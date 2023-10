El 62,6% de las mujeres desempleadas al frente de una familia monoparental se considera en alto riesgo de exclusión social en la Comunidad Valenciana

El Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación Adecco presenta el undécimo informe sobre empleo y familias monoparentales lideradas por una mujer (en adelante monomarentales), un análisis que da voz a estos hogares con el objetivo de conocer sus dificultades, necesidades y expectativas, en aras de diseñar propuestas y soluciones encaminadas a mejorar su situación sociolaboral. El informe 'Monomarentalidad y empleo' basa sus conclusiones en una encuesta a 300 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, en situación de desempleo, de las cuales 60 son de la Comunidad Valenciana.



Radiografía de la persona en desempleo al frente de una familia monomarental en la Comunidad Valenciana

Actualmente, se contabilizan en la Comunidad Valenciana 202.100 hogares compuestos por una persona adulta y uno o más menores, de los cuales el 81% está liderado por una mujer. Se trata de un tipo de hogar especialmente expuesto al desempleo, a la exclusión y la pobreza.

Los resultados de la presente encuesta han permitido dibujar el perfil de la persona en desempleo al frente de estas familias, que responde a las siguientes características en la Comunidad Valenciana: mujer (100% de las encuestadas), entre 37 y 45 años (48,3%), con estudios secundarios (37,3%), que lleva más de un año en paro (58%) y que se encuentra en alto riesgo de exclusión (el 62,6% se identifica con esta situación). Por su parte, un 25% cree que afronta más dificultades que la media, pero que no llega a estar en riesgo de exclusión, mientras que un 12,4% no se identifica con ello.

Estas son las principales conclusiones:

- El 33% perdió su trabajo como consecuencia de la pandemia y aún no ha encontrado otro. - El 82,3% ha recortado gastos esenciales en el último año (alimentación, vivienda, etc.) y prácticamente la totalidad (97,6%) encuentra dificultades para llegar a fin de mes. - El 58% lleva más de un año buscando empleo sin éxito y más de tres cuartas partes achaca estas dificultades a su situación familiar. En este sentido, el 68,2% de las encuestadas declara haber sentido discriminación laboral en algún momento de su carrera e, incluso, un 55,1% ha sido preguntada expresamente por su situación familiar y/o planes de maternidad en las entrevistas de trabajo. - El 100% de las encuestadas demanda más medidas de apoyo a la conciliación en las empresas: horarios flexibles (99%), incrementar los días de permiso retribuido para situaciones de emergencia relacionadas con los hijos (90,3%), teletrabajo no ocasional (85,4%), guarderías en el lugar de trabajo (33%) o mayor empatía y redes de apoyo en la empresa para manejar el estrés que conlleva liderar una familia en solitario (25,7%).

“Resulta fundamental apostar por un liderazgo inclusivo y entender que estas familias afrontan desafíos únicos relacionados con la crianza y el desarrollo profesional. Es mucho más que una cuestión de responsabilidad social: se trata de una apuesta decidida por la competitividad, de empatizar con un sector de la población cada vez más numeroso.

Con el efecto colateral de generar una mayor lealtad y compromiso, mejorando el rendimiento general de las organizaciones”- destaca Begoña Bravo, responsable del plan de inclusión de la Fundación Adecco.