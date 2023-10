El curso de bartender profesional para formar maestros de la coctelería a través de la experiencia práctica

La Escuela de Coctelería de Madrid es conocida por su compromiso de formar a los futuros maestros de la coctelería, y su Curso Bartender Profesional es la joya de la corona.

Más que una simple formación, es una experiencia transformadora que ha lanzado a innumerables entusiastas de la coctelería a la escena nacional. Una de las razones clave de su éxito es la inmersión práctica que ofrece a los alumnos en las mejores coctelerías de España durante un período de 120 horas.

120 horas de experiencia real: prácticas de alto nivel El Curso Bartender Profesional no se limita a enseñar a los alumnos cómo hacer cócteles; los sumerge en la verdadera vida de una coctelería. Durante cuatro semanas intensivas y un periodo de prácticas opcionales de 120 horas, los estudiantes tienen la oportunidad de formarse en prestigiosas coctelerías de España junto a los mejores bartenders y mixólogos del país.

Durante estas 120 horas de prácticas en empresas, los alumnos aprenden a manejarse en situaciones de alto ritmo, a perfeccionar sus técnicas y a desarrollar la destreza que solo se adquiere en el mundo real. Además, esta experiencia les proporciona un profundo entendimiento de la dinámica de un bar, la gestión del tiempo y la interacción con los clientes, habilidades esenciales para cualquier bartender profesional.

Oportunidad para acceder al mundo laboral y reconocimiento internacional El Curso Bartender Profesional no solo otorga a los estudiantes habilidades prácticas, sino también una credencial de prestigio. El título internacional que reciben está avalado por la A.B.C.M. (Asociación de Barmans de la Comunidad de Madrid), F.A.B.E. (Federación de Asociaciones de Barmans de España) e I.B.A. (Asociación Internacional de Bartenders). Esta certificación es un sello de calidad que trasciende fronteras, permitiendo a los graduados buscar oportunidades en cualquier parte del mundo.

Además, los alumnos se convierten en miembros de FABE y reciben un carné de Bartender Federado, lo que les proporciona acceso a una amplia red de profesionales del sector. También crean su propia "Carta de Autor" con cócteles originales, lo que demuestra su capacidad creativa y les distingue en la industria.

Una de las ventajas más emocionantes es la inclusión en la bolsa de trabajo de la Escuela de Coctelería de Madrid. Los graduados reciben ofertas de trabajo periódicamente, lo que les garantiza oportunidades laborales continuas y una transición fluida hacia una carrera exitosa en la coctelería.

Conclusión: la puerta al mundo de la coctelería El Curso Bartender Profesional no es solo una formación; es una experiencia que impulsa a los amantes de la coctelería hacia una carrera exitosa. Las 120 horas de prácticas en empresas son un componente clave de este viaje, brindando a los alumnos habilidades prácticas y experiencia real en el apasionante mundo de la coctelería. Si se sueña con convertirse en un bartender profesional, este curso es una puerta de entrada a un emocionante futuro.

En la Escuela de Coctelería de Madrid están comprometidos a brindar las herramientas necesarias para alcanzar las metas en la industria de la coctelería. Unirse a ESCOM permite descubrir un mundo de oportunidades detrás de la barra.