¿Qué debo saber antes de contratar un seguro de coche a terceros?

Contratar el seguro del coche es una decisión que no se puede tomar a la ligera, ya que sus coberturas te permitirán estar tranquilo cuando conduzcas, además de servirte para tener toda la ayuda necesaria en caso de accidente.

El seguro de coche a terceros es uno de los más comunes y económicos.

Si todavía no conoces sus características ni cómo elegirlo, en este artículo te damos toda la información que necesitas:

¿Qué es un seguro de vehículos a terceros?

El seguro de coches a terceros es una póliza que tan solo cubre los daños y lesiones que puedas causar a otras personas (por eso se llama “a terceros”) en un accidente de tráfico. Ten en cuenta que no cubre los daños a tu vehículo, ni lesiones personales. Se considera el nivel más básico de cobertura y es obligatorio a la hora de conducir.

Dependiendo de la compañía, es posible que se pueda personalizar para agregar coberturas extra que lo pueden hacer más completo.

¿Qué factores se deben tener en cuenta para elegir un seguro de vehículos a terceros?

Estos son los factores principales que se deben considerar a la hora de elegirlo:

1/ Conoce las condiciones

El seguro de coche a terceros cumple con los requisitos legales de responsabilidad civil. En otras palabras: al contratarlo cumples con lo que establece la ley con relación a que tendrás la capacidad para compensar a terceros en caso de que se produzca un accidente en el que seas el culpable. Si no tienes un seguro de coche a terceros y tienes un accidente, tendrás que enfrentarte a problemas legales, multas, sanciones y, probablemente, la pérdida de tu carnet de conducir.

Antes de contratarlo, es importante conocer las limitaciones de cobertura: ● El seguro a terceros cubre los daños a otros vehículos involucrados en el accidente. ● También cubre lesiones a otras personas, como pasajeros y conductores. ● En las coberturas también están incluidos los daños a propiedades de terceros (como podrían ser edificios o vallas).

Importante: ten en cuenta que ni cubrirá los daños de tu propio vehículo, ni de las lesiones que hayas podido sufrir. Tampoco cubre si tu vehículo ha sufrido algún acto vandálico o ha sido robado. En estas situaciones, tendrás que asumir los gastos por tu cuenta.

2/ Coberturas complementarias

Existe una fórmula para tener una póliza más completa que el seguro a terceros, pero que no salga tan caro como un seguro a todo riesgo: las coberturas complementarias permiten complementar la póliza con lo que necesites.

● Es interesante contar con la cobertura de asistencia en carretera, ya que tendrás ayuda de la compañía en el caso de que tu vehículo no funcione o se haya producido cualquier otro tipo de imprevisto. ● La cobertura de coche de sustitución también es muy interesante, ya que la compañía se encargará de dejarte un vehículo mientras el tuyo está en el taller. ● Existe la posibilidad de añadir otras coberturas, como ante vandalismo, robos o desastres naturales. Te recomendamos tener en cuenta las características de la zona para asegurarte de elegir aquellas que realmente puedan beneficiarte.

3/ Conductores adicionales

En el caso de que en tu familia haya otros miembros que vayan a conducir el vehículo, deberías incluirlos como conductores adicionales.

La forma de proceder con estos conductores varía mucho dependiendo de la compañía en la que hayas contratado el seguro: por ejemplo, puede que a partir de una determinada edad no sea necesario agregarlos como conductores adicionales, o existan algunas condiciones a cumplir.

4/ Ten en cuenta el valor del vehículo

Antes de elegir un seguro de coche a terceros, considera el valor de tu vehículo.

● Si tienes un vehículo nuevo, o si su valor es elevado, vale la pena optar por una cobertura más completa, como es el caso de un seguro a todo riesgo o un seguro de terceros ampliado. Así, si se produjese un robo, acto vandálico o cualquier otro imprevisto, te aseguras de proteger el valor del vehículo. ● Si el vehículo ya tiene bastante tiempo, será más interesante decantarse por un seguro de coche a terceros.

El valor del vehículo te da mucha información sobre qué tipo de seguro te interesa. Algunas páginas te pueden informar del valor aproximado con tan solo introducir las características del vehículo.

5/ Compara precios

No cometas el error de quedarte con la primera póliza que te encuentres. Lo inteligente es comparar precios de diferentes compañías, ya que las tarifas pueden variar de forma considerable entre varios proveedores.

Busca la mejor relación en términos de precio y de cobertura. Además, no dudes en revisar anualmente la póliza, por si han cambiado tus condiciones, o por si te van a subir tanto el precio que vale la pena irte a otra compañía.



Estas consideraciones te lo ponen más fácil para contratar un seguro de coche a terceros.