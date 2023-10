Ander Herrera: "Tenemos que ir con mucho respeto y con mucha prudencia a Barcelona"

Ander Herrera, centrocampista del Athletic Club, se ha sincerado en DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte. El jugador ha hablado sobre cómo ha sido su vuelta a España tras el duro año que vivió el año pasado en el PSG, sobre su papel en la plantilla, y sobre las expectativas del equipo en la visita a Barcelona.



Herrera, que en las últimas jornadas se ha ido asentando en el once titular del Athletic, ha reconocido que su objetivo es seguir saliendo de inicio pese al buen momento de sus compañeros: “No soy hipócrita, quiero jugar y ser titular todos los días, pero en un equipo como el nuestro no es fácil hacerlo siempre. Estoy satisfecho con ser una opción y estar disponible, sobre todo después de la temporada pasada, en la que no pude estarlo siempre. Pero luego el míster decide, la competencia interna es fantástica y estamos en un buen momento muchos futbolistas”.

El propio jugador es consciente de que el equipo lleva cinco temporadas sin conseguir puntuar en su visita al FC Barcelona en LALIGA y que este domingo se enfrentan a uno de los rivales más duros de todo el año: “Creo que tenemos armas diferentes o variadas para poderles hacer daño, pero, obviamente, tenemos que ir con mucho respeto y con mucha prudencia a Barcelona, porque ahora mismo ellos tienen una de las mejores plantillas de Europa”.

Aun así, ha asegurado que las bajas del equipo de Xavi les dan más opciones para el domingo: "Cuando al equipo rival le faltan algunos de sus futbolistas clave, quizá tus opciones crecen un poquito. Aun así, intento fijarme en lo propio, en lo que podemos hacer nosotros para ganarle al Barça”.

Ander sufrió la temporada pasada uno de los años más duros de su carrera a nivel mental por el calvario de las lesiones. Tuvo la fortaleza de poder salir adelante, por lo que ha hecho un llamamiento en favor de la salud mental para que tanto los futbolistas de élite como la sociedad en general, trate sus problemas siempre que sea necesario: “La salud mental es fundamental, pero no en futbolistas, sino en todo el mundo. Todos pasamos por momentos mejores y momentos peores y yo siempre he intentado relativizar mis problemas, aún más en un mundo como el de hoy, donde vemos los conflictos en Oriente Medio o la guerra de Rusia y Ucrania, y uno siempre intenta relativizar los problemas”.

