de referencia en Europa y España, reconocido entre los 10 mejores del mundo.





Para explicarnos en qué consiste Láser Co2, nada mejor que el doctor Daniel Zarza, licenciado en Medicina y Cirugía y Doctor Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid y médico estético del Instituto de Benito.

El Dr. Zarza destaca por su profesionalidad y sus buenos resultados, pasar por sus manos es un acierto seguro, con gran maestría te aplica este y otros tratamientos faciales con la máxima profesionalidad y siempre guardando y respetando la estética del paciente. Sus resultados naturales hacen que se haya ganado para mí uno de los primeros puestos.



El doctor Zarza nos explica: “El Láser Co2 es una de las tecnologías más utilizadas para combatir el envejecimiento cutáneo sin cirugía, que no modifica ningún aspecto del rostro, repara la calidad de la piel, con un efecto terso y luminoso en solo una sesión”.

¿En qué consiste? Es un dispositivo o instrumento quirúrgico que emite gas en forma de CO2 y una luz con una longitud de onda de 10600 mm, que permite eliminar las capas superficiales de la piel. Produce un microdaño, que pone en marcha los efectos de regeneración de la piel, para que produzcan colágeno y elastina.

¿Cómo funciona? Su mecanismo de acción consiste, básicamente, en practicar una serie de canales en las capas superiores de la piel que provocan un peeling que renueva la superficie cutánea, se producen unas microlesiones puntuales y una especie de limado en la parte superficial de la piel, que activa los mecanismos de regeneración de la piel formando colágeno.

Cuenta con intensidades diferentes dependiendo de cada paciente, ya que no todos los rostros son iguales ni las necesidades las mismas. En los pacientes que necesitan un tratamiento más profundo, genera unas costras que tardan dos o tres semanas en caerse. Otro efecto menos intenso es un efecto de insolación y cara roja durante unos días.

La ventaja de un sistema en el que puedes modificar la profundidad de tratamiento, la densidad de microcolumnas y la energía es que se puede individualizar el procedimiento en función del diagnóstico, del tiempo que pueda permitirse el paciente, de la localización y del tipo de piel inmediatamente después del tratamiento es frecuente tener una sensación similar a la de una quemadura solar, que puede durar varias horas.

También es habitual que en la zona de tratamiento se desprenda la piel muerta. Este es un proceso de exfoliación natural que puede durar entre 5 y 10 días.

¿Para quién está indicado? Para aquellas personas que presentan fotoenvejecimiento, aspecto de la piel apergaminada, o incluso pequeñas líneas de expresión, muy finas, que difícilmente se van con los neuromoduladores o fillers.

¿Qué se consigue? Una piel tersa, elástica, rejuvenecida. Con el poro más cerrado, luminosa y con calidad. También recolocar zonas descolgadas.

¿Cuántas sesiones? Una sesión de 1 hora dependiendo de la intensidad.



Mi consejo: Si quieres realizarte este o cualquier otro tratamiento estético, siempre ponte en manos de profesionales, ¡ve a lo seguro!

