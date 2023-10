​La Embajada de Suecia en España celebra la I Edición de Re-dress Clothes Swap!

La Embajada de Suecia, en colaboración con Swedish Institute, organiza la I Edición de Re-dress Clothes Swap!, un intercambio de moda para concienciar sobre un consumo responsable.



Esta iniciativa sueca, que impulsa desde hace más de 10 años Swedish Society for Nature Conservation, busca sensibilizar sobre la importancia de dar una segunda vida a las prendas para mitigar los efectos nocivos que tienen en el medioambiente. Ciudades como Estocolmo, La Haya, Shanghái y Kampala, la han adoptado con mucho éxito a través de las embajadas suecas en el mundo y, por primera, Madrid ha acogido este Día de Intercambio de Ropa.

El embajador de Suecia en España, Teppo Tauriainen, recibió en la embajada a los invitados que participaron en la iniciativa aportando prendas con mucha vida por delante, pero en desuso, e intercambiándolas por otras piezas tan especiales como las suyas. Convirtiendo a la Embajada de Suecia en un punto de encuentro de moda, nuevas oportunidades y una conciencia hacia un consumo responsable. “Me complace mucho abrir las puertas de la Embajada al público para promover una moda y un sector textil más sostenible. Y con esta iniciativa lo hacemos de una manera tanto productiva como divertida.”, afirma Tauriainen.



La Embajada sueca impulsa un sector textil sostenible y responsable orientado a la innovación Con esta iniciativa, la Embajada sueca quiere dar a conocer los avances e iniciativas que se están haciendo en el sector de la moda para conseguir, en el futuro próximo, una industria slow fashion, y que beneficiará tanto al planeta como al consumidor. Con pequeños gestos como dar una nueva vida a una prenda que ya no encaja en un armario se consigue un impacto muy positivo en el planeta: con la reutilización de 1 kilo de ropa (equivalente a dos vaqueros, un top y una chaqueta) se ahorran entre 10.000 y 15.000 litros de agua; 15 kilos equivalentes de CO2 y 2,7 kilos de productos químicos. En este sentido, Suecia es un país pionero en investigación e innovación para la moda sostenible a través del uso de nuevas tecnologías y modelos empresariales circulares. El epicentro de esta revolución se encuentra en la ciudad sueca de Borås, el hub textil de Suecia donde está situado Swedish School of Textiles y la organización Smart Textiles y en la actualidad es un referente internacional.

La conciencia con una moda sostenible es una alternativa cada vez más habitual en la sociedad, y la Embajada Sueca, como país pionero en impulsar y promover acciones para concienciar sobre ello , tiene como objetivo llevar estas esta conciencia a otras ciudades con iniciativas como Redress.