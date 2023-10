Qué llevar en nuestro neceser para seguir las tendencias 'beauty' la próxima temporada, según una experta

Nos colamos en la Semana de la Moda de París de la mano de la maquilladora Marta Arce y nos cuenta cuál será la tendencia estrella para la próxima temporada y qué productos serán indispensables en nuestros neceseres.



La próxima temporada va de lo natural y lo sencillo. Con un buen cuidado de la piel para potenciar lo bonito que tiene cada persona. Un maquillaje muy sofisticado, muy sutil y bonito, pero sobre todo, neutro, ni mate ni brillo, un punto justo de piel jugosa y sana, afirma la maquilladora tras volver de La Semana de la Moda de París, donde ha trabajado en los equipos de maquillaje más importantes.

Marta explica que lo mejor para obtener un efecto natural una buena preparación de la piel, si todo el mundo nos cuidáramos tuviéramos una buena rutina buen 'skin care', sería un resultado muy fácil de obtener sin necesidad de una gran cantidad de maquillaje.

Así que ya sabes, una buena rutina de 'skin care' será tu principal reto para lucir una piel radiante. La parte más importante según la experta en maquillaje es la base de nuestro 'make up'. Encontrando tu tono exacto de maquillaje podemos conseguir un 'make up no make up' de manera sencilla. Una buena unificación de la piel, un tono saludable y una buena iluminación.



Usar corrector en el tono adecuado es una muy buena opción para cubrir ojeras e imperfecciones de forma muy sutil, escogiendo un producto con un acabado intermedio entre lo jugoso y lo mate, aclara Marta Arce.

Para terminar tu 'make up' es importante escoger bien la paleta de colores que iluminarán tu rostro. La próxima temporada se llevarán los tonos neutros, del color de tu piel. La maquilladora nos recomienda optar por un producto multifuncional para labios, mejillas y ojos, un producto práctico y fácil de usar que nos harán la vida más sencilla y nos permitirá ahorrar en producto de una manera inteligente.