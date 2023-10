Asociación Española de Consumidores exige seguridad en los alimentos importados de países de fuera de la Unión Europea

A través del medio de comunicación con el que habitualmente colaboramos, Agroradio, hemos tenido conocimiento en la Asociación Española de Consumidores que las autoridades de España han notificado una alerta sobre un envío de concentrado de tomate procedente de Egipto que contenía residuos de tres pesticidas no autorizados, una noticia recibida vía Hortoinfo.

Se trata de un control fronterizo realizado sobre este producto importado desde Egipto el pasado día 15 de septiembre, procediendo a su liberación y posterior distribución a través de la cadena alimentaria, notificándose los resultados de la analítica al RASFF con fecha 10 de octubre, por lo que es previsible que el producto haya sido adquirido por los consumidores, una cuestión que nos parece tremendamente grave. En primer lugar porque los controles no han evitado la venta a los consumidores y en segundo lugar porque estamos hablando de productos que incumplen las normas establecidas en cuanto a condiciones fitosanitarias y de seguridad alimentaria que compiten con productos que sí lo hacen dentro de la Unión Europea, lo que ocasiona un importante perjuicio también para estos productos y empresas.

Los pesticidas no autorizados son Clorpirifós, Clorfenapir y Diflubenzuron.

Por tanto, desde ASESCON pedimos inspecciones exhaustivas para sacar estos productos de la venta inmediatamente si están aún y lamentamos que no haya habido campañas informativas para los consumidores que puedan haberlo tenido en sus casas. Además echamos en falta la debida transparencia en cuanto a este asunto en tanto que los consumidores no han tenido conocimiento pleno y efectivo de esta alerta cuando, tal y como decíamos, los productos han estado expuestos a la venta al público.